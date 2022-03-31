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Компания Disney отзовет из проката все свои фильмы. Вместо них будут «Бумер» и «Бумер-2»

Афиши кинотеатров изменятся уже в апреле

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Кинотеатрам приходится делать акцент на российском и индийском кино

Кинотеатрам приходится делать акцент на российском и индийском кино

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Компания Disney с 7 апреля полностью приостановит показ своих фильмов в России. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

При этом отмечается, что запрет коснется не только зарубежных проектов студии, но и российских релизов. Так, из проката пропадут «Смерть на Ниле» (успел собрать 641 млн рублей) и «Мистер Нокаут» (фильм собрал 265 млн рублей).

Напомним, что Disney еще в начале марта заявил о приостановке поставок своих фильмов в Россию, но уже вышедшие картины продолжали оставаться в прокате. Теперь ситуация изменится. «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что на конец марта доля WDS на российском рынке составляет 31,67%.

В качестве «ответной меры» ранее в повторный прокат выпустили фильмы «Брат» и «Брат-2», который суммарно за первый уикенд собрали около 45 миллионов рублей. Теперь же на больших экранах снова начнут показывать «Бумер» и «Бумер-2», дата премьеры — 21 апреля.

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