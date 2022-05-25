«Три дня думали, что сдохнем»: семья с детьми из Новосибирска завершила вторую кругосветку на яхте — страшные и забавные истории
Клочковы рассказали, что планируют делать дальше и сколько стоит путешествовать на яхте
Отправиться в два кругосветных путешествия, прожить несколько лет на яхте с двумя детьми и пережить коронавирус в Австралии — история семьи Клочковых больше напоминала приключенческий роман. Вдохновлялись они, к слову, Жюль Верном. 22 мая Марина и Андрей Клочковы, а также их дочери,
Болезнь ребенка, ссоры и первый выход в море
Встречу в Новосибирске семья Клочковых анонсировала в своих соцсетях. Небольшой ресторан Little India 23 мая поклонники, знакомые и друзья семьи заняли полностью. Марина с дочерьми приехали первыми, горячо со всеми обнимаясь и шумно здороваясь. На встречу немного опаздывал Андрей. Марина смеется, что из-за такого опаздывающего мужа они однажды поплыли в Антарктику. Теперь, возможно, они не смогут поехать в Горный Алтай, а уедут куда-нибудь в тундру.
Марина с дочерьми и немного опоздавший Андрей как будто сразу располагают к себе. Для человека, который следил за их приключениями несколько лет (для меня), они кажутся ожившими героями и в то же время самой обычной дружелюбной семьей.
Марина начинает рассказ о кругосветных путешествиях издалека. Говорит о своем детстве и как прочитала в 8 лет «Дети капитана Гранта».
— Это сделало для меня параллельную вселенную. Дальше было тоже много приключенческой литературы. Я во времена Советского Союза понимала, что приключения и путешествия — это только мечта. Я даже не знала ни одного человека, который бывал за границей. Мы жили обычной жизнью. Я после школы пошла учиться в педагогический колледж. Педагогический, экономический, журфак в Санкт-Петербурге, — вспоминает Марина.
Андрей с Мариной потратили много лет, чтобы найти свое место. У них родилась дочка Настя, которая в полтора года сильно заболела. У нее обнаружили бронхиальную астму. Несмотря на финансовую обеспеченность, Марина чувствовала себя, «как в аду». Они много ругались с Андреем.
— Когда Насте было 4,5 года, мы поехали в Горный Алтай. Там Насте становилось лучше. Как только приезжали обратно в Новосибирск, у нее начинались приступы, — поделилась Марина.
Семья Клочковых решила остаться в горах, но они продолжали ездить на работу в Новосибирск. Ездили по очереди. Андрей уезжал в ночь на понедельник и работал до среды. Потом приезжал в Горный Алтай за 530 километров, а уезжала Марина, которая работала в четверг, пятницу и субботу.
— Были длительные предпосылки, чтобы устроить удаленный доход. Когда мотаешься за 530 километров и качество жизни теряется, начинаешь думать, стоит ли овчинка выделки. За 8 лет мы перевели бизнес на удаленку. Доходы существенно уменьшились, но мы наконец перестали ссориться, — заранее отвечает Марина на частый вопрос о доходах.
Зимой в Сибири Насте снова становилось плохо, поэтому семья решила выезжать в Юго-Восточную Азию.
— Мы телепортировали ее из сугробов на море, и не было в Таиланде ни одного приступа. Ни разу. Хоть на голове она стояла, хоть бегала, хоть прыгала. При том, что на том же Алтае, выходя в межсезонье, зимой, все дети прыгали, а она задыхалась, — делится мама.
В Таиланде впервые в море на яхте вышел Андрей. По приезде домой он решил пойти в парусную школу, пока без цели на кругосветку и многолетние путешествия. А первый выход семьи Клочковых как команды в море был, когда вторая дочь, Лада, была еще грудным ребенком, а глава семьи только полгода как получил права.
— Первый выход в океан был на Канарских островах. И за неделю до выхода я сломала руку. Мы обошли пять из семи крупных островов во время высоких волн в океане. Когда укачивало сильно и нужно было бежать к борту, то я не бежала. Чтобы бежать к борту, надо было волосы собрать, ребенка положить, со сломанной рукой аккуратно дойти. Это средство от морской болезни я вам рекламирую, — шутит сибирячка.
