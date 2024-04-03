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Образование «Лазают, булки покупают»: дети проложили мост из досок через школьный забор — опасное видео с преодолением препятствий

«Лазают, булки покупают»: дети проложили мост из досок через школьный забор — опасное видео с преодолением препятствий

В администрации учреждения объяснили, что ближайший проход был закрыт из-за лужи

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Инцидент произошел в гимназии № 4 на улице Сибирской

В Новосибирске ученики гимназии №4 соорудили мост через забор возле школы. Вход в это время был закрыт из-за огромной лужи и школьники решили сократить свой путь за пределы учебного заведения.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно: некий ребенок поднимается по шаткой деревянной конструкции, как по горке, до верха забора. В нескольких метрах от него, недалеко от досок кто-то перелезает через ограждение самостоятельно, без помощи чего-либо.

— Увидев, что дети вытворяют после уроков, я поговорила с охраной и позвонила в приемную. По версии гимназии, калитку закрыли и ждали, пока просохнет лужа, хотя она уже просохла, — заявила каналу мама одного из школьников.

После того, как школьник забрался к доске по верху забора, он с нее спрыгнул

В приемной гимназии корреспонденту НГС сообщили: лужа была настолько крупной, что некоторые ученики в нее проваливались — на это жаловались родители. Поэтому было решено временно закрыть один вход, оставив другой. Около запертой калитки лежали доски, которые дети составили друг на друга. По версии учреждения, они сделали это, чтобы попадать к ближайшему киоску, где продаются булочки и сладости.

— Уже давно бьемся, чтобы [ларек] убрали. Лазают, булки покупают. Вот они взяли эти тяжеленные доски, подняли их туда, видимо, толпой. Поставили и перелезли, чтобы далеко не отбегать <…> Мама только сегодня звонила, после разговора убрали доски <…> Директор ответил одной мамочке, что завтра, может, откроем вход. Подсохло, сделали ямку, чтобы вода стекла. А дети перевернули дощечки, которые ровно лежали, чтобы через лужу прыгать. Ребятишки же, — отмечают в приемной.

Ранее корреспондент НГС обошла новосибирские школы, чтобы проверить, защищены ли они от стрелков и как в них работает охрана. Среди них была гимназия № 4 — там сторож перепутал журналистку с некой Риммой Викторовной.

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