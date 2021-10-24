«Отожму у тебя всё по полной»: какие подлости устраивают бывшие супруги после развода — реальные истории

Купили три квартиры, а жить приходится у мамы

Многолетнее знакомство Натальи и Сергея из Омска привело к свадьбе и рождению двоих детей. До вступления в официальные отношения пара прожила вместе пять лет, а вот брак продержался недолго и рухнул спустя четыре года. В феврале 2020 года Сергей со словами: «Вы мне надоели, собирайтесь и валите отсюда» выставил жену с двумя малышами на улицу. Официально супруги развелись летом того же года. Наталью с полуторогодовалым сыном и трехлетней дочерью приютила ее мать.



Кроме двоих детей в браке были нажиты три квартиры. Правда, все они куплены в ипотеку и выплачивать кредит придется еще несколько лет. По словам Натальи, в одной, где они раньше жили всей семьей, остался ее бывший муж. В другой квартире прописана и живет его бабушка. Эту квартиру Сергей купил, когда жена лежала в роддоме с младшим ребенком. Покупал по доверенности и, соответственно, является единственным титульным собственником. Есть еще и третья — куплена с использованием материнского капитала, ее мужчина сдает в аренду.

— Когда меня выписывали из роддома со вторым ребенком, муж встречал меня. Он тут же, не отходя от дверей роддома, сказал, что записал меня в очередь на получение сертификата на маткапитал, мол, нужно купить еще одну квартиру. Я ему тогда же предложила не покупать третью квартиру, а закрыть действующие ипотечные кредиты. По всем трем ипотекам он основной заемщик, я иду как поручитель. Хоть мы оба собственники во всех трех квартирах, он сам распоряжается имуществом, у меня нет доступа, — рассказывает омичка.



Из-за финансовых трудностей женщина подала на раздел имущества только через год, так как нечем было заплатить даже госпошлину, не говоря об услугах адвоката. К этому моменту глава семейства продал всё нажитое за годы брака: от мебели и бытовой техники до детских вещей и игрушек. Бывшей жене он пояснил, что ему необходимо ежемесячно оплачивать все три ипотеки. Так как у него болят нога и спина, он не может работать, а иного дохода у него нет.



«Это моя колбаса!»



— Он надеялся, что из-за сложных отношений с матерью я буду проситься вернуться в нашу квартиру, но просчитался. Моя мать неоднократно слышала его претензии ко мне, например, что я много пью воды и бутилированная вода ему дорого обходится. Или, например, знала о скандале из-за колбасы: муж купил себе колбасу, а я отрезала себе кусочек. Он кричал, что колбаса дорогая, и это только для него куплено. Позже он объяснил свое поведение так: «Вы мне надоели, я устал вас содержать, я не был готов к семье, я не хочу так». Человеку 33 года. Несмотря на все наши сложности и прежние ссоры, мать приняла меня и моих детей у себя дома. Тесно, но зато никто не попрекает куском хлеба, — рассказывает Наталья.



Все эти семейные конфликты женщина сейчас вспоминает в суде. Ее возмутило, что бывший муж сказал, что познакомился с ней за два дня до вступления в брак, хотя на тот момент Наталья была на пятом месяце беременности их первым ребенком. В процессе Сергей предложил свой вариант раздела имущества.



— Он попросил в суде исключить долю маткапитала из квартиры, чтобы дети не могли на нее претендовать. Также открыто сказал, что хочет продать две квартиры: «двушку», в которой он остался, и ту, которая под маткапитал приобретена — за нее платить еще 15 лет он не готов. Кировский районный суд Омска разделил объекты недвижимости долями 50/50. То есть от каждой квартиры половина принадлежит мне. Но я с этими половинами ничего сделать не могу. Плюс ко всему с меня взыскали половину ипотечных платежей за тот срок, который мы не живем вместе, — 260 тысяч. Квартиру, купленную под маткапитал, он всё это время сдавал за 20 тысяч. Эти деньги перекрывают ежемесячные платежи по двум ипотекам. Алименты он не платит, долг по ним уже больше полумиллиона, — делится Наталья.



Со слов Натальи, у бывшего мужа много долгов по кредитам из-за его пристрастия к онлайн-казино. Поэтому ему необходимо продать имущество и закрыть свои задолженности.



— Он как видит раздел: мы продаем две квартиры — ту, что куплена под маткапитал, и «двушку», в которой он сейчас живет один. После чего на квартиру, где живет бабушка, закрываем долг по ипотеке и оформляем на нее дарственную. Возвращаем в ПФР маткапитал. И я вместе с детьми идем свободной походкой. Он, не стесняясь, заявляет в суде это, — возмущается Наталья.



Женщина также добавляет, что раньше у них с мужем был совместный бизнес по грузоперевозкам и магазин игровых ценностей — всё это осталось у Сергея.