«Такая куча страхов»
Когда Насте исполнилось 12, а Ладе 2,5 года, Клочковы решили провести зиму в Средиземном море. Яхту «Леди Мэри» купили на деньги, которые откладывали на квартиру в Новосибирске. Первую зиму и Марина, и Андрей вспоминают как самую страшную.
— Самые трудные были первые две зимы в Средиземном море. Во-первых, дети маленькие. Во-вторых, потому, что вся твоя жизнь с ног на голову переворачивается. В-третьих, такая куча страхов, что они вылились в нелогичные вещи, в болезни. Укачивало жутко, и первые три дня была самая жесть, — поделилась Марина.
Для Андрея же главный страх был, что Марина откажется от идеи путешествия, скажет продавать яхту и выдвигаться выращивать огород в Горном Алтае.
— На четвертый день я помылась, надела халат и выпила чаю. И сказала, что, Андрюха, а жизнь-то налаживается, — вспоминает сибирячка.
В 2014 году это стало началом морской части кругосветки. Следующим этапом был выход в Атлантический океан.
— Андрей сказал, что выйдем в океан и будет хорошо. Но как хорошо? Море казалось безопасным, потому что вокруг есть земля. А океан — это страшно, — воскликнула Марина.
Марина показывала на карте, как двигалась семья, в какие страны она заходила. Они с Андреем немного рассказывали про каждые страны. Изначально ставить рекорд России и совершить самое южное кругосветное плавание семья не собиралась. Но в Тихом океане они прервали свое первое кругосветное путешествие и начали второе.
Жуткое отравление токсичной рыбой
Одна из самых страшных историй — отравление токсичной рыбой. Это произошло на островах, в бухте с двумя фермерскими домиками. Андрей и Марина посмотрели на местных, которые ловили рыбу-попугая, и решили, что она безопасна.
— Первые три дня думали, что сдохнем, а потом еще неделю, что лучше бы сдохли. Мы потеряли месяц. Отравление токсичной рыбой, кроме всех симптомов, — это еще и дикая ломота в костях. Дикая настолько, что нужно отпиваться водой. Нет комплексного лечения. И чтобы выпить воды, я 15 минут настраивалась, потом протягиваешь руку, пьешь максимально много, потом ставишь бутылку и следом 20 минут плачешь. От того, что ты поднял руку, дикая боль, — вспоминает Марина.
Как объяснила Марина, то, что рыба токсичная, не разглядеть. Рыбы едят кораллы, которые впитывают токсичные вещества. При этом на одном острове в разных бухтах одна и та же рыба может быть токсичной и нет.
— Мы теперь иные, потому что этот токсин не выводится. И поэтому болеют смертельной формой, потому что пять-шесть раз в зависимости от иммунитета, и ты труп. У нас осталось на один раз меньше, — смеется Марина.
Спасать родителей пришлось Насте и Ладе. Ту самую рыбу они не съели, хотя Настя ее готовила. А Настя в 16 лет делала первый в жизни укол для мамы.
— Девчонки ездили к местным, сами с ними знакомились. Они сплавали на шлюпке на соседнюю яхту. Бухта была очень маленькая. Там было два маленьких фермерских домика. И в 25 милях по морю была деревня с госпиталем. А можно было перейти через холмы и километров 20–25 ехать на машине. Мы физически не могли этого сделать, — вспоминает сибирячка.
Андрей и Марина с отравлением справились. На долгие месяцы у них остался эффект от токсинов: они прикасались к чему-то холодному или к воде — и их как будто било током. Но муж и жена о таком страшном случае говорят, как о чем-то незначительном. Говорят, что благодаря болезни они пошли в Антарктиду.
— Мы из-за месяца болезни опоздали, и начался сезон ураганов. Мы не успели спрятаться в Новой Зеландии, которая была безопасной. Нас несет на юг, нам надо еще подтвердить визу или идти на экватор и четыре месяца простоять в безветрии. И мне Андрей говорит: «Слушай, дорогая, мы же всё еще можем пойти поискать следы капитана Гранта».
Закрытие островов, Антарктида и начало пандемии
Для поиска следов «Капитана Гранта» Клочковы пошли на предполагаемое место острова Терезы, которое описано в карте. Также они прошли по другим несуществующим островам, которые были указаны на карте 2014 года. Марина рассказала слушателям, что, когда другими путешественниками было открыто три острова, описали их точное расположение на карте. Только когда позже экспедиция Клочковых поехала на эти острова — там ничего не оказалось. Более того, не было даже остатков островов под водой.
