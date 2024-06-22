Недоступное высшее: сколько стоит обучение в новосибирских вузах — сравниваем цены с прошлым годом

За одно из направлений просят заплатить 390 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приемная кампания в новосибирских университетах началась 20 июня. ЕГЭ у большинства будущих студентов уже позади, а выбор вуза и поступление — достаточно нервное событие, которое продлится почти всё лето. Цены на обучение с каждым годом растут: например, в НГМУ стоимость увеличилась на 70 тысяч рублей, но есть университеты, в которых стоимость не изменилась, а в одном учебном заведении и вовсе снизилась (правда, на символические 400 рублей). НГС посмотрел, сколько стоит учеба на самых дорогих специальностях в университетах города, и сравнил цены с прошлогодними.

Для выборки вузов мы использовали рейтинг «Интефакса», из него отобрали топ-10 университетов Новосибирска. Рейтинг формируется на основе шести параметров: образование, исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд университета.

Посмотрите топ самых дорогих направлений, ниже в тексте приведено больше примеров Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











НГУ

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занял 7-е место в рейтинге университетов от «Интерфакса» (год назад вуз был на 5–6 месте).

Сейчас дороже всего учиться на экономическом факультете по специальности «менеджмент»: семестр обойдется в 120 тысяч рублей (240 тысяч рублей за год). В целом обучение на факультете стоит от 105,5 тысячи рублей до 120 тысяч рублей. Год назад на этом же факультете стоимость обучения начиналась от 103 до 111 тысяч рублей за семестр.



Второе место по стоимости занимает «лечебное дело». Обучение на направлении обойдется в 116 тысяч рублей за семестр (232 тысячи рублей за год), в прошлом году цена была чуть ниже — 111 тысяч рублей за семестр.



На третьем месте оказалось обучение на направлении «психология». Специализации клиническая психология и организационная психология стоят одинаково — по 115 тысяч рублей за семестр (230 тысяч рублей за год). В 2023 году обучение также обходилось немного дешевле: за семестр необходимо было заплатить 110 тысяч рублей.

НГТУ НЭТИ

НГТУ считается одним из самых престижных вузов города. Стоимость обучения в нем во многом соответствует статусу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский государственный технический университет поднялся на 36-е место в рейтинге — с 48-го места в 2022 году.



Стабильно самое дорогое направление в НГТУ — «кинооператорство». Семестр обойдется студенту в 137,5 тысячи рублей (275 тысяч рублей за год). Стоимость обучения значительно выросла по сравнению с прошлым годом: раньше семестр стоил 116 250 рублей.



Направления на факультете летательных аппаратов также вошли в топ самых дорогих. Например, обучение на «технической физике»; «боеприпасах и взрывателей»; «баллистике и гидроаэродинамике»; «авиастроении»; «самолето- и вертолетостроении»; «технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей» обойдется в 100 350 рублей за семестр. При этом год назад самые дорогие специальности на факультете доходили до 90 250 рублей за семестр.



Учеба на специальностях «наноинженерия» (механико-технологический факультет); «нанотехнологии и микросистемная техника» (факультет радиотехники и электроники); «техническая физика» (физико-технический факультет) также стоит 100 350 рублей за семестр (а год назад — 90 250 рублей).



НГМУ

Новосибирский государственный медицинский университет, по данным «Интерфакса», находится на 107–108 месте, вуз за год поднялся в рейтинге с 138–140 места.

Если вы решили связать свою жизнь с медициной, то стоит подготовиться к тому, что обучение в НГМУ — одно из самых дорогих в городе. Больше всего придется заплатить будущим стоматологам: специалитет обойдется в 187 650 рублей за семестр (375 300 рублей за год). Стоимость по сравнению с прошлым годом выросла почти на 72 тысячи рублей (с 303 960 рублей за год).



На втором месте по стоимости «лечебное дело» — обучение за семестр стоит 174 980 рублей (349 960 рублей за год). Цена также выросла, но уже почти на 78 тысяч рублей (в 2023-м за год необходимо было отдать 272 100 рублей).



Замыкает рейтинг самых дорогих специальностей «педиатрия». Обучение обойдется в 156 тысяч рублей за семестр (312 тысяч рублей за год). При этом в 2023 году учеба стоила 240 тысяч рублей за год, то есть цена выросла на 72 тысячи рублей.



СГУГиТ

Сибирский государственный университет геосистем и технологий оказался чуть ниже НГМУ — на 123 месте. При этом год назад был на 136–137 месте.



Стоимость обучения в СГУГиТе также выросла. Стоимость на направлениях с самой высокой ценой «землеустройство и кадастры» и «геодезия и дистанционное зондирование» доходит до 97 692 рублей за семестр (195 384 рубля за год). При этом год назад можно было поступить на платную основу за 180 300 рублей за год.



