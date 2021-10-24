«Отожму у тебя всё по полной»: какие подлости устраивают бывшие супруги после развода — реальные истории

Новосибирский полицейский подарил новой жене часть квартиры, где живет его бывшая
Ежегодно в Новосибирской области, по данным Росстата, регистрируют 12–13 тысяч разводов, но они редко заканчиваются простым аннулированием брака в ЗАГСе. Бывшие супруги идут в суд, где начинают делить всё подряд — от недвижимости до детей, домашних питомцев, шуб, тарелок и даже постельного белья. И чтобы сделать несговорчивому экс-партнеру побольней, люди порой идут на крайние меры. На войне как на войне, но все ли средства хороши? Можно ли подарить новой возлюбленной квартиру, где до сих пор живут бывшая жена с детьми? Как делить нажитое — поровну или по справедливости? Перед вами — четыре истории о болезненном расставании и жестком разделе имущества. Имена некоторых героев изменены по их просьбе.
История
№ 1. Подарил новой жене квартиру, где живет бывшая семья
«Грозится вселить таджиков в комнату по соседству»
Марина и Дмитрий — оба полицейские. Правда, она, прослужив в органах 20 лет, вышла на пенсию. Дмитрий продолжает нести службу. Познакомились в 2004 году в Центре кинологической службы, где девушка проходила обучение. Дмитрий как раз вернулся из зоны боевых действий в Чечне. Это была любовь с первого взгляда. Через несколько месяцев они поженились.
В семье родились три дочки, младшей из них сейчас 8 лет. Супруги прожили вместе 13 лет, но последние два года брак трещал по швам — у Дмитрия появилась другая женщина. Марина рассказывает, что дала второй шанс мужу, но в итоге отношения всё равно сошли на нет, и в 2017 году они развелись.
Марина с детьми осталась в двухкомнатной квартире на Троллейной, купленной в браке, а Дмитрий взял новую в ипотеку. Через некоторое время Дмитрий женился на другой женщине и в качестве свадебного подарка преподнес ей долю в «двушке», где до сих пор живет его бывшая семья.
Марину и детей новость шокировала, особенно после того, как они узнали, что новая жена планирует вселиться в комнату с ними по соседству.
— При разводе бывший муж сказал мне: «Марин, это квартира для детей, я на нее не претендую. Только откажись от алиментов, чтобы я смог взять в ипотеку себе новое жилье». Я пошла ему навстречу, ведь как бы то ни было, мы не чужие друг другу. Он взял в ипотеку новое жилье, где живет со своей новой семьей. Его нынешняя жена подала в суд иск о вселении в нашу квартиру и определении порядка пользования жилым помещением, но проиграла его. Сейчас у нас с ней суд по иску о компенсации — Инна хочет, чтобы я ей платила за проживание в ее части квартиры. То есть я должна ей платить за свое же жилье. Иначе, говорит, запущу туда таджиков жить.
Новая жена предложила Марине и другой вариант — выкупить ее долю за 2,3 миллиона рублей.
— Мне обидно, что я за свое жилье, к которому она не имеет никакого отношения, должна отдать ей деньги. Ей просто подфартило, подарили эту долю. Но она же ни копейки туда не вложила. Я собственными руками делала ремонт в этой квартире. На детские пособия покупала строительные материалы, бытовую технику и мебель. И теперь я всё это должна либо отдать, либо заплатить 2,3 миллиона. Если Инна продаст свою долю, то нам придется жить всем вместе с детьми в одной комнате площадью 18 квадратов. Считаю, что отец оставил своих дочерей без жилплощади, — возмущается женщина.
Сибирячка объясняет, что согласна бы выкупить долю у соперницы, однако из-за финансовых трудностей она не может собрать нужную сумму. По ее словам, будучи в браке, она взяла кредит в 1,4 миллиона рублей, чтобы построить дом в деревне под Новосибирском.
— Из них муж взял 600 тысяч, чтобы погасить свой действующий кредит. Остальные деньги пошли на строительство дома, покупку бытовой техники и кондиционера в квартиру. По факту я плачу до сих пор ежемесячно по 26 тысяч за дом, который документально не имеет ко мне никакого отношения — он не оформлен и стоит на участке, принадлежащем матери бывшего мужа. С гашением этого кредита бывший муж никак не помогает. Получается, я плачу его кредит, а он туда ездит отдыхать. Еще и детей лишил жилья.
Герой или подлец?
