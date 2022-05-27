Это вам не Елисей: 20 красивых детских имен, которые были в моде 100 лет назад (а сейчас незаслуженно забыты)
Говорят, что имена «должны отдыхать». То есть некоторое время пребывать в забвении, прежде чем вернуться в обиход
Если назвать ребенка оригинально, то и судьба его будет не такая, как у других, особенная. Так думают многие мамочки, листая бесконечные страницы интернета в поисках того самого имени. В основном родители хотят выбрать оригинальное имя, чтобы воспитательницы в детском саду округляли глаза, ест те, кто выбирает имена, которые принесут удачу, — тоже интересный подход. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили, какие имена были популярны в Москве 100 лет назад, и выяснили, куда теперь подевались все Настеньки.
Настена, ты где?
Одним из самых популярных имен в послереволюционной России было Анастасия или ласково Настенька. Так звали почти каждую десятую девушку в стране. К концу 20-го века Насть стало очень мало. А в последние годы родители всё чаще вспоминают это незаслуженно позабытое красивое имя и дают его своим детям. По статистике, сейчас Насти входят в топ-10 самых популярных девичьих имен.
Такая же судьба у имени Иван — сто лет назад это имя было классикой, потом, в 90-е годы, Иванов поубавилось. А сейчас это имя — на четвертом месте в рейтинге популярности.
А вот имя Галина за последние 100 лет окончательно утратило свою актуальность. То ли потому что в переводе с испанского и итальянского это слово означает «курица», то ли просто надоело. Имя Людмила, которое раньше было в чести, теперь заменили на краткое Мила, так теперь часто называют новорожденных девочек.
Саши и Леши всегда в моде
Порядком подзабыли в наши дни и такие имена, как Нина, Валентин, Геннадий, Анатолий. И если в советские времена они были широко распространены, то сегодня — большая редкость. Нечасто сегодня встретишь и Василиев, Тамар и Клавдий. Почти исчезли из обихода такие имена, как Зоя, Евдокия, Лидия, Герасим, Зинаида. А ведь когда-то именно они возглавляли списки популярных имен.
Были 100 лет назад и другие редкие имена — например, Тимур. Это имя было настолько популярным, что даже писатель Аркадий Гайдар назвал так свою повесть «Тимур и его команда». Подразумевалось, что любой простой мальчишка должен ассоциировать себя с героем этого произведения. А вот назови он повесть «Аполлон и его команда», эффект был бы совсем иным.
Но есть имена, которые не сдают своих лидирующих позиций уже больше века. Это Александр, Алексей, Сергей, Владимир, Дмитрий и Андрей. Они по-прежнему очень нравятся молодым родителям и широко используются. Не менее популярны имена Елена, Михаил, Наталья, Ольга, Анна. А ведь их давали детям еще наши прабабушки!
Родион, Корней, Мирон — кто еще?
Кстати, многие знаменитости предпочитают давать своим детям старинные и редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем, прямо как героя древней былины, а бывшая участница группы «Ранетки» Наталья Мельниченко вообще дала дочурке древнее русское имя Рассказа (сокращенно Сказка). Сергей Жуков из «Руки Вверх!» назвал одного из сыновей старинным именем Мирон, Наташа Королева и Тарзан дали сыну имя Архип. Дочку Сергея Шнурова зовут православным именем Серафима, в честь святого Серафима Саровского и одноименного архангела; сына музыкант назвал Аполлоном.
Сын Олега Газманова Родион носит старинное имя, которое еще сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?
Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно порядком подзабытое имя — Корней — и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен — Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы обозначить их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вы попробуйте быть Никифором.
Решил дать старинное имя сыну и эксцентричный Никита Джигурда. Одного из его наследников зовут Артемий-Добровлад, что, по всей видимости, означает «владеющий добром». Правда, неизвестно, какое отчество будет у детей Добровлада.
Самые популярные имена в Москве 100 лет назад
Для мальчиков: Владимир, Виктор, Юрий, Анатолий, Николай, Александр, Борис, Евгений, Валентин, Алексей, Михаил.
Для девочек: Валентина, Нина, Галина, Тамара, Лидия, Вера, Людмила, Зинаида, Надежда, Анна.
Что еще почитать
Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына.
Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей — 5 лайфхаков для мам, которые влюбились.
Точно не откажется: 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для вашего ребенка (и не только для него).