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Ударил ведущего и стал лучшим актером: Уилл Смит и другие победители «Оскара–2022»

В этом году без сюрпризов на церемонии не обошлось

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Уилл Смит перед церемонией вручения премии «Оскар»

Уилл Смит перед церемонией вручения премии «Оскар»

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В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Начиналась она вяло, но в итоге стала одной из самых любопытных за последние годы. Рассказываем, кто и за что получил статуэтки (и не только их).

Впервые за четыре года у «Оскара» появились официальные ведущие. Ими стали Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл. А статуэтки выдавали с помощью реюнионов — их вручали актеры из фильмов, которые когда-то получили «Оскар». Например, награду за оригинальный сценарий выдавали звезды «Джуно», а для вручения премии за лучшую актерскую роль устроили небольшой перформанс с тем самым танцем из «Криминального чтива». Сперва на сцену вышли Ума Турман и Джон Траволта и станцевали свой фирменный твист под You Never Can Tell Чака Бери, потом к ним присоединился Сэмюэль Л. Джексон, и троица достала конверт с именем победителя из чемоданчика.

«Оскар» за лучшую мужскую роль достался Уиллу Смиту — за «Короля Ричарда». Это первая статуэтка Американской киноакадемии в его карьере. Получая статуэтку и произнося речь, Смит разрыдался не на шутку — так, что церемонию пришлось на время прервать.

Кстати, до того, как получить «Оскар», Уилл Смит и сам устроил небольшое представление на сцене. Комик Крис Рок пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита и сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн» (дело в том, что Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, ведущего к выпадению волос). Выходка комика оскорбила актера, и тот не нашел ничего лучше, кроме как мгновенно поставить шутника на место.

Из нововведений этого года — приз зрительских симпатий. Организаторы провели в Сети зрительское голосование за любимый фильм — в том числе из числа тех, которых не оказалось среди номинантов. Победителем стал блокбастер Зака Снайдера «Армия мертвецов», снятый для Netflix. Также в пятерку лучших вошли «Золушка», «Сведения», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Тик-так, бум!».

А теперь — к другим наградам.

Лучший фильм

  • «CODA: Ребенок глухих родителей»;
  • «Белфаст»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Сядь за руль моей машины»;
  • «Дюна»;
  • «Король Ричард»;
  • «Лакричная пицца»;
  • «Аллея кошмаров»;
  • «Власть пса»;
  • «Вестсайдская история».

«CODA: Ребенок глухих родителей» стал первым в истории стриминговым фильмом, получившим главную награду Американской киноакадемии. «Оскар» достался Apple.

Лучший режиссер

  • Джейн Кэмпион («Власть пса»);
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
  • Кеннет Брана («Белфаст»);
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

Лучшая женская роль

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
  • Николь Кидман («В роли Рикардо»);
  • Кристен Стюарт («Спенсер»).

Лучшая женская роль второго плана


  • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»);
  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»);
  • Джуди Денч («Белфаст»);
  • Кирстен Данст («Власть пса»);
  • Анжаню Эллис («Король Ричард»).

Лучшая мужская роль второго плана

  • Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
  • Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»);
  • Киаран Хайндс («Белфаст»);
  • Джесси Племонс («Власть пса»);
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Лучший фильм на иностранном языке


  • «Сядь за руль моей машины» (Япония);
  • «Побег» (Дания);
  • «Рука бога» (Италия);
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан);
  • «Худший человек на свете» (Норвегия).

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»;
  • «Лука»;
  • «Митчеллы против машин»;
  • «Райя и последний дракон»;
  • «Побег».

Лучший адаптированный сценарий

  • «CODA: Ребенок глухих родителей»;
  • «Дюна»;
  • «Сядь за руль моей машины»;
  • «Незнакомая дочь»;
  • «Власть пса».

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»;
  • «Король Ричард»;
  • «Лакричная пицца»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Худший человек на свете».

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»;
  • «Вестсайдская история»;
  • «Аллея кошмаров»;
  • «Власть пса»;
  • «Макбет».

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Дюна»;
  • «Аллея кошмаров»;
  • «Власть пса»;
  • «Макбет»;
  • «Вестсайдская история».

Лучший звук

  • «Дюна»;
  • «Белфаст»;
  • «Не время умирать»;
  • «Вестсайдская история»;
  • «Власть пса».

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»;
  • «Главный герой»;
  • «Шан-Чи»;
  • «Человек-паук: Нет пути домой»;
  • «Не время умирать».

Лучший саундтрек

  • «Дюна»;
  • «Энканто»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Параллельные матери»;
  • «Власть пса».

Лучшая песня

  • No Time To Die («Не время умирать»);
  • Be Alive («Король Ричард»);
  • Dos Oruguitas («Энканто»);
  • Down to Joy («Белфаст»);
  • Somehow You Do («Четыре хороших дня»).

Лучший монтаж

  • «Дюна»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Король Ричард»;
  • «Тик-так, бум!»;
  • «Власть пса».

Лучший дизайн костюмов

  • «Круэлла»;
  • «Дюна»;
  • «Сирано»;
  • «Вестсайдская история»;
  • «Аллея кошмаров».
Эмма Стоун в роли Круэллы

Эмма Стоун в роли Круэллы

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Лучший грим

  • «Глаза Тэмми Фэй»;
  • «Поездка в Америку 2»;
  • «Дом Гуччи»;
  • «Круэлла»;
  • «Дюна».

Лучший документальный фильм

  • Summer of Soul;
  • Ascension Attica Flee;
  • Writing With Fire.

Лучший короткометражный фильм

  • The Long Goodbye;
  • Ala Kachuu — Take and Run;
  • The Dress;
  • On My Mind;
  • Please Hold.

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • The Windshild Wiper;
  • Boxballet
  • Robin Robin
  • Bestia
  • Affairs of the Art.

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Королева баскетбола»;
  • Audible;
  • «Отведи меня домой»;
  • «Три песни для Беназир»;
  • When We Were Bullies.

Ну а пока вы составляете список фильмов, которые стоит посмотреть (или пересмотреть) в свободное время, проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.

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«Оскар»Уилл Смиткинопремия
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