Марина, несмотря на свою обиду, тепло отзывается о бывшем муже и называет его героем:
— Дмитрий служит в ГУВД кинологом в звании капитана полиции. Он хороший полицейский, надежный напарник, в бою на него можно положиться. Имеет много наград, среди которых две государственные. Одна из них за то, что он вывел отряд из ущелья, разминировал его, и все выбрались живыми. Собака у него была классная: наркотики, оружие находила. А взрывчатку тем более.
Сейчас фотография Дмитрия красуется на баннере «Приглашаем служить в полицию» по всему Новосибирску. Как пояснили в Главном управлении регионального МВД, мужчина служит в кинологическом подразделении более 19 лет. Помещен на доску почета.
За всё время службы сотрудник полиции дисциплинарных взысканий не имеет, соблюдает исполнительскую дисциплину, в коллективе характеризуется положительно.
Что об этом думают юристы
Очередной суд по иску новой супруги к бывшей состоится в конце октября. Но каковы у нее шансы отсудить свою долю, где сейчас живет экс-жена с детьми? Придется ли Марине платить аренду в пользу новой собственницы? Возможно ли ей защитить себя и несовершеннолетних детей от вселения мигрантов на проданную часть квартиры? На эти и другие вопросы отвечает начальник юридического отдела АН «Жилфонд» Анна Бабакина.
— «Отсудить» в свою собственность, а именно: понудить выкупить у себя либо понудить продать ей долю бывшей жены в судебном порядке, практически невозможно. Для этого доля нынешней супруги в квартире должна быть малозначительной, однако в данном случае доли составляют по 1/2 от двухкомнатной квартиры. Судебная практика в таких ситуациях исходит из того, что площадь квартиры позволяет обоим собственникам использовать недвижимость по назначению.
По требованию о взыскании компенсации, исходя из средней стоимости аренды, шансы выигрыша у нынешней супруги вполне реальные: согласно позиции Верховного Суда РФ, если собственник не может вселиться в помещение, то он вправе требовать выплаты компенсации за пользование другим собственником всем помещением.
Возможно защитить себя и несовершеннолетних детей от вселения мигрантов на проданную часть квартиры? Предварительно можно сказать так: если суд отказал во вселении самому собственнику, то он не сможет вселить в квартиру других людей. До момента разрешения иска о выплате компенсации можно сменить замки входной двери.
Поскольку зачастую отношения долевых собственников являются конфликтными, то выгоднее всего из них выходить. Например, можно рассмотреть возможность переговоров с нынешней супругой, а именно: либо принять предложение купить ее долю по рыночной стоимости, либо предложить ей выкупить свою долю по рыночной стоимости.
История
№ 2. Кандидат в депутаты хочет отсудить квартиру, которая досталась жене от дедушки с бабушкой
Отрабатывал на жене боевые приемы
Светлана познакомилась с Иваном 9 лет назад на пляжном футболе. Иван тогда профессионально занимался ММА и боевым самбо, участвовал в турнирах и занимал призовые места. Пара практически сразу стала жить вместе, а через 4 месяца поженились. Сначала у молодых всё было хорошо, через три года родился желанный ребенок. После рождения сына Иван, по словам Светланы, резко изменился, и жизнь с ним стала невыносимой.
— Первые ласточки были еще в самом начале отношений, но я была влюблена и надеялась, что он изменится. Со временем становилось только хуже — я поняла, что он тиран и деспот. Сама я занимала позицию жертвы, не могла выйти из этих отношений, так как боялась его — он неоднократно поднимал на меня руку. Так мы прожили вместе 8 лет. Правда, всякое было: скандалы, ревность, унижения, рукоприкладство. Но были и хорошие моменты — за них и держалась, — рассказывает Светлана.
Когда накал страстей дошел до точки кипения, женщина собрала вещи и вместе с пятилетним сыном ушла на съемную квартиру. А Иван практически сразу начал встречаться с подругой бывшей жены. По словам Светланы, экс-муж был настолько обижен тем, что она «разрушила семью», что решился на месть.
— Он подал иск на раздел квартиры, которая мне досталась от дедушки с бабушкой. У них был за городом дом, а у меня не было возможности ездить к ним часто, чтобы ухаживать за ними. Дедушка переписал на меня дом, мы его продали и сразу же купили им квартиру в Новосибирске. Всё это происходило, когда я уже была в браке. Правильно было оформить дарственную на эту квартиру, но мы пожалели деньги на налог. Да и доверяла я мужу, считала его родным, близким человеком. По сути это моя квартира. Сейчас мы с сыном живем в ней, прописаны тут же. Но человек решил идти до конца: звонит, запугивает, угрожает расправой, — негодует бывшая жена.
