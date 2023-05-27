«Такая же мразь, если не хуже»: отгадайте советский фильм по отзыву

Как легко понять, хороший перед вами фильм или не очень? Можно посмотреть на его оценки, а можно почитать отзывы от тех, кто уже смотрел. Конечно же, в первую очередь интересуют отрицательные рецензии — вдруг картина настолько плоха, что и не стоит на нее время тратить. Они есть даже у советских фильмов, которые, казалось бы, нравятся практически всем — классика жанра и всё такое. Посмотрели мы на эти отзывы и придумали для вас интересную игру. Попробуйте отгадать, к каким советским фильмам написаны эти разгромные слова!