Вот это тандем! 20-летняя внучка Бориса Ельцина встречается с сыном Бориса Березовского — фото влюбленных наследников

Недавно СМИ узнали, что между наследниками знаменитых политических деятелей России
Борис Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, первый избранный президент Российской Федерации (1991–1999); в ноябре 1991 — июне 1992 года одновременно возглавлял правительство. С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
Борис Березовский — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, ученый-математик, физик, автор ряда научных трудов и монографий, доктор технических наук, профессор. С 29 октября 1996 года по 4 ноября 1997 года — заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Наследники политических деятелей вместе совсем недавно. По наблюдениям подписчиков пары, молодые люди много путешествует и часто проводят время вместе.
При этом
Интересно, что ранее Мария Юмашева встречалась с футболистом Федором Смоловым. Ходили слухи, что пара настроена серьезно и готова пожениться, но в конце прошлого года футболист и внучка экс-президента России расстались.
Нужно отметить, что Федор Смолов тоже пережил расставание достаточно быстро. Футболист нашел утешение в объятиях обладательницы титула «Первой вице-мисс Россия — 2018» Виолетты Тюркиной.
Как выглядит девушка самого дорогого российского футболиста
Следить за личной жизнью знаменитостей — это как смотреть сериал: ждать новые подробности, как очередную серию. Интерес возрастает, когда неожиданно выясняется, что партнером публичной личности становится ваш сосед или соседка, одногруппник или одногруппница, — верно говорим? Девушкой самого высокооплачиваемого российского футболиста Александра Головина, ныне играющего за футбольный клуб «Монако», оказалась модель из Новосибирска Ангелина Ващенко. NGS.RU узнал подробности истории любви молодых людей.
Отношения Ангелины Ващенко и Александра Головина начались давно, но слышно о них мало. Пара не любит распространять личную информацию, все соцсети Ангелины закрыты, публикации доступны только для близкого круга. И если биография футболиста Головина есть в открытом доступе, то о жизни Ангелины мало что известно.
Александр Головин — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Родился в городе Калтане Кемеровской области, ему 26 лет.
Девушка футболиста Ангелина родилась и выросла в Новосибирске, в 17 лет начала модельную карьеру. В соцсетях ей написала представитель агентства «Грация» Ирина Волчкова, предложив принять участие в мастер-классе по прическам. У Ангелины подходящее для карьеры модели лицо — ярко очерченные скулы, правильный нос и губы, девушка быстро начала набирать популярность, несмотря на немодельный рост — 168 см.
От отсутствия контрактов сибирячка не страдала — ей часто поступали выгодные предложения, а от бесплатных проектов она отказывалась. Модельная карьера ничуть не мешала учебе. До знакомства с Александром Головиным у нее были отношения с весьма обеспеченным парнем, которые завершились, когда девушка поступила в университет (СГУПС).
Известно, что с футболистом Головиным сибирячка познакомилась в соцсети — парень написал ей сообщение, завязалась переписка, вскоре он пригласил ее в Москву. Девушка согласилась, переехала в столицу, перевелась в московский вуз и закрыла все свои страницы. Говорят, что она перестала общаться со многими новосибирскими друзьями.
В Сети часто появляются слухи о том, что отношения пары закончились, но подтверждения этому нет. Напротив, иногда спортивные фанаты замечают их вместе на улицах, пророчат свадьбу.
В прошлом году после чемпионата мира девушка совсем спряталась от людских глаз. Известно, что сейчас она занимается домашними делами в Монако, обустраивает квартиру, в которую они переехали с Головиным. Иногда модель можно встретить на улицах Москвы, приезжает она и в Новосибирск, и в Калтан — родной город футболиста.
Недавно мы посмотрели, как выглядят жены известных (и дорогих) футболистов и чем занимаются: одни постят в интернете снимки счастливой семьи, другие — свои откровенные фото.
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