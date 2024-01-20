Смотря сколько details. Как учила английский модель Водянова и другие российские знаменитости, перебираясь за границу. Оцениваем уровень

Наталья Водянова

Известная супермодель, которая родилась и выросла в Нижнем, уже много лет проживает за границей. Водянова уехала из России в 17 лет: языковой барьер для нее стал серьезным испытанием. Водянова отправилась в Париж, но не знала ни английского, ни тем более французского.



Звезда признавалась, что из-за этого старт ее карьеры был сложным. Нередко нужно было презентовать себя на кастингах, но сделать этого она не могла — попросту не могла выразить то, что хотела бы сказать.



Модель вспоминает, что нередко чувствовала себя как «умная собачка»: всё понимает, а сказать не может. Приходилось буквально объяснять всё на пальцах. Однако Наталье повезло с окружением, которое уже наблюдало моделей, приехавших покорять зарубежные подиумы без знания языка. Люди относились к ней с пониманием.