«Я отожму у тебя всё по полной программе»
Светлана говорит, что бывший муж работает тренером по вольной борьбе в спортклубе «Обь» в Ленинском районе Новосибирска. Бывший спортсмен занимается с детьми разного возраста. В прошлом году баллотировался в депутаты, но не прошел. Сейчас на общественных началах трудится еще и в организации по развитию спорта.
— Разве позволительно вести себя так общественному деятелю, тренеру, который работает с детьми! Это неразумно с его стороны. Чтобы отомстить мне, насолить, он делает всякие гадости: срывает номера с моей машины, подкидывает использованные презервативы в почтовый ящик... Я реально его опасаюсь, хожу оглядываюсь, — делится сибирячка.
Светлана утверждает, что нажитую в браке дачу стоимостью 2,5 миллиона и дорогую машину Иван сразу после развода (еще до подачи иска о разделе имущества) переоформил на своих друзей.
— Есть такой момент: на меня оформлена машина наших близких друзей. Она их, но они просили оформить на меня, потому что судебные приставы трясут с них долги. И вот бывший муж сказал, что будет претендовать еще и на нее. Я говорю: «Иван, наверное, так подло ты же не поступишь?» На что он мне ответил: «Пофигу, я отожму у тебя всё по полной программе». Не понимаю, ведь у человека всё хорошо: есть жилье, живет с женщиной. Мне от него ничего не надо. Пусть только оставит меня и сына в покое, не трогает мое жилье, — говорит Светлана.
История
№ 3. Детские игрушки пошли в счет погашения ипотеки
Купили три квартиры, а жить приходится у мамы
Многолетнее знакомство Натальи и Сергея из Омска привело к свадьбе и рождению двоих детей. До вступления в официальные отношения пара прожила вместе пять лет, а вот брак продержался недолго и рухнул спустя четыре года. В феврале 2020 года Сергей со словами: «Вы мне надоели, собирайтесь и валите отсюда» выставил жену с двумя малышами на улицу. Официально супруги развелись летом того же года. Наталью с полуторогодовалым сыном и трехлетней дочерью приютила ее мать.
Кроме двоих детей в браке были нажиты три квартиры. Правда, все они куплены в ипотеку и выплачивать кредит придется еще несколько лет. По словам Натальи, в одной, где они раньше жили всей семьей, остался ее бывший муж. В другой квартире прописана и живет его бабушка. Эту квартиру Сергей купил, когда жена лежала в роддоме с младшим ребенком. Покупал по доверенности и, соответственно, является единственным титульным собственником. Есть еще и третья — куплена с использованием материнского капитала, ее мужчина сдает в аренду.
— Когда меня выписывали из роддома со вторым ребенком, муж встречал меня. Он тут же, не отходя от дверей роддома, сказал, что записал меня в очередь на получение сертификата на маткапитал, мол, нужно купить еще одну квартиру. Я ему тогда же предложила не покупать третью квартиру, а закрыть действующие ипотечные кредиты. По всем трем ипотекам он основной заемщик, я иду как поручитель. Хоть мы оба собственники во всех трех квартирах, он сам распоряжается имуществом, у меня нет доступа, — рассказывает омичка.
Из-за финансовых трудностей женщина подала на раздел имущества только через год, так как нечем было заплатить даже госпошлину, не говоря об услугах адвоката. К этому моменту глава семейства продал всё нажитое за годы брака: от мебели и бытовой техники до детских вещей и игрушек. Бывшей жене он пояснил, что ему необходимо ежемесячно оплачивать все три ипотеки. Так как у него болят нога и спина, он не может работать, а иного дохода у него нет.
«Это моя колбаса!»
— Он надеялся, что из-за сложных отношений с матерью я буду проситься вернуться в нашу квартиру, но просчитался. Моя мать неоднократно слышала его претензии ко мне, например, что я много пью воды и бутилированная вода ему дорого обходится. Или, например, знала о скандале из-за колбасы: муж купил себе колбасу, а я отрезала себе кусочек. Он кричал, что колбаса дорогая, и это только для него куплено. Позже он объяснил свое поведение так: «Вы мне надоели, я устал вас содержать, я не был готов к семье, я не хочу так». Человеку 33 года. Несмотря на все наши сложности и прежние ссоры, мать приняла меня и моих детей у себя дома. Тесно, но зато никто не попрекает куском хлеба, — рассказывает Наталья.