— Мы всё снимали на панорамную камеру, проводили исследования и потом сделали доклад. Его зачитали в «Русском географическом сообществе». Мы сделали официальное закрытие островов. Бывает же открытие, — смеются Андрей с Мариной.
После этого семья в 2019 году проплыла через мыс Горн, где за всё время мореплавания затонуло больше 8 сотен кораблей. Проплыв его, они остановились на берегу, откуда отправились в Антарктиду. Как рассказал Андрей, там они мечтают побывать еще раз. В Антарктиде они познакомились с известным путешественником Федором Конюховым.
Дальше семья побывала в Африке, в Индийском океане у них затопило машинное отделение, и весь океан они прошли на парусах. Шли они в Австралию, куда им выдали визу. Через два дня после прибытия страна закрылась из-за начала пандемии коронавируса.
— Мы за этот год обпутешествовали по суше всю западную Австралию на арендованной машине. В такие места заезжали малообитаемые, где слышали собак динго, — рассказала Марина.
В Австралии они обрели друзей. У младшей дочки, Лады, появилась лучшая подруга, с которой она регулярно созванивается по видеосвязи.
— Мы хотели в Сидней зайти, но его закрыли. Там один случай на миллионый город, и сразу же закрывали. В Тасмании побывали. И после мы погнали нонстопом. Это был самый длинный период. Он занял у нас 85 дней. Мы два раза пересекли экватор, потому что тогда кругосветка считается выполненной по всем правилам, — вспоминает Марина.
В ноябре Клочковы даже чуть не остались совсем без воды. Им отказались пополнить воду на острове Рождества.
— Мы заранее связались, чтобы нам разрешили аварийную остановку. Ближайшая страна открыта, до нее два месяца пути. А мы при этом 70 дней в полной изоляции. Но это не потому, что они плохие, а потому, что за 2 года пандемии человечество не научилось безопасно передавать воду морским судам, — рассуждает Марина.
После этого «Леди Мэри» носилась по всему океану за тучами, чтобы получить немного пресной воды. Но всё обошлось, и запасы им удалось поплнить. Вскоре Клочковы объявили, что возвращаются в Россию, а после и в Новосибирск.
— Мы, когда были на последнем переходе — от Таити до Владивостока, поняли, что нам не нужно возвращаться в Средиземное море. Потому что от Новосибирска до Санкт-Петербурга мы ездили на машине с годовалой Ладой. Единственный участок, который вызвал у меня вопросы, это Москва — Черногория. Мы пролетели его на самолете. Но решили сделать себе упрощение, как велосипедисты, — поделилась Марина.
Сколько стоит путешествовать и будут ли Клочковы продолжать
Глава семьи рассказал, сколько уходит на жизнь в путешествиях.
— По моим подсчетам, можно жить на 500 долларов на человека. Еще 500 долларов уходит на содержание яхты. Если не шиковать сильно и не питаться в дорогих ресторанах, — поделился Андрей.
Сейчас «Леди Мэри» стоит во Владивостоке. Осенью Андрей с Мариной полетят подготавливать ее к зимовке.
— Год-полтора морских путешествий на нашей лодке не будет. Потом будем смотреть на политическую ситуацию, куда мы сможем отправиться. Есть идея вернуться в Тихий океан. Там больше ста островов, открытых русскими мореплавателями, интересно по ним пройтись. След подтвердить. Есть идея пройти северо-западный проход. Приморье, Камчатка, пока яхта там будет, интересно походить. Скорее всего, в семейном формате наши путешествия продолжаться не будут. Будем кого-то привлекать, брать на борт. Либо молодежь какую-то, либо продвинутых людей, — рассказал Андрей.
Старшая дочь Клочковых, Настя, вскоре улетает в Арктику на экспедиционную яхту. Ей еще предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ, а потом поступить в вуз. Правда, пока девушка с выбором не определилась. Говорит, что больше тянет к гуманитарным наукам. Лада собирается продолжать учиться в онлайн-школе. Семья вскоре поедет в свой дом в Горном Алтае, который они, пока путешествовали, сдавали туристам.
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