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Образование «Бросите студентов и всё?»: «Новоколледж» решил досрочно завершить учебный год

«Бросите студентов и всё?»: «Новоколледж» решил досрочно завершить учебный год

Студенты остались недовольны решением руководства.

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Ранее родители студентов заявили, что им не выдают академические справки

Новосибирский «Новоколледж» завершит учебный год досрочно — 31 мая. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Новоколледж для своих», созданный для студентов заведения.

— Поскольку учиться продолжают только самые отважные, мы приняли решение (увы!) завершить учебный год досрочно. Такими будут основные даты учебного графика: учебные занятия (включая зачеты) – до 31 мая на всех курсах, — заявили в колледже.

Сессии для студентов очной и заочной форм обучения пройдут до 28 июня.

В комментариях под заявлением «Новоколледжа» студенты и их родители выразили недовольство решением.

— А куда переводиться с 3 курса? Не будет ускоренного хотя бы, чтобы 4 курс закончить? Что нам делать-то? Вот так вот бросите студентов и всё? Или будет следующий учебный год? Где обещанное собрание? Или нам, родителям, самим где-то собираться? — жалуется одна из подписчиц.

Академические справки студентам будут выдавать после окончания сессии, сказано в заявлении.

Накануне НГС пообщался с родителями студентов, которым «Новоколледж» не выдаёт академическую справку — она необходима для перевода в другое учебное заведение. В такой же ситуации оказалось около ста человек. Директор колледжа Юрий Лобанов объяснил, что справки будут выдавать в порядке очереди. Родители в свою очередь планируют подавать коллективный иск.

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