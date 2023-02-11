Полежайкин стал инвалидом, а Пуговка уехала из страны: как сложились судьбы героев любимого сериала нулевых «Папины дочки»

В этом году стартовали съемки нового сезона сериала «Папины дочки». История оригинального шоу повторится: в центре сюжета снова многодетный отец, жена которого ушла и оставила его воспитывать сразу несколько дочерей. На этот раз из семьи сбежит Даша — ее в «Папиных дочках» играла актриса Анастасия Сиваева. Разбираться с проблемами многодетной семьи будет ее муж Веник в исполнении Филиппа Бледного, а поможет ему в этом семья Васнецовых. Редакция Городских порталов решила вспомнить героев популярного сериала из нулевых, ведь в новых сериях появятся не все.
Михаил Казаков (Полежайкин)
Артист прославился, еще снимаясь в «Ералаше», но широко известен стал после сериала «Папины дочки».
Еще до съемок в сериале в жизни Михаила произошло сразу два события, перевернувших его жизнь навсегда. Во-первых, отца Михаила зарезали на улице — возможно, то были происки конкурентов по бизнесу, а еще ходили слухи, что статью об убийстве переквалифицировали в итоге в превышение самообороны, и надолго преступник в тюрьму не попал.
После этого юноша засветился в эпизодах «Демона полдня» и «Побега», как вдруг грянул скандал: в 2005 году в СМИ писали о том, что звезда «Ералаша» стал убийцей. По словам свидетелей, 16-летний Миша вступился за школьную подругу Вику, когда в подъезде на нее набросился бывший бойфренд, 20-летний Кирилл Гуркин. Казаков сразу признался, что выставил вперед нож, когда Кирилл летел на девушку. Кто-то отмечал, что Гуркин был вооружен дубиной, и актеру пришлось действовать по обстоятельствам. Тогда даже мама убитого встала на защиту юного актера, ведь в итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли «по примирению сторон».
Но на этом беды актера не закончились. В 2020 году он упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Реабилитация всё еще длится, а денег катастрофически не хватает. Плюс ко всему актера бросила любимая жена.
— Мы с супругой хотя бы разобрались, какие у нас взаимоотношения. У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету, — рассказал он нашим коллегам из «СтарХита».
Что касается актера, то он старается не унывать, ведь у него впереди длительные месяцы борьбы за нормальную жизнь. Лечение стоит дорого, все свои запасы он уже потратил, помогают лишь близкие друзья, а также мама и родственники. Появилась у Казакова и новая девушка, но о ней публично говорить артист пока не готов.
Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)
Сколько бы поклонники ни сравнивали актрису с Галиной Сергеевной из «Папиных дочек», очевидно, что Лиза Арзамасова давно выросла из звездной роли.
Известна Лиза не только актерской карьерой, но и громким браком с известным фигуристом Ильей Авербухом. С будущим мужем Арзамасова познакомилась еще в 2010 году.
— Я никогда не забуду проект «Лед и пламень». Мне было 15 лет, когда меня пригласили в нем участвовать. Для меня этот проект стал настоящей сказкой! Я до сих пор с удовольствием катаюсь на коньках и благодарна Илье Авербуху не только за проект, но и за то, что после были еще две ледовые сказки, в которых я принимала участие, — делилась актриса.
В декабре 2020 года влюбленные поженились. В августе 2021 года актриса родила сына Льва, и с тех пор ее социальные сети заполнены тематикой материнства. При этом в декрете Арзамасова не задерживалась, быстро вернувшись к участию в спектаклях. Фигурист ухаживал за ребенком на равных, так что семья стала только крепче.
— Я понимаю, что традиционно у нас сложилось так, что папа на работе, деньги зарабатывает, а мама дома: на кухне и в детской. Но мир меняется. Уже нет этого четкого разделения: женщина должна то, мужчина — это. Хотя в целом это вопрос договоренностей в семье. В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я все-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. Я не сторонница вешать лишнее на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе. И вообще просто хочется проявить по отношению к любимому заботу, любовь. Мир вокруг нас меняется, но законы любви остаются прежними, — заключила Лиза в интервью «Домашнему очагу».
Мирослава Карпович (Маша)
Пока сериал «Папины дочки» выходил на экраны (с 2007 по 2013 год), Мирослава снималась и в других проектах — фильмах «Плюс один», «Голубка», «Тариф "Новогодний"». Участвовала в съемках видео для музыкантов Егора Крида и Леонида Агутина. Развивала модельную карьеру (во многом этому помогла съемка для журнала Maxim в 2011 году). А спустя еще несколько лет попробовала себя в новом образе благодаря хоррору «Невеста».
На биографию актрисы пришелся светский скандал: в 2020 году СМИ муссировали новость о расставании Павла Прилучного с матерью своих двоих детей Агатой Муцениеце. Грязных подробностей было много, но поклонники всё равно ожидали примирения супругов, когда на горизонте появилась Мирослава Карпович. Буквально через пару недель после развода Павла заметили на шопинге с коллегой по спектаклю «Косметика врага». Сотрудники театра подлили масла в огонь, заявив, что флиртовать актеры начали за полгода до разрыва звезд «Закрытой школы». Работавший с Мирой визажист подчеркнул, что серьезный оборот отношения Карпович с Прилучным приняли весной 2020 года.
Павел открыто восхищался избранницей, особенно выделяя ее доброту и скромность: мол, Мира — детский психолог в онкоцентре, активно занимается благотворительностью, но никогда не выставляет это напоказ. Многие считали, что Мирослава Карпович сможет стать женой Павла Прилучного — она поддержала его после развода и заботилась о детях. Но… любви не получилось. Более того, Прилучный в интервью Надежде Стрелец отмахнулся от романа с актрисой, назвав это дружбой.
