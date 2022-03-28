Ударил ведущего и стал лучшим актером: Уилл Смит и другие победители «Оскара–2022»

В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Начиналась она вяло, но в итоге стала одной из самых любопытных за последние годы. Рассказываем, кто и за что получил статуэтки (и не только их).
Впервые за четыре года у «Оскара» появились официальные ведущие. Ими стали Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл. А статуэтки выдавали с помощью реюнионов — их вручали актеры из фильмов, которые когда-то получили «Оскар». Например, награду за оригинальный сценарий выдавали звезды «Джуно», а для вручения премии за лучшую актерскую роль устроили небольшой перформанс с тем самым танцем из «Криминального чтива». Сперва на сцену вышли Ума Турман и Джон Траволта и станцевали свой фирменный твист под You Never Can Tell Чака Бери, потом к ним присоединился Сэмюэль Л. Джексон, и троица достала конверт с именем победителя из чемоданчика.
«Оскар» за лучшую мужскую роль достался Уиллу Смиту — за «Короля Ричарда». Это первая статуэтка Американской киноакадемии в его карьере. Получая статуэтку и произнося речь, Смит разрыдался не на шутку — так, что церемонию пришлось на время прервать.
Кстати, до того, как получить «Оскар», Уилл Смит и сам устроил небольшое представление на сцене. Комик Крис Рок пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита и сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн» (дело в том, что Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, ведущего к выпадению волос). Выходка комика оскорбила актера, и тот не нашел ничего лучше, кроме как мгновенно поставить шутника на место.
Из нововведений этого года — приз зрительских симпатий. Организаторы провели в Сети зрительское голосование за любимый фильм — в том числе из числа тех, которых не оказалось среди номинантов. Победителем стал блокбастер Зака Снайдера «Армия мертвецов», снятый для Netflix. Также в пятерку лучших вошли «Золушка», «Сведения», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Тик-так, бум!».
А теперь — к другим наградам.
Лучший фильм
- «CODA: Ребенок глухих родителей»;
- «Белфаст»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Дюна»;
- «Король Ричард»;
- «Лакричная пицца»;
- «Аллея кошмаров»;
- «Власть пса»;
- «Вестсайдская история».
«CODA: Ребенок глухих родителей» стал первым в истории стриминговым фильмом, получившим главную награду Американской киноакадемии. «Оскар» достался Apple.
Лучший режиссер
- Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
- Кеннет Брана («Белфаст»);
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).
Лучшая женская роль
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
- Николь Кидман («В роли Рикардо»);
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
Лучшая женская роль второго плана
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»);
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»);
- Джуди Денч («Белфаст»);
- Кирстен Данст («Власть пса»);
- Анжаню Эллис («Король Ричард»).
Лучшая мужская роль второго плана
- Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»);
- Киаран Хайндс («Белфаст»);
- Джесси Племонс («Власть пса»);
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
Лучший фильм на иностранном языке
- «Сядь за руль моей машины» (Япония);
- «Побег» (Дания);
- «Рука бога» (Италия);
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан);
- «Худший человек на свете» (Норвегия).
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»;
- «Лука»;
- «Митчеллы против машин»;
- «Райя и последний дракон»;
- «Побег».
Лучший адаптированный сценарий
- «CODA: Ребенок глухих родителей»;
- «Дюна»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Незнакомая дочь»;
- «Власть пса».
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»;
- «Король Ричард»;
- «Лакричная пицца»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Худший человек на свете».
Лучшая операторская работа
- «Дюна»;
- «Вестсайдская история»;
- «Аллея кошмаров»;
- «Власть пса»;
- «Макбет».
Лучшая работа художника-постановщика
- «Дюна»;
- «Аллея кошмаров»;
- «Власть пса»;
- «Макбет»;
- «Вестсайдская история».
Лучший звук
- «Дюна»;
- «Белфаст»;
- «Не время умирать»;
- «Вестсайдская история»;
- «Власть пса».
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»;
- «Главный герой»;
- «Шан-Чи»;
- «Человек-паук: Нет пути домой»;
- «Не время умирать».
Лучший саундтрек
- «Дюна»;
- «Энканто»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Параллельные матери»;
- «Власть пса».
Лучшая песня
- No Time To Die («Не время умирать»);
- Be Alive («Король Ричард»);
- Dos Oruguitas («Энканто»);
- Down to Joy («Белфаст»);
- Somehow You Do («Четыре хороших дня»).
Лучший монтаж
- «Дюна»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Король Ричард»;
- «Тик-так, бум!»;
- «Власть пса».
Лучший дизайн костюмов
- «Круэлла»;
- «Дюна»;
- «Сирано»;
- «Вестсайдская история»;
- «Аллея кошмаров».
Лучший грим
- «Глаза Тэмми Фэй»;
- «Поездка в Америку 2»;
- «Дом Гуччи»;
- «Круэлла»;
- «Дюна».
Лучший документальный фильм
- Summer of Soul;
- Ascension Attica Flee;
- Writing With Fire.
Лучший короткометражный фильм
- The Long Goodbye;
- Ala Kachuu — Take and Run;
- The Dress;
- On My Mind;
- Please Hold.
Лучший анимационный короткометражный фильм
- The Windshild Wiper;
- Boxballet
- Robin Robin
- Bestia
- Affairs of the Art.
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Королева баскетбола»;
- Audible;
- «Отведи меня домой»;
- «Три песни для Беназир»;
- When We Were Bullies.
Ну а пока вы составляете список фильмов, которые стоит посмотреть (или пересмотреть) в свободное время, проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.