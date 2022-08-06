«Наперегонки с ветром»: как выглядят парни из «Кадетства» спустя
16 лет
После окончания сериала карьера сложилась успешно далеко не у всех актеров
В свое время сериал «Кадетство» был очень популярен у подростков — за приключениями курсантов Суворовского училища следили, казалось, практически все ученики средних школ. Как сложилась судьба актеров, игравших юных кадетов, спустя 16 лет после выхода сериала? Узнали о них всё — оказалось, что некоторые из них не смогли успешно продолжить актерскую карьеру.
Александр Головин
(кадет Максим Макаров)
Александр Головин пришел в сериал «Кадетство» узнаваемым актером: с 12 лет подросток снимался в фильмах, киножурнале «Ералаш» и музыкальных клипах. Работа в картине «Сволочи» принесла Головину награду «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года». Несмотря на это, по-настоящему прорывной для Александра стала роль суворовца Максима Макарова — белокурого сердцееда и сына мэра. Именно эта роль принесла ему громкий успех.
После «Кадетства» Александр Головин снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых «Ростов», «Поезд судьбы», «Герой», «Ч/Б», а также цикл «Ёлки». В личной жизни актера не обошлось без скандалов. В апреле 2018 года девушка Головина — Светлана Белогурова — родила дочь Оливию, но спустя год выяснилось, что молодой отец не признаёт ребенка. Лишь ДНК-экспертиза помогла установить, что отец — действительно Головин, и суд взыскал с актера алименты.
Из-за этой ситуации Александр стал редко выставлять напоказ личную жизнь. Известно лишь, что у него есть девушка Саша, кроме того, актер занимается благотворительностью — он перечисляет деньги со спектаклей в детские хосписы и помогает бездомным животным.
Иван Добронравов
(кадет Андрей Леваков)
Иван Добронравов — младший сын актера Федора Добронравова, и в «Кадетстве» он даже сыграл вместе со своим отцом. Правда, по сюжету Федор Добронравов был отцом курсанта Перепечко, а Иван сыграл детдомовца Андрея Левакова, который поступил в Суворовское училище самостоятельно и без льгот. Но в дальнейшем его герой встретил родную мать, которая нуждалась в помощи, и вопреки всем обидам кадет сумел простить ее и выручить из беды.
Юный артист прославился далеко за пределами России, сыграв младшего брата в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», удостоенной «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. В последние годы Иван был задействован в проектах «Купи меня», «Охота на дьявола», «Игрок», «Страна чудес», «От печали до радости», из последних работ — сериал «Метод» и фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Также за плечами у Добронравова роли в таких известных картинах, как «Утомленные солнцем — 2» Никиты Михалкова и «Гагарин. Первый в космосе» Павла Пархоменко. А совсем недавно актер снялся в сериале «Нулевой пациент», сюжет которого основан на вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте (мы рассказывали о том, какой была реальная история первого массового заражения ВИЧ-инфекцией в СССР).
Несмотря на то, что актер тщательно скрывает свою личную жизнь, в 2017 году стало известно о том, что он женился на девушке Анне, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу и кино. В 2018 году у пары родилась дочь Вероника.
Борис Корчевников
(кадет Илья Синицын)
Борис Корчевников был старше многих актеров, сыгравших суворовцев, и попал в «Кадетство» благодаря моложавой внешности — в 24 года он был похож на 16–17-летнего юношу. Артист блестяще воплотил роль кадета-романтика Ильи Синицына, но даже шумный успех сериала не заставил его изменить выбранной ранее профессии. Еще до «Кадетства» Борис поступил на факультет журналистики МГУ, а после обучения работал корреспондентом на НТВ, в частности, делал репортажи для «Намедни» с Леонидом Парфеновым. Какое-то время работал директором регионального телеканала СТС, а с 2017 года является директором православного телеканала «Спас» и ведущим передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» (там же он с 2013 по 2017 годы вел передачу «Прямой эфир»).
Что касается личной жизни, то журналист пока не женат. Cам Корчевников в интервью «Пока все дома» признался, что хочет завести семью, но отношения у него не складываются. При этом журналист уточнил, что до сих пор живет в одной квартире с матерью. Корчевников участвует в благотворительности и часто помогает нуждающимся. Правда, самого ведущего постигло несчастье: в 2015 году он перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв.
Аристарх Венес
(кадет Илья Сухомлин)
Аристарх Венес воплотил на экране остроумного интеллигента Илью Сухомлина и ожидаемо полюбился поклонникам. Успех в этой роли сделал молодого актера востребованным у режиссеров: Аристарх снимался в сериалах «Папины дочки», «Одноклассники», «Закон каменных джунглей», «Потерянные». Среди недавних проектов Венеса — картины «За гранью реальности», «Максимальный удар» и «Документалист». Не так давно Аристарх предстал в одной из главных ролей в фэнтези-детективе «Водоворот», а в 2021 году вышла спортивная драма «Мастер» о ралли-рейдах на КАМАЗах, в которой он сыграл гонщика.
Венес продолжает поддерживать отношениями с коллегами по «Кадетству», в особенности с Кириллом Емельяновым. Что касается личной жизни, то Аристарх пользуется успехом у женщин, но до сих пор не остановил свой выбор на единственной избраннице. Актер не раз подчеркивал, что у него неуживчивый характер
— Это не выражается в моих гулянках, это вообще не про это. Это про то, что со мной тяжеловато. У меня нет никого, родители не молодеют, они хотят внуков, и, сказать честно, я тоже хочу детей, просто пока этого нет, — признавался Аристарх в интервью «Вокруг ТВ».
