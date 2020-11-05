«Идею подсмотрели на порносайтах»: новосибирская компания начала проводить онлайн-фуршеты

По словам руководителя агентства Никиты Гирина основное отличие предлагаемой технологии от обычных интернет-трансляций состоит в том, что участники будут разбиты на более компактные группы, что даст им возможность общаться, обмениваться впечатлениями и т.д.



— Эту идею мы подсмотрели на порносайтах. Там это нужно для того, чтобы собрать пользователей в «комнату», чтобы они могли смотреть платный контент в режиме реального времени (то, что называется «вебкой»). Нас интересовали любые растущие медийные проекты, и мы увидели, что в этом подходе есть большой потенциал, поскольку смотреть можно и выступления спикеров, и музыкальные номера, и даже какие-то более сложные, «включающие» вещи, — говорит Гирин.



К виртуальным комнатам в «Энгиро» решили добавить вполне реальные еду и напитки. Блюда разрабатываются централизованно, и потом их готовят в каждом городе, где есть местный партнер — кейтеринговое агентство. Таким образом участники онлайн-фуршета получают одинаковые наборы в одно и то же время. Эту часть разработала компания из Самары Catering Box, но «Энгиро» включает ее в общую концепцию.

