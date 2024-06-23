«Здесь очень большая бюрократия»: сибирячка поступила в университет в Вене — за обучение она платит меньше, чем в Новосибирске

Главный корпус вуза Universität Wien Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Новосибирская выпускница Анна Загороднюк после школы решила поступать не в вузы родного города и даже не столичные — она долго выбирала страну для получения высшего образования и сегодня учится в Австрии. С какими сложностями ей пришлось столкнуться при поступлении и в учебе, девушка рассказала корреспонденту НГС.

Сибирячка Аня Загороднюк решила воплотить одну из мечт подростков — поступить в заграничный вуз. В 2022 году она окончила школу № 168 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, но на ЕГЭ сдавала только два обязательных для аттестата предмета: русский язык и базовую математику. В российские вузы Аня не собиралась, а для зарубежных результаты ЕГЭ не важны.

Аня — девушка целеустремленная: с 14 лет она точно знала, что высшее образование будет получать за границей Источник: предоставлено Анной Загороднюк











С детства родители говорили ей, что если она захочет, то может получить качественное образование за рубежом и там построить карьеру.

— В 14 лет я впервые ездила за границу, в Лондон на месяц, чтобы учить английский язык в Queens Mary University. Мне очень сильно понравилось, и я решила углубленно в эту тему погрузиться, стала узнавать, куда можно поступить. И всё, идея поступать в российский вуз в принципе отпала, — рассказала девушка.

Переезд

Холл института Universität Wien Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Сначала Анна хотела учиться в Чехии, но в 2022 году страна закрыла границы. Тогда она переехала в Словакию и стала готовить документы для поступления в Англии, периодически выезжая в соседнюю столицу — Вену. После нескольких поездок, по ее словам, сибирячка вдохновилась людьми, архитектурой, экологией и качеством образования и задумалась о переезде в Австрию. Этот вариант оказался даже более выгодным, и спустя некоторое время Анна переехала, поступив в Universität Wien.

По данным EduRank, Universität Wien на 2024 год занимает 1-е место в Вене и Австрии, 22-е в Европе и 97-е в мире.

Вуз студентка выбрала из-за большого количества направлений обучения — здесь нашлось то, что подошло Анне идеально: «наука о театре, кино и медиа».

Программа обучения в Европе объемнее: школьники учатся в среднем 12 лет, а не 11, как в России, школьная программа также имеет отличия. Для приведения знаний к общему знаменателю существует подготовительное отделение, где повышают уровень немецкого языка и изучают предметы, которые не совпадали по программе. Аня училась на нем год, чтобы поступить на бакалавриат, на котором ей предстоит обучаться еще 3 года.



— «Наука о театре, кино и медиа» — теоретическая дисциплина, она не имеет ничего общего с практикой. Она связана с журналистикой и критикой, — пояснила она.

Библиотека вуза, в которой все студенты могут делать домашние задания Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Свое расписание девушка составляет себе сама, поэтому может как растянуть срок получения образования, так и сократить его до 1,5 года, увеличив нагрузку и количество предметов. Главное — уложиться в систему «кредитов», которые начисляются за каждую работу и сданный экзамен.



— Самый главный плюс университета — возможность учиться на нескольких программах, платя всего за одну. По окончании можно получить столько дипломов, сколько программ окончишь. Я планирую получать второй бакалавриат по направлению «Психология», — рассказала героиня.



Впечатляющая главная лестница института Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Диплом выпускницы будет действителен во всём мире, но наибольшее преимущество будет иметь при работе в Австрии. Впрочем, на получении бакалавриата Анна останавливаться не намерена — рассчитывает также поступить в магистратуру. Где, пока не решила: рассматривает и Вену, и вузы Великобритании.



— Мне хочется работать по образованию, потому что сфера очень мне интересна. Я смогу работать в галереях, критиком в театре, журналистом. В первую очередь хотела бы попробовать себя в сфере кинематографа, — поделилась Аня.

Поступление

Аня любит ходить по музеям, картинным галереям и выставкам Вены Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Для поступления Ане нужен был сертификат о знании языка на уровне А2. Чтобы успеть подать документы в вуз, у нее был месяц на его изучение. 30 мая она начала заниматься, а 1 июля уже прилетела в Самару — самый удобный город для сдачи экзамена.

— Был такой риск: сдам — поступаем, не сдам — будем что-то дальше думать. Это был очень интересный опыт, — рассказала Аня.



