Полежайкин стал инвалидом, а Пуговка уехала из страны: как сложились судьбы героев любимого сериала нулевых «Папины дочки»

В декабре 2020 года влюбленные поженились. В августе 2021 года актриса родила сына Льва, и с тех пор ее социальные сети заполнены тематикой материнства. При этом в декрете Арзамасова не задерживалась, быстро вернувшись к участию в спектаклях. Фигурист ухаживал за ребенком на равных, так что семья стала только крепче.

— Я понимаю, что традиционно у нас сложилось так, что папа на работе, деньги зарабатывает, а мама дома: на кухне и в детской. Но мир меняется. Уже нет этого четкого разделения: женщина должна то, мужчина — это. Хотя в целом это вопрос договоренностей в семье. В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я все-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. Я не сторонница вешать лишнее на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе. И вообще просто хочется проявить по отношению к любимому заботу, любовь. Мир вокруг нас меняется, но законы любви остаются прежними, — заключила Лиза в интервью «Домашнему очагу».

