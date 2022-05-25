«Три дня думали, что сдохнем»: семья с детьми из Новосибирска завершила вторую кругосветку на яхте — страшные и забавные истории

Сколько стоит путешествовать и будут ли Клочковы продолжать

Глава семьи рассказал, сколько уходит на жизнь в путешествиях.

— По моим подсчетам, можно жить на 500 долларов на человека. Еще 500 долларов уходит на содержание яхты. Если не шиковать сильно и не питаться в дорогих ресторанах, — поделился Андрей.



Сейчас «Леди Мэри» стоит во Владивостоке. Осенью Андрей с Мариной полетят подготавливать ее к зимовке.

— Год-полтора морских путешествий на нашей лодке не будет. Потом будем смотреть на политическую ситуацию, куда мы сможем отправиться. Есть идея вернуться в Тихий океан. Там больше ста островов, открытых русскими мореплавателями, интересно по ним пройтись. След подтвердить. Есть идея пройти северо-западный проход. Приморье, Камчатка, пока яхта там будет, интересно походить. Скорее всего, в семейном формате наши путешествия продолжаться не будут. Будем кого-то привлекать, брать на борт. Либо молодежь какую-то, либо продвинутых людей, — рассказал Андрей.



Старшая дочь Клочковых, Настя, вскоре улетает в Арктику на экспедиционную яхту. Ей еще предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ, а потом поступить в вуз. Правда, пока девушка с выбором не определилась. Говорит, что больше тянет к гуманитарным наукам. Лада собирается продолжать учиться в онлайн-школе. Семья вскоре поедет в свой дом в Горном Алтае, который они, пока путешествовали, сдавали туристам.