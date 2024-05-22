«Три года впустую»: студенты массово начали покидать «Новоколледж» и застряли в очереди за справкой

Около сотни студентов не могут получить академические справки — без них не получится перевестись в другой колледж Источник: Novocollege.ru











На фоне заявлений о возможном закрытии «Новоколледжа» студенты и их родители стали искать, где учиться дальше. Некоторые из них столкнулись с проблемой — им не выдают справки об обучении, без которых перевестись не получится. Журналист НГС пообщался с возмущенными родителями и выслушал позицию директора «Новоколледжа».



Что говорят родители студентов

Родители студентов из нескольких филиалов «Новоколледжа» обратились в редакцию НГС из-за того, что заведение отказывается выдать академическую справку. Документ нужен для того, чтобы подтвердить факт обучения в колледже, если не получен диплом.

— Дочь учится очно на третьем курсе на дизайнера. Сегодня мы пришли забирать академическую справку, чтобы нам можно было дальше двигаться. Это связано с тем, что есть информация, что «Новоколледж» закрывается и, может быть, даже до конца июня не доучат детей. Но нам эту справку не дали, так как нужно либо закрыть сессию, либо предоставить подтверждение того, что ее принимает другой колледж, — говорит собеседница НГС Татьяна, чья дочь учится в левобережном филиале.

Мать студентки утверждает, что руководство «Новоколледжа» не идет на контакт.

— Справки некому выдавать, некому печатать, потому что там всего два человека сидит. Руководство не найти, телефон они не берут. Есть только администратор, но она диалог с нами не ведет. Сказали заказывать справку на сайте, но в течение трех дней ее не напечатали, так как делать это некому, — заявляет она.

Основная проблема, считает Татьяна, в сложностях при переводе в другое учебное заведение. Новосибирские колледжи не соглашаются принимать студентов «Новоколледжа» на тот же курс и предлагают поступать заново, говорит сибирячка.

— Не знаю, что дальше будет — может, наше государственное образование возьмет их в оборот? У нас нет плана действий. Кому-то справку выдали с боем, кому-то дали пустую, потому что утеряны оценки. Люди пытаются дальше двигаться, но нам просто не дают это делать. Обещали нам, что нас будут принимать в других колледжах, но им до нас нет дела. Хотите поступать — поступайте с нового курса. А у нас просто три года впустую, — жалуется мать студентки.

За обучение студентки в «Новоколледже» заплатили больше 160 тысяч рублей. Собеседница планирует добиваться возврата средств.

Сын другой сибирячки учился в роли вольнослушателя. Договор с «Новоколледжем» заключили на девять месяцев — обучение обошлось в 120 тысяч рублей. По словам Татьяны К., ее сын учится в филиале заведения в Академгородке.

— Нас игнорирует администрация, а на следующей неделе по слухам они выезжают из центрального офиса. Нет никакой обратной связи: мы деньги заплатили, но считаем, что услуга оказана некачественно. Многие родители готовят коллективный иск в суд, — говорит Татьяна.

Собеседница обратила внимание на другие проблемы в ходе учебного процесса.

— Он на первом курсе. Когда поступали, там было много обещаний насчет того, что у колледжа будет аккредитация, но в итоге в течение года он так ее и не получил. На момент заключения договора были такие нюансы, как непредоставление заверенного учебного графика, хотя это было прописано в договоре. Образовательный процесс также происходил как попало. Была нехватка преподавателей, есть неотработанные учебные часы, потому что их распустили. Ключевое то, что в течение учебного года я запрашивала информацию по успеваемости, но процесс так и не был отработан — данные должны были быть в личном кабинете, — жалуется мать первокурсника.

По словам Татьяны, в похожую ситуацию попали многие студенты и их родители.

Что говорят в «Новоколледже»?

Журналисту НГС удалось связаться с директором «Новоколледжа» Юрием Лобановым. По его словам, академические справки выдают в порядке очереди — сейчас получения ожидают около ста человек.

— Чтобы получить справку, нужно пройти определенную процедуру: бухгалтерия должна проверить, нет ли финансовой задолженности, учебная — нет ли академической задолженности. Есть определенная очередь, которая выполняется, а есть родители, которые увидели место в каком-то колледже и говорят сделать им справку без очереди. Но мы не можем сделать это в ущерб тем, кто уже заказал справки, — объясняет Лобанов.

Ажиотаж вокруг академических справок связан с заявлениями о возможном закрытии «Новоколледжа», подтвердил директор. Лобанов добавил, что учебное заведение выдаст справки всем желающим. Некоторым родителям объясняют, что получать справки до сдачи сессии не стоит, так как в них не будет значительной части оценок, уточнил руководитель колледжа.

— В основном родители это понимают, но есть и те, кто хочет, чтобы им экстренно как-то зачли сессию, чего колледж сделать не может, — добавил он.

Точной информации о будущем «Новоколледжа» у руководства пока нет. Лобанов говорит, что заведение собирает мнения студентов о том, в каком формате они бы хотели продолжать обучение — несколько десятков учащихся хотели бы оставить всё как есть. При этом директор подтверждает, что у некоторых студентов возникают сложности при переводе в другие колледжи.

— Каждый колледж принимает решение, исходя из своей ситуации. Если это коммерческий колледж, то ему, конечно, выгодно принять студента на первый курс, чтобы он снова платил за каждый год обучения. Но у нас ушло уже несколько сотен студентов за этот год — не могу сказать, что все они ушли с сохранением курса, но в основном это так, — уточнил Лобанов.

Директор «Новоколледжа» заверил, что учебный год завершится в штатном формате — студенты сдадут сессию и получат дипломы. По словам Лобанова, у заведения есть договоренность с другим колледжем, которая может позволить выдавать дипломы государственного образца.

В конце апреля НГС писал, что руководство приняло решение закрыть «Новоколледж», «Новошколу» и школу иностранных языков «Инотекст». Предположительно, это произойдет с июля 2024 года.

Как рассказывал ранее Юрий Лобанов в беседе с корреспондентом НГС, собственником было принято решение не продолжать проект. В текущих условиях, по его словам, у руководства образовательного учреждения уходит слишком много сил на борьбу с разными проблемами, в том числе административными проверками, судами.