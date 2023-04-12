Вот это тандем! 20-летняя внучка Бориса Ельцина встречается с сыном Бориса Березовского — фото влюбленных наследников

Наследники политических деятелей вместе совсем недавно. По наблюдениям подписчиков пары, молодые люди много путешествует и часто проводят время вместе.

При этом 25-летний сын Бориса Березовского и 20-летняя внучка Бориса Ельцина не стесняясь демонстрируют свои чувства на публике. Можем предположить, что Марию и Глеба сблизило в том числе увлечение фотографией.