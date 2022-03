Ударил ведущего и стал лучшим актером: Уилл Смит и другие победители «Оскара–2022»

В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Начиналась она вяло, но в итоге стала одной из самых любопытных за последние годы. Рассказываем, кто и за что получил статуэтки (и не только их).



Впервые за четыре года у «Оскара» появились официальные ведущие. Ими стали Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл. А статуэтки выдавали с помощью реюнионов — их вручали актеры из фильмов, которые когда-то получили «Оскар». Например, награду за оригинальный сценарий выдавали звезды «Джуно», а для вручения премии за лучшую актерскую роль устроили небольшой перформанс с тем самым танцем из «Криминального чтива». Сперва на сцену вышли Ума Турман и Джон Траволта и станцевали свой фирменный твист под You Never Can Tell Чака Бери, потом к ним присоединился Сэмюэль Л. Джексон, и троица достала конверт с именем победителя из чемоданчика.