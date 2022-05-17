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Нашли, где забукаться! Как туристам-дикарям искать жилье после ухода популярных сервисов аренды

Публикуем топ отечественных приложений и сайтов онлайн-бронирования жилья

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Российские сервисы быстро освоились на изменившемся рынке

Российские сервисы быстро освоились на изменившемся рынке

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Сезон отпусков приближается, и остро встал вопрос, как теперь забукать (найти и забронировать онлайн) жилье дикарям, ведь привычные Booking и Airbnb не работают в России уже не первый месяц. Самые крупные игроки рынка заявили об уходе из РФ после начала военной спецоперации на Украине, вскоре о прекращении работы в РФ объявили сервисы Agoda, Hotels.com и Trivago.

Сразу после этих событий россияне стали гораздо реже бронировать жилье онлайн. Раньше один только Booking.com занимал 80% рынка внутри России, а Airbnb был популярен для поиска жилья за рубежом. Потребительская модель на время изменилась: турагентства отмечали приток клиентов, которые обращались за помощью в подборе и бронировании жилья. Однако еще тогда агенты не рассчитывали, что это будет массовой историей.

— Те, кто привык сами себе организовывать тур, этим и продолжат заниматься, — считает директор турагентства «СкайВэй Тревел» Екатерина Сахнина.

А по словам основателя компании Bnovo Валентина Микляева, уже к середине марта 2022 года, через считанные дни после ограничений в работе Booking, доля прямых бронирований отелей в РФ выросла с 11% до 46%.

Власти быстро осознали, что нужно предложить российским туристам что-то взамен популярных сервисов. Практически сразу после заявления Booking зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил ведомствам проработать вопрос создания российского аналога, однако никаких сроков названо не было.

Ниша пустовала совсем недолго: многие российские сервисы провели апгрейд, а некоторые раскрутились с нуля. Роскачество, подконтрольное Минпромторгу, провело исследование предложений на рынке онлайн-бронирований и составило свой топ сервисов.

Для бронирований по России и Дальнему зарубежью:

  • Суточно.ру;
  • 101hotels;
  • Ostrovok.ru;
  • Яндекс.Путешествия;
  • Меготел;
  • Академсервис;
  • Туту.

Для бронирований в России и Ближнем зарубежье:

  • Броневик (Россия и СНГ);
  • Едем-в-гости.ру (Россия и Абхазия).

Бронирование только в России:

  • Авито;
  • Svoy Hotel.
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Между тем напомним, что и Booking, и Airbnb заявили именно о «приостановке деятельности» и «временном прекращении работы», оставив пользователям надежду, что вернутся на российский рынок при более благоприятных обстоятельствах.

Полный список компаний, ушедших из России, можно посмотреть в нашем обновляемом перечне.

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