НГУЭУ

Для выпускников лето — время напряженное: сначала ЕГЭ, потом выбор вуза и поступление требуют много сил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский государственный университет экономики и управления занял в рейтинге 153–158 место, сдав позиции (год назад вуз занимал 150–151 место).



Дороже всего в НГУЭУ стоит учиться на направлении «юриспруденция» по совместной программе МГИМО и НГУЭУ: семестр обойдется в 195 тысяч рублей (390 тысяч рублей за год). «Юриспруденция» по обычной программе университета стоит 72,5 тысячи рублей за семестр (145 тысяч рублей за год). В прошлом году учеба на этом направлении обходилась до 139 300 рублей за год.



Чуть меньше придется заплатить за направления «прикладная информатика», «инноватика» и «экология и природопользование»: семестр обойдется в 78 тысяч рублей (156 тысяч рублей за год). Это первые направления, цена на которые по сравнению с прошлым годом на чуть-чуть снизилась — раньше год стоил 156,4 тысячи рублей.

НГПУ

В 2023 году Новосибирский государственный педагогический университет занял 159–161 место в рейтинге, год назад его позиции были выше: 154–155.



Самыми дорогими направлениями бакалавриата в НГПУ считаются «дизайн» и «декоративно-прикладное искусство»: стоимость обучения за семестр доходит до 143 950 рублей (287,9 тысячи рублей за год). Год назад обучение стоило 263 тысячи рублей за год.



Немного дешевле стоит семестр на направлениях «химия», «фундаментальная и прикладная химия», «экология и природопользование», «биология» и «информационные системы и технологии» — 82 тысячи рублей (164 тысячи рублей за год). Год назад обучение стоило 163 тысячи рублей за год.

НГАУ

Новосибирский государственный аграрный университет оказался на 212–214 месте, сохранив показатели прошлого года.



Обучение на большинстве направлений бакалавриата в НГАУ стоит 81 979 рублей за семестр (163 958 рублей за год). В их число входят «биология»; «прикладная информатика»; «биотехнология»; «продукты питания и растительного сырья»; «продукты питания животного происхождения»; «технология продукции и организация общественного питания»; «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; «лесное дело»; «агрономия»; «агроинженерия»; «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; «ландшафтная архитектура»; «ветеринарно-санитарная экспертиза»; «зоотехния». При этом год назад обучение за семестр стоило почти 74 тысячи рублей.



Сибстрин

Обучение в вузах стабильно дорожает — вместе с инфляцией и курсом валют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин упал в рейтинге с 204–208 места до 226–227 места.



Самым дорогим направлением в вузе остается «дизайн»: семестр обойдется в 138 246 рублей (276 492 рубля за год), столько же учеба стоила год назад.



Семестр на большинстве направлений в университете стоит 81 984 рубля (163 968 рублей за год). К ним относятся «архитектура»; «реконструкция и реставрация архитектурного наследия»; «градостроительство»; «строительство автомобильных дорог»; «гидротехническое строительство» и другие. Год назад обучение стоило чуть дешевле — 79 680 рублей за семестр.



СибГУТИ

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики занял 237–240 место, год назад вуз был выше — на 228–230 месте.



За большинство направлений поступающим в этом году придется заплатить 80 тысяч рублей за семестр (160 тысяч рублей за год). К ним относятся «прикладная математика и информатика»; «фундаментальная информатика и информационные технологии»; «информатика и вычислительная техника»; «информационные системы и технологии»; «прикладная информатика»; «информационная безопасность» и другие. Год назад обучение на этих же направлениях обходилось в 70 564 рубля за семестр.



Немного дешевле стоит обучение на направлениях «бизнес-информатика»; «реклама и связь с общественностью»: за семестр придется отдать 70 тысяч рублей (140 тысяч рублей за год). В прошлом году обучение стоило 62 245 рублей за семестр.



СГУПС

Сибирский государственный университет путей сообщения за год поднялся в рейтинге с 319–320 места до 280–281 места.



В СГУПСе есть два варианта стоимости семестра: 83 250 рублей (166,5 тысячи рублей за год) и 72 750 рублей (145,5 тысячи рублей за год). Год назад обучение на тех же специальностях стоило по 79 750 рублей за семестр и 69 750 рублей за семестр соответственно.



К наиболее дорогим направлениям относятся «промышленное и гражданское строительство»; «водоснабжение и водоотведение»; «экспертиза и управление недвижимостью»; «информационные системы и технологии»; «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и так далее.



Подешевле — «финансы и кредит»; «таможенное дело»; «мировая экономика»; «управление персоналом» и другие.



В этом году ЕГЭ не обошелся без скандалов: новосибирцы пожаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант по русскому языку. Школьники и их родители остались недовольны текстом Валентина Распутина: говорят, что в нем было почти невозможно определить проблему, некоторые час вчитывались в материал. Жалобы поступили и на текст Евгения Богата. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.