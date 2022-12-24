Своя часовня и теннисный корт: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова в Подмосковье

В 2017 году певец и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров купил особняк в коттеджном поселке в Подмосковье. Дом находится на полуострове бухты в Мякининской пойме реки Москва, а по соседству у заслуженного артиста — всего 30 коттеджей. Риэлторы оценили покупку более чем в 12 миллионов долларов, а наши коллеги из Woman.ru оценили, как выглядит роскошный особняк Киркорова.
На участке, помимо самого дома (а занимает он больше 1000 квадратных метров), находятся бассейн, сауна, личный спортзал, теннисный корт (который зимой часто превращается в каток) и даже часовня. С территории также обустроен отдельный выход на собственный пляж. Из-за того, что соседей рядом не так много, певец может уединиться и побыть в тишине, любуясь из окон живописными видами сада. Правда, Киркоров живет там не один, а с детьми (Аллой-Викторией и Мартином), отцом Бедросом и его женой Людмилой.
— Внешняя конструкция дома во многом соотносится с усадебным стилем и в архитектуре, и в цветовом решении, и в ландшафтном дизайне, что очень важно, так как усадьба — это не просто дом, а дом, вписанный в природу. Но отсутствие такого важного элемента, как колонна, не дает возможности интерпретировать строение как однозначную усадьбу. В данном случае можно говорить о неоклассицизме, — поделилась мнением о жилище поп-короля специалист по интерьерам Каролина Дорохина.
Сам особняк представляет собой двухэтажный дом с мансардами и арочными окнами. Внутри — много антикварных предметов в смежных комнатах, различные предметы роскоши. Несмотря на то, что особняк оформлен в стиле итальянской неоклассики, внутри он обустроен по передовым технологиям: современная система вентиляции, продуманные системы хранения, собственный лифт, а вход в спальню — по отпечатку пальца. Для каждого члена семьи предусмотрены свои спальни, гардеробные и ванные комнаты. Дизайнер определила устройство дома как полноценную «усадьбу помещика XXI века».
Первое, что бросается в глаза при входе в дом — витая лестница: Киркоров говорил о том, что она символизирует его тернистый путь к успеху. Кстати, одно из помещений в особняке выделено как отдельный уголок «успеха»: там хранятся награды артиста, а также самые ценные подарки от близких и поклонников. Что касается самого интерьера, то он выполнен в неброских оттенках. Каролина Дорохина отметила светлые стены, натуральные материалы сдержанных тонов на полу (плитка, керамогранит, паркет, ламинат) и дизайнерскую мебель, которая соответствует трендам (за исключением спальни, где можно увидеть эклектику).
— Такое смешение стилей представляет собой не чистую классику, а классику с элементами лофта. А если в мебели не присутствует смешение стилей, то, скорее всего, перед нами антиквариат, — подытожила эксперт.
Мебель в доме артиста расставлена преимущественно около стен в точечной проекции — за счет такой планировки помещение выглядит еще больше, чем оно есть. Дизайнер не одобрила такое решение, объяснив это тем, что «когда по дому бродит эхо — это неуютно». По ее словам, исправить ситуацию можно лишь добавлением в интерьер мягкой мебели, ковров и дизайнерских штор.
Каролина Дорохина отметила также настенные украшения, которых в доме Киркорова очень много.
— Есть много симпатичных элементов в виде зеркал и картин, но по исполнению недочеты, как и с мебелью. В целом, нет ощущения завершенности, тепла и уюта, — подытожила специалист по интерьерам.
Несмотря на то, что особняк Киркорова стоит больше 12 миллионов долларов, он меркнет перед загородным домом его коллеги — Григория Лепса. Большую часть своего состояния певец вложил в строительство личного замка в Подмосковье. На участке есть просторный дом в тайском стиле, бассейн и парковка, а рядом — продюсерский центр. Особняк находится на Новорижском шоссе в поселке «Третья охота». Стоимость такого жилья сложно оценить: два дома в 1555 и 2421 квадрата расположились на участке в 40 соток, к которому примыкают два гектара леса, арендованные Лепсом на 49 лет. Похожие загородные дома в этом поселке стоят около миллиарда рублей. Как же певец дошел до жизни такой? Мы рассказывали о том, сколько зарабатывает Григорий Лепс и как (и на что) он тратит свои деньги.
Еще один роскошный особняк в России — дом в виде космического корабля, который миллиардер Владислав Доронин строил для супермодели Наоми Кэмпбелл. Совладелец Capital Group встречался с «Черной пантерой» в начале