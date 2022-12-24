Своя часовня и теннисный корт: как выглядит шикарный особняк Филиппа Киркорова в Подмосковье

Несмотря на то, что особняк Киркорова стоит больше 12 миллионов долларов, он меркнет перед загородным домом его коллеги — Григория Лепса. Большую часть своего состояния певец вложил в строительство личного замка в Подмосковье. На участке есть просторный дом в тайском стиле, бассейн и парковка, а рядом — продюсерский центр. Особняк находится на Новорижском шоссе в поселке «Третья охота». Стоимость такого жилья сложно оценить: два дома в 1555 и 2421 квадрата расположились на участке в 40 соток, к которому примыкают два гектара леса, арендованные Лепсом на 49 лет. Похожие загородные дома в этом поселке стоят около миллиарда рублей. Как же певец дошел до жизни такой? Мы рассказывали о том, сколько зарабатывает Григорий Лепс и как (и на что) он тратит свои деньги.