Нашли, где забукаться! Как туристам-дикарям искать жилье после ухода популярных сервисов аренды

А по словам основателя компании Bnovo Валентина Микляева, уже к середине марта 2022 года, через считанные дни после ограничений в работе Booking, доля прямых бронирований отелей в РФ выросла с 11% до 46%.



Власти быстро осознали, что нужно предложить российским туристам что-то взамен популярных сервисов. Практически сразу после заявления Booking зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил ведомствам проработать вопрос создания российского аналога, однако никаких сроков названо не было.

Ниша пустовала совсем недолго: многие российские сервисы провели апгрейд, а некоторые раскрутились с нуля. Роскачество, подконтрольное Минпромторгу, провело исследование предложений на рынке онлайн-бронирований и составило свой топ сервисов.

