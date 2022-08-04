«Законным путем выжить невозможно»: как кинотеатры становятся пиратами
Лидия Маркова — о том, как кинотеатры оказались на грани существования как легальный бизнес
Едва кинотеатры вздохнули от ограничений, наложенных пандемией, как один за другим мировые производители и дистрибьюторы стали отказываться поставлять в Россию новые фильмы. Показывать кинотеатрам фактически нечего, число зрителей сократилось кратно, и они уже в который раз попросили поддержки от государства. На этой неделе большой резонанс вызвала новость о готовности крупных сетей кинотеатров показывать пиратский контент под видом кинопродукта. Как до этого дошло и к чему может привести такая инициатива, рассуждает автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова.
Количество кинотеатров в России, показывающих пиратский контент, за период с апреля по июль выросло в десятки раз. В конце марта таких нарушителей было лишь около 20.
Отрасль — в плачевном состоянии, и на такой шаг кинотеатры идут, конечно же, не от хорошей жизни. Но вот только в случае демонстрации пиратского контента они нарушают не только закон об авторском праве и целый ряд других законов, но и отбрасывают всю систему дистрибуции практически в каменный век.
На этом фоне новость, которая была опубликована в понедельник, о том, что крупнейшая киносеть в России намерена обходить закон, показывая пиратские копии голливудских фильмов, меня, честно скажу, очень расстроила. У нас в принципе очень вольное отношение к авторскому праву и интеллектуальной собственности, а тут мы просто теряем остатки цивилизованных взаимоотношений в этой сфере.
Еще одна показательная цифра — трехкратный рост интереса к приложениям с пиратским контентом. К примеру, приток пользователей на сайт и число скачиваний приложения Zetflix с
Но вернемся к кинотеатрам. Сейчас закрыты почти 200 кинотеатров и приостановлена деятельность трети всех коммерческих кинозалов России. Те, что остались, стараются, как могут. Устраивают премьерные показы российских кинолент, демонстрируют мировые шедевры кино, на которые пока еще есть прокатные удостоверения, организуют премьеры сериалов.
Однако, как говорится в заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров, опубликованном накануне, «советская классика, повторные прокаты российских фильмов, фильмы индийского и корейского производства, а также проекты российских видеосервисов смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах».
Очевидно, что при таком раскладе законным путем выжить кинотеатрам практически невозможно. Кстати, историю с демонстрацией «кинопродукта» в более позднем заверении руководства сети назвали PR-ходом, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам кинопрокатной отрасли. Как думаете, получилось? Мне кажется, не особо.
Очень иронично на этом фоне выглядели новости о том, что с кинотеатров сняли все коронавирусные ограничения. Кинотеатры сети «Синема Парк» этого момента не дождались.