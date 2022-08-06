«Наперегонки с ветром»: как выглядят парни из «Кадетства» спустя 16 лет

Венес продолжает поддерживать отношениями с коллегами по «Кадетству», в особенности с Кириллом Емельяновым. Что касается личной жизни, то Аристарх пользуется успехом у женщин, но до сих пор не остановил свой выбор на единственной избраннице. Актер не раз подчеркивал, что у него неуживчивый характер

— Это не выражается в моих гулянках, это вообще не про это. Это про то, что со мной тяжеловато. У меня нет никого, родители не молодеют, они хотят внуков, и, сказать честно, я тоже хочу детей, просто пока этого нет, — признавался Аристарх в интервью «Вокруг ТВ».

