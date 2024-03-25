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Образование Теракт в Crocus City Hall После теракта в «Крокусе» изменили тему урока «Разговоров о важном»

После теракта в «Крокусе» изменили тему урока «Разговоров о важном»

До трагедии на сайте были опубликованы методички на тему — «Россия — здоровая держава»

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На «Разговорах о важном» речь зашла о теракте в Подмосковье. Несколько дней подряд люди возлагают цветы в память о погибших в Crocus City Hall

Из-за теракта в подмосковном Crocus City Hall изменили тему «Разговоров о важном», которые проходят 25 марта в школах, колледжах и техникумах страны. Вместо беседы о том, как сохранить здоровье, классный час посвятили единству народов России.

Еще днем 22 марта на сайте «Разговоров о важном» были опубликованы сценарии занятий на тему «Россия — здоровая держава». Планировалось, что учителя расскажут ребятам о правилах здорового образа жизни и достижениях российской медицины. После теракта на сайте анонсировали классные часы на другую тему — «Единство народов России». В анонсе темы стоит изображение лежащих на мемориале гвоздик и листа бумаги с нарисованной на нем свечой и надписью «Со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024».

«Патриотизм» и «взаимопомощь» — написано в анонсе темы

Из-за теракта в Crocus City Hall, напомним, 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура. По последним данным, жертвами трагедии стали 137 человек, больше сотни ранены. В память о погибших и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, «Движение первых» запустило патриотическую акцию «Крокус Памяти», в рамках нее все желающие могут создать оригами цветка крокуса.

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