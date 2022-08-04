«Законным путем выжить невозможно»: как кинотеатры становятся пиратами

Количество кинотеатров в России, показывающих пиратский контент, за период с апреля по июль выросло в десятки раз. В конце марта таких нарушителей было лишь около 20.



Отрасль — в плачевном состоянии, и на такой шаг кинотеатры идут, конечно же, не от хорошей жизни. Но вот только в случае демонстрации пиратского контента они нарушают не только закон об авторском праве и целый ряд других законов, но и отбрасывают всю систему дистрибуции практически в каменный век.



На этом фоне новость, которая была опубликована в понедельник, о том, что крупнейшая киносеть в России намерена обходить закон, показывая пиратские копии голливудских фильмов, меня, честно скажу, очень расстроила. У нас в принципе очень вольное отношение к авторскому праву и интеллектуальной собственности, а тут мы просто теряем остатки цивилизованных взаимоотношений в этой сфере.

