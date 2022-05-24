В Москве закрыли несколько кинотеатров «Синема Парк», а что в Новосибирске?

В марте и апреле сеть «Синема Парк — Формула Кино» закрыла несколько кинотеатров в Москве, об этом сообщило издание «Известия». Мы узнали, планирует ли сеть закрывать кинотеатры в Новосибирске.



В столице Сибири четыре кинозала принадлежат сети: «Формула Кино» — в «Ауре», «Синема Парк» в «Ройал Парке», «Кронверк Синема Мегаплекс» в «Континенте» на Троллейной и «Синема Парк» в «Сан Сити».