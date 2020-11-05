«Идею подсмотрели на порносайтах»: новосибирская компания начала проводить онлайн-фуршеты

Новосибирцы начали проводить онлайн-фуршеты по технологии порносайтов
Новосибирское агентство «Энгриро» показало новый тип массовых мероприятий, которые можно проводить даже в период жестких ограничений. На них будут все привычные элементы, включая еду и напитки, но участники смогут находиться в разных точках страны. За тем, как это может выглядеть, на практике наблюдал обозреватель НГС.
Наиболее известным широкой публике направлением деятельности «Энгиро» традиционно были большие фестивали («Электронный берег», «Грелка фест» и т.д.). После начала пандемии этот вид бизнеса практически умер, и в «Энгиро» решили попытаться перенести свою деятельность в онлайн.
По словам руководителя агентства Никиты Гирина основное отличие предлагаемой технологии от обычных интернет-трансляций состоит в том, что участники будут разбиты на более компактные группы, что даст им возможность общаться, обмениваться впечатлениями и т.д.
— Эту идею мы подсмотрели на порносайтах. Там это нужно для того, чтобы собрать пользователей в «комнату», чтобы они могли смотреть платный контент в режиме реального времени (то, что называется «вебкой»). Нас интересовали любые растущие медийные проекты, и мы увидели, что в этом подходе есть большой потенциал, поскольку смотреть можно и выступления спикеров, и музыкальные номера, и даже какие-то более сложные, «включающие» вещи, — говорит Гирин.
К виртуальным комнатам в «Энгиро» решили добавить вполне реальные еду и напитки. Блюда разрабатываются централизованно, и потом их готовят в каждом городе, где есть местный партнер — кейтеринговое агентство. Таким образом участники онлайн-фуршета получают одинаковые наборы в одно и то же время. Эту часть разработала компания из Самары Catering Box, но «Энгиро» включает ее в общую концепцию.
Кроме еды, выступлений ораторов и музыки, в подобных онлайн-мероприятиях «Энгиро» предлагает использовать запахи — с помощью запечатанных бумажных полосок с ароматами — и даже коллективные танцы.
Как рассказал Никита Гирин, подобные онлайн-фуршеты — это только один из возможных форматов, которые сейчас пробуют во всем мире. Так, еще одним неожиданным направлением стало сейчас использование платформ онлайн-игр. Есть уже попытки постановки спектаклей в игре «Майнкрафт», уроков геометрии во вселенной Half-Life: Alyx. Не говоря уже о концертах, где зрители должны пользоваться шлемами виртуальной реальности.
В первом показательном онлайн-фуршете приняли участие больше 200 человек. Мероприятие прошло не без сбоев. Кто-то открыл коробку с едой задолго до того, как это было предусмотрено по сценарию, кто-то вообще ушел по своим делам (что бывает при онлайн-трансляциях нередко). Да и в самой программе было слишком много презентаций каждого из партнеров.
Однако, поскольку пандемия и связанные с ней ограничения, похоже, с нами надолго, всем придется учиться жить и развлекаться в новых условиях. К слову, предложенная «Энгиро» технология позволяет вообще отключить «сцену» и перейти к общению в узкой группе. Так же, как это бывает на любой конференции или фестивале. Никита Гирин сам переболел коронавирусом летом, о своем опыте и сложностях работы компаний, специализирующихся на организации мероприятий он рассказывал НГС в августе.
Из-за коронавируса новосибирцы начали заниматься онлайн-формами бизнеса еще весной. Например, фотограф из Новосибирска Юлия Савицкая придумала, как можно устраивать фотосессии во время карантина. Девушка решилась на эксперимент и устроила съемку по видеосвязи.
А некоторые частные клиники внедряют онлайн-консультации, чтобы лечить пациентов с ОРВИ и гриппом.