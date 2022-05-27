Это вам не Елисей: 20 красивых детских имен, которые были в моде 100 лет назад (а сейчас незаслуженно забыты)

Настена, ты где?

Одним из самых популярных имен в послереволюционной России было Анастасия или ласково Настенька. Так звали почти каждую десятую девушку в стране. К концу 20-го века Насть стало очень мало. А в последние годы родители всё чаще вспоминают это незаслуженно позабытое красивое имя и дают его своим детям. По статистике, сейчас Насти входят в топ-10 самых популярных девичьих имен.

Такая же судьба у имени Иван — сто лет назад это имя было классикой, потом, в 90-е годы, Иванов поубавилось. А сейчас это имя — на четвертом месте в рейтинге популярности.