Дарья Мельникова (Женя)
Одну из самых забавных ролей исполнила Дарья — роль спортивной девочки-пацанки Жени. С нее и началась карьера Мельниковой в кино. Актриса снималась в фильмах «Соври мне правду», «Стальная бабочка», «Синдром» и других. В марте выйдет сериал «Король и Шут», в котором Дарья сыграла Ольгу Горшеневу, вторую жену солиста Михаила Горшенева. А 9 февраля состоялась премьера сериала «Хочу не могу», где актриса играет одну из главных ролей.
— История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровые отношения. <...> Ага, вот такая она и жизнь, и всё сразу, — поделилась Дарья Мельникова. Под «необычным недугом» актриса имела в виду сексоголизм.
Кроме того, фанаты часто могли наблюдать артистку на страницах глянца. Сейчас актриса воспитывает двоих детей от бывшего мужа — актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ).
— Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями, — делилась актриса с каналом FAMETIME.TV.
Поклонники гадали, что именно стало причиной разрыва актеров. Проще всего было обвинить третью сторону: Смольянинову приписывали роман с коллегой Аглаей Тарасовой, ну а Мельниковой — с Павлом Прилучным, хотя кроме пикантных съемок, поводов для подозрений не было.
Положение Дарьи резко изменилось, когда Артура обвинили в дискредитации армии. Актер покинул страну, получил статус иноагента и подвергся травле со стороны соотечественников. Судя по всему, волна негатива зацепила и Мельникову: поклонники подозревали, что именно из-за испорченной репутации экс-супруга звезду исключили из продолжения «Папиных дочек».
— Это всё не так грустно. Есть то, что пережить и переварить гораздо труднее, то, что нельзя называть. Сломано всё. Надежды, планы, связи. Опыт прошлого века не защитил нас. Но он есть! И он оставил после себя главный, на мой взгляд, урок — урок человечности. Кто бы ни был прав / виноват — история говорит нам: будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми! — рассуждала актриса, подчеркивая, что не планирует покидать страну.
Екатерина Старшова (Пуговка)
Шесть лет россияне с улыбкой смотрели на то, как маленькая Пуговка из сериала «Папины дочки» уморительно поучает своих старших сестер по съемкам и таскает за собой огромного медведя Бублика. Наблюдая из сезона в сезон, как меняется Полина Васнецова, зрители вздыхали: «Ах, как быстро взрослеет девчушка!»
Изначально главным интересом Кати Старшовой были не съемки, а фигурное катание, которое она не бросила и сейчас. Преподаватели детского клуба посоветовали родителям отвести артистичную девочку на телевизионный кастинг, так Катя и попробовала себя в актерстве.
Старшова играла Полину Васнецову с пяти лет, а параллельно успела засветиться в «Русалке» и «Черной молнии». И хотя Катя привязалась к коллегам по ситкому, в 2012 году она осознала, что этот жизненный этап завершен. Пуговка, которой до сих пор донимают девушку, был ее счастливым билетиком в мир больших заработков. Которыми ни она, ни ее родители не воспользовались. Актрисе не нравилось ни повышенное внимание хейтеров, ни клеймо вечной Пуговки, поэтому, сдав ЕГЭ по химии и биологии на сто баллов, девушка поступила не в театральный, а в медицинский вуз и выучилась на фармацевта.
Екатерина Старшова сейчас живет не в России. И возвращаться не планирует — даже ради съемок в продолжении популярного сериала.
Анастасия Сиваева (Даша)
В семейном сериале актриса сыграла «проблемную» девочку-подростка, которая фанатеет от готов, слушает рок, носит черную одежду, бесконечно ссорится с сестрами и получает двойки в школе. Однако к концу ситкома экранная Даша меняется: выходит замуж и обзаводится дочкой.
После съемок в «Папиных дочках» актриса сыграла еще в нескольких картинах: в фильме «Медведицы», сериале «Последняя минута» и в короткометражке «Топор». Однако в 2014 году актриса перестала сниматься.
Сегодня Сиваева ведет достаточно закрытый образ жизни: редко публикует фотографии в соцсетях, не появляется на телешоу и не снимается в проектах. Анастасия часто путешествует и наслаждается жизнью. По информации СМИ, она не замужем.
Филипп Бледный (Веник)
Актер должен был сыграть роль ботаника Веника всего в нескольких сериях, но в итоге покорил всю съемочную группу и задержался в шоу надолго. После сериала Бледный стал играть в театре, но не забыл про кинематограф. Он сыграл Никиту Дягилева в сериале «Кухня».
Сейчас артисту уже 34 года, и за это время он кардинально изменился. Бледный начал постоянно ходить в спортзал и перестал быть похожим на ботаника. Актер заметно возмужал и подкачался.
В этом году в Москве стартовали съемки продолжения знаменитого сериала «Папины дочки». Телепроект будет называться «Папины дочки. Новые». И Филипп сыграет там одну из главных ролей — повзрослевший Веник повторит судьбу тестя и будет заботиться о наследницах, не забывая о себе.
Сюжет новых серий будет строиться вокруг повзрослевших дочерей семейного психотерапевта Андрея Васнецова и трудоголика Веника (Филипп Бледный), которому Даша (Анастасия Сиваева) решила оставить четверых дочек: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).
Интересно, что к своим ролям вернулись не только Леонов и Бледный, но и Лиза Арзамасова с Мирославой Карпович (они будут тетями главных героинь), а также Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и многие другие.
Если вы поклонник сериалов, вам наверняка будет любопытно, как выглядят парни из сериала «Кадетство» сейчас. Мы узнали о них всё — оказалось, что некоторые из них не смогли успешно продолжить актерскую карьеру.
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