Все эти семейные конфликты женщина сейчас вспоминает в суде. Ее возмутило, что бывший муж сказал, что познакомился с ней за два дня до вступления в брак, хотя на тот момент Наталья была на пятом месяце беременности их первым ребенком. В процессе Сергей предложил свой вариант раздела имущества.
— Он попросил в суде исключить долю маткапитала из квартиры, чтобы дети не могли на нее претендовать. Также открыто сказал, что хочет продать две квартиры: «двушку», в которой он остался, и ту, которая под маткапитал приобретена — за нее платить еще 15 лет он не готов. Кировский районный суд Омска разделил объекты недвижимости долями 50/50. То есть от каждой квартиры половина принадлежит мне. Но я с этими половинами ничего сделать не могу. Плюс ко всему с меня взыскали половину ипотечных платежей за тот срок, который мы не живем вместе, — 260 тысяч. Квартиру, купленную под маткапитал, он всё это время сдавал за 20 тысяч. Эти деньги перекрывают ежемесячные платежи по двум ипотекам. Алименты он не платит, долг по ним уже больше полумиллиона, — делится Наталья.
Со слов Натальи, у бывшего мужа много долгов по кредитам из-за его пристрастия к онлайн-казино. Поэтому ему необходимо продать имущество и закрыть свои задолженности.
— Он как видит раздел: мы продаем две квартиры — ту, что куплена под маткапитал, и «двушку», в которой он сейчас живет один. После чего на квартиру, где живет бабушка, закрываем долг по ипотеке и оформляем на нее дарственную. Возвращаем в ПФР маткапитал. И я вместе с детьми идем свободной походкой. Он, не стесняясь, заявляет в суде это, — возмущается Наталья.
Женщина также добавляет, что раньше у них с мужем был совместный бизнес по грузоперевозкам и магазин игровых ценностей — всё это осталось у Сергея.
История
№ 4. Приезжает в квартиру к бывшей жене и фотографируется с кастрюлями
«Я могу его посадить»
Ирина с Владимиром прожили вместе 20 лет, 15 из них в браке. У супругов двое детей-школьников. Была счастливая семья — друзья и знакомые им завидовали. Сказка рухнула в одночасье — Владимир встретил другую и влюбился. О своем романе он рассказал жене и съехал в квартиру к новой возлюбленной. Ирина подала на развод и алименты. Право на алименты пришлось отстаивать в долгих судебных тяжбах. Почти сразу муж подал встречный иск на раздел имущества. Предметом спора стали машина и «двушка» в Калининском районе Новосибирска, приобретенная в ипотеку с использованием материнского капитала.
— На всех судах бывший муж доказывает, что живет в нашей квартире: приезжает со своей сожительницей, привозит с собой халат, фотографируется в нём и уезжает. Женщина снимает его с кастрюлями в нашей кухне, снимает, как он заходит домой, как он выносит мусор. То есть они вместе с ней отвоевывают часть этой квартиры, доказывая, что он там живет, что отличный семьянин, прекрасный отец и всё у него замечательно. В каждый свой визит с фотосессиями он обязательно прихватит что-то из бытовой техники. Уже вынес телевизор, компьютер, мелкую бытовую технику. Но самое неприятное, что этим он не ограничивается. Когда заходит в ванную комнату, то выливает все моющие средства, шампуни, гели для душа, стиральные порошки и прочее в раковину. Затыкает унитаз рулоном туалетной бумаги и уходит. Так он выражает свое отношение ко мне, запугивает, — рассказывает Ирина.
Владимир предлагает бывшей разделить пополам и машину, и квартиру. При этом мужчина хочет оставить долю «двушки» за собой и жить там, когда ему необходимо. Но Ирина категорически против находиться на одной территории с бывшим мужем.
— Я предложила ему компенсировать его долю квартиры или чтобы он выкупил мою. Муж не соглашается — ему нужен полный контроль над нами и возможность снова подать в суд апелляцию на отмену уплаты алиментов. Наш кошмар продолжается: он приходит, ломает вещи и уходит. На днях сломал картину, сорвал штору в ванной. Я могла бы привлечь его по закону за побои, за порчу имущества и еще есть за что. Но не хочу, чтобы у него была судимость: этот неприятный факт в его биографии может в будущем отразиться на наших детях, — считает сибирячка.
В мае НГС рассказывал историю многодетной матери — женщина делит с бывшим мужем общую двухкомнатную квартиру, в которой сейчас живет с новым мужем и семью детьми от разных союзов. Сибирячка утверждает, что она и дети боятся выходить из дома из-за непредсказуемых действий экс-супруга, но полиция раз за разом отказывает в возбуждении уголовных дел.