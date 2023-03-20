«Джон Уик» возвращается: новосибирские кинотеатры покажут боевик с Киану Ривзом в главной роли

В Новосибирске начали продавать билеты на фильм «Джон Уик 4». Это один из первых зарубежных фильмов, который официально покажут в России после того, как мировые производители и дистрибьюторы стали отказываться поставлять новинки кино.
Первый фильм о бывшем наемном убийце Джоне Уике вышел в 2014 году. Главную роль исполняет Киану Ривз. В первой части показана история главного героя, который переживает смерть жены. В его дом врываются бандиты, которые крадут машину и убивают собаку, подаренную супругой. После этого Джон Уик ищет их, чтобы отомстить. Следующие части посвящены борьбе главного героя и Правления Кланов — преступной организации, которая контролирует деятельность киллеров во всем мире.
Премьера фильма назначена на 23 марта, четверг. На сайте «Кинопоиск» говорится о том, что в Новосибирске фильм покажут в кинотеатрах Cinema Public, «Каро 10 Галерея», «КиноСити Сибирский Молл», «Победа», «Рассвет 3D», «Синема Парк Ройял Парк», «Синема Парк Сан Сити», «Формула Кино Аура». Цены на премьерный показ варьируются от 200 до 510 рублей. На сайтах самих кинотеатров тоже уже можно купить билет. Прокатом фильма в России занимается компания «Атмосфера кино».
— Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками, — так описывает сюжет новой части сайт «Кинопоиск».
Режиссер картины — Чад Стахелски. Продолжительность фильма составляет 2 часа 49 минут.
В январе в прокат вышел фильм «Операция "Фортуна"» режиссера Гая Ричи. Корреспондент НГС Алёна Золотухина посмотрела картину на большом экране. Она осталась разочарована тем, что вместо ожидаемого «гайричевского» кино увидела индийский боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Если вы еще не посмотрели «Операцию "Фортуна"» и не знаете, стоит ли это делать, читайте рецензию от НГС.