В Москве закрыли несколько кинотеатров «Синема Парк», а что в Новосибирске?
По словам представителя сети, посещаемость снизилась
В марте и апреле сеть «Синема Парк — Формула Кино» закрыла несколько кинотеатров в Москве, об этом сообщило издание «Известия». Мы узнали, планирует ли сеть закрывать кинотеатры в Новосибирске.
В столице Сибири четыре кинозала принадлежат сети: «Формула Кино» — в «Ауре», «Синема Парк» в «Ройал Парке», «Кронверк Синема Мегаплекс» в «Континенте» на Троллейной и «Синема Парк» в «Сан Сити».
— Планов по закрытию в Новосибирске нет. Посещаемость в кинотеатрах снизилась, но на это повлиял еще и сезон, теплая погода, дача. Сейчас отмечаем увеличение семейных походов в кино из-за выхода в прокат хороших патриотических фильмов, например, «Суворов. Великое путешествие», «1941. Крылья над Берлином» и «Выйти из группы», — рассказала НГС представитель сети в Новосибирске Наталья Тупкаленко.
Как отметила представитель, в конце мая — середине июня ожидают новые мультфильмы в прокате и стараются с арендодателями проводить совместные мероприятия.
— Цены держим на прежнем уровне, пока это возможно, — поделилась Наталья Тупкаленко.
В апреле НГС писал о том, как в условиях санкций работают новосибирские кинотеатры, какие фильмы показывают и сколько стоят билеты.