В Самаре девушка успешно сдала экзамен, получила сертификат, который отправила в вуз, и продолжила самостоятельно изучать язык.

Дунай, протекающий через Вену Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Для поступления сибирячке понадобилось не так много документов: заполненный формуляр от университета, переведенный на немецкий язык, заверенный аттестат с приложением, фотографии, сертификат о подтверждении знаний немецкого языка и результаты Online Self-Assessment Test. Это обязательная процедура для каждого абитуриента, которая показывает, насколько абитуриенту подходит выбранная специальность — что-то вроде профориентации.

Институт наполнен произведениями искусства Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Аня призналась, что тест ее удивил, но это было интересно и полезно. При прохождении теста абитуриенты также смотрят короткие интервью со студентами старших курсов выбранных направлений.

— Пробуешь себя в выполнении заданий, которые будут во время учебы, узнаешь, насколько удобно совмещать с работой, и многое другое. Именно на этот тест обращает внимание приемная комиссия, главное — набрать 70–80%. В ином случае у комиссии много вопросов о причинах поступления на направление, которое человеку не подходит, — объяснила сибирячка.



У Анны программа поступления без вступительного экзамена, но если он есть, его сдают после закрытия школьных предметов. Также студенты иногда досылают какие-то индивидуальные документы: например, об уровне владения английским, чтобы его не пришлось сдавать на курсах.



Жизнь в Вене

Обучение в австрийской столице неожиданно оказалось дешевле, чем в родном Новосибирске Источник: предоставлено Анной Загороднюк











По словам Ани, ей предстоит платить 745 евро за семестр обучения (около 70 тысяч рублей по курсу на 23 июня — дешевле, чем многие специальности в новосибирских вузах). Стоимость языковых курсов зависит от уровня языка: если у студента ниже B1 — 1490 евро (140 тысяч рублей), а если выше, то 590 евро (55 тысяч рублей).

Девушка восхищается Веной и Австрией в целом и обращает внимание на высокий уровень безопасности и экологичности.

— Здесь сортируют мусор и постоянно пропагандируют, что нужно делать больше, чтобы защитить экологию, — заметила Аня.

Искусство в Вене любят и ценят Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Качество образования и слаженность всей системы обучения ей тоже нравятся. Например, часть образовательной программы можно пройти онлайн, текстовые лекции и зачетные книжки можно посмотреть на интернет-платформе университета.



— Многие сравнивают Вену с Парижем, и это верное сравнение, потому что город очень старый, богатый историей, всегда есть чем заняться, куча музеев, галерей. И вообще, город очень необычный, потому что кажется, что где-то не в этом мире, — описала девушка свои впечатления после переезда.

На улицах Вены множество достопримечательностей и памятников Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Анна говорит, что австрийцев считают недружелюбными, но жители Вены ей нравятся: «с характером», но очень добрые. С горожанами она общается на немецком, но призналась, что очень долго привыкала к их акценту: согласные австрийцы тянут больше, чем обычно, а некоторые практически не произносят.

Обучение, проживание и работа

Так выглядит студия, в которой живет Анна Источник: live-and-study.com











Анна живет в общежитии, в котором у нее отдельная студия площадью 20 кв. м. Общежитие предоставляет не университет — его приходится искать самому и подавать туда заявление.



— При обучении снимать квартиру чуть сложней, чем общежитие, поскольку нужно много подтверждений: почему снимаешь, на сколько снимаешь, как будешь оплачивать, с каких денег будешь оплачивать и т. д., — разъяснила девушка.



Для обучения в Венеции Ане дали студенческую визу D на 3 месяца. В течение этого времени нужно было податься на ВНЖ, которое она успешно оформила, подав документы еще из России, а за границей просто получила на руки.

В Вене даже можно прокатиться в повозке с кучером и лошадьми Источник: предоставлено Анной Загороднюк











Девушка успела поработать в России фотографом, стилистом, веб-дизайнером и эсэмэмщиком, но по приезде в Австрию решила взять паузу в работе и уделить время только обучению.



— Первый семестр мне нужно было просто уделить учебе и документам, потому что здесь очень большая бюрократия. Со следующего семестра уже точно буду совмещать работу и учебу, — рассказала героиня.



Также Анна надеется на стипендию — на нее студент может претендовать с первого курса бакалавриата. Ее дают за успехи в учебе, игру в спортивной команде или победы в каком-то из конкурсов, а также нуждающимся, у которых больше нет возможности финансировать обучение, но есть какие-то достижения.



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