Кирилл Емельянов
(кадет Алексей Сырников)
Кирилл Емельянов сыграл в «Кадетстве» роль Алексея Сырникова, отец которого — майор Вадим Рохмистров — служил командиром взвода в Суворовском училище. По сюжету персонаж Емельянова был главным стукачом и подстрекателем, который проступками мстил своему отцу за то, что тот променял мать на любовницу. После этой роли режиссеры заметили Кирилла и начали активно приглашать в новые проекты. На сегодняшний день Емельянов сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах — «Мальчики с востока», «Аргентина», «Как я стал русским», а также принял участие в нескольких постановках театра «Школа современной пьесы».
Если говорить о личной жизни Кирилла Емельянова, то можно отметить его сложные отношения с женщинами. По признанию актера, еще в 16 лет он предпочитал ночные приключения с женщинами постарше. Первая гражданская жена Кирилла была старше него на 11 лет, а еще какое-то время спустя появились слухи о его романе с Катей Гордон (их разница в возрасте с Кириллом составляет 10 лет). Однажды артист обнаружил, что у него есть внебрачный сын Марк, рожденный после его расставания с очередной подругой Кристиной Дехант. Емельянов финансово поддерживал сына, но 10 лет спустя на ток-шоу «На самом деле» он узнал, что мальчик был ему неродной.
Самые продолжительные отношения у актера были с 25-летней Екатериной Директоренко, на которой он женился в 18 лет. Пара воспитывала двух детей, но в 2016 году разразился новый скандал. Супруги успели развестись, но какое-то время поддерживали дружеские отношения. Внезапно экс-возлюбленная Кирилла выступила на ток-шоу «Пусть говорят» с обвинениями в невыплате алиментов. Сам актер заявил, что Директоренко препятствует его общению с детьми.
После развода актер злоупотреблял алкоголем и часто ввязывался в драки. В 2020 году из-за буйного поведения на Емельянова завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Сейчас Кирилл ведет более спокойный образ жизни, занимается съемкой клипов (в частности, стал режиссером для музыкального видео к песне Максима Олейникова «Память времен»).
Артур Сопельник
(кадет Александр Трофимов)
Курсант Александр Трофимов, которого сыграл Артур Сопельник, запомнился зрителям как заядлый искатель приключений и талантливый импровизатор, вместе со своим другом Сухомлиным постоянно попадающий в разные истории. Сам Артур в жизни также отличается авантюризмом: актер занимается дайвингом, сноубордом, летает на самолете, а также играет в пейнтбол с друзьями.
После роли кадета Артур снялся в нескольких сериалах телеканала СТС, в числе которых «Ранетки» и «Кремлевские курсанты». На счету актера такие проекты как «Фурцева», «Марьина роща», «Культ», «Физрук», «Обещание», «Закон сохранения любви» и «Метод-2».
Артур Сопельник особо не афиширует личную жизнь, но известно, что уже несколько лет актер встречается с художницей по гриму Елизаветой Туляковой, которую зовет женой. Официально пара пока так и не расписалась. Кроме того, Артуру приписывали романы с солисткой «Ранеток» Анной Рудневой и артисткой Полиной Гренц, но сами они опровергали такие слухи.
Павел Бессонов
(кадет Степан Перепечко)
Свою актерскую карьеру Павел Бессонов, как и его коллеги по сериалу — Александр Головин и Кирилл Емельянов, начал со съемок в киножурнале «Ералаш». Но именно роль обаятельного простака — суворовца Степана Перепечко в «Кадетстве» — принесла ему любовь публики. С его героем в сериале связано большинство комичных моментов, по характеру он гедонист, который не особенно стремится к достижениям, но всегда готов подставить плечо друзьям.
К сожалению, слава актера была скоротечна: во всех проектах ему предлагали играть схожий типаж. Снявшись в нескольких эпизодических ролях, Павел оставил кино, не желая становиться заложником образа. В 2013 году Бессонов женился на финансистке Зинаиде Мартыновой, в которую был давно влюблен, однако брак распался спустя два года совместной жизни. Он тяжело переживал разрыв. Бессонов сильно похудел на фоне депрессии — ему диагностировали нервную анорексию. Сейчас неизвестно, каким образом звезда «Кадетства» зарабатывает на жизнь и с кем состоит в отношениях. Судя по снимкам в соцсетях, Павел много времени проводит среди родственников и друзей, а также нянчится с племянниками.
Артем Терехов
(кадет Кирилл Соболев)
В сериале Артем исполнил роль кадета Кирилла Соболева — соперника Макарова за сердце девушки Риты. Его герой отличался преданностью и тягой к справедливости, но сам актер оказался в той же истории, что и его сериальный соперник — Александр Головин. В 2019 году Артем стал жертвой шантажа со стороны девушки Лилии Еремеевой, которая утверждала, что 9 лет назад родила от него ребенка. Однако Терехов пошел ей навстречу и на ток-шоу «На самом деле» предложил сделать ДНК-экспертизу. Актер заявил, что девушка придумала историю с внебрачным сыном, чтобы получить от него деньги. В итоге генетический материал Терехова не совпал с ДНК ребенка.
Сейчас о личной жизни Терехова ничего не известно: он практически не ведет соцсети и не появляется на мероприятиях. В кино актер почти не снимается. Его последней работой стал фильм «Опекун», снятый в 2016 году.
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