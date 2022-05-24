СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 58.21
eur 60.39
Тема дняGoogle ограничил доступ к хранилищу для НГУ
Все новости
Все новости

В Москве закрыли несколько кинотеатров «Синема Парк», а что в Новосибирске?

По словам представителя сети, посещаемость снизилась

1 719
Два кинотеатра закрыли в московских ТЦ

Два кинотеатра закрыли в московских ТЦ

Поделиться

В марте и апреле сеть «Синема Парк — Формула Кино» закрыла несколько кинотеатров в Москве, об этом сообщило издание «Известия». Мы узнали, планирует ли сеть закрывать кинотеатры в Новосибирске.

В столице Сибири четыре кинозала принадлежат сети: «Формула Кино» — в «Ауре», «Синема Парк» в «Ройал Парке», «Кронверк Синема Мегаплекс» в «Континенте» на Троллейной и «Синема Парк» в «Сан Сити».

— Планов по закрытию в Новосибирске нет. Посещаемость в кинотеатрах снизилась, но на это повлиял еще и сезон, теплая погода, дача. Сейчас отмечаем увеличение семейных походов в кино из-за выхода в прокат хороших патриотических фильмов, например, «Суворов. Великое путешествие», «1941. Крылья над Берлином» и «Выйти из группы», — рассказала НГС представитель сети в Новосибирске Наталья Тупкаленко.

Как отметила представитель, в конце мая — середине июня ожидают новые мультфильмы в прокате и стараются с арендодателями проводить совместные мероприятия.

— Цены держим на прежнем уровне, пока это возможно, — поделилась Наталья Тупкаленко.

В апреле НГС писал о том, как в условиях санкций работают новосибирские кинотеатры, какие фильмы показывают и сколько стоят билеты.

По теме

кинокинотеатры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2