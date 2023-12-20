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«Подрядчика вытягивали за уши, лишь бы не умер»: губернатор раскритиковал строителей нового ЛДС, говоря о сдаче школ

Андрей Травников заявил, что со строителями школ власти заняли более жесткую позицию

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Новые школы строят по концессионному соглашению

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Шесть школ, которые строят в Новосибирске по концессионному соглашению, планируют сдать в 2024 году. Губернатор Андрей Травников отметил, что при необходимости исполнителя могут сменить. Он также вспомнил ситуацию с подрядчиком нового ЛДС, которому пришлось помогать завершить работы.

Вопрос о строительстве школ обсудили на итоговой пресс-конференции губернатора 20 декабря. Ее транслировал канал «ОТС». Андрею Травникову задали вопрос о том, стоит ли ждать, что школы достроят в следующем году. В ответ глава региона назвал причины задержек.

— Наш частный партнер понадеялся на легкие решения, на возможность заработать на удешевлении проекта, внесении изменений. Причем мы весной его предупреждали, что обязательное условие таких изменений —подтверждение Главгосэкспертизы, и скорее всего предлагаемые изменения не получат подтверждения, — объяснил Андрей Травников.

По словам губернатора, для одной из школ строители возвели фундамент по измененному проекту, но в итоге Главгосэкспертиза не одобрила его. Поэтому конструкцию пришлось разбирать и устраивать заново.

— Можно надеяться, что часть из 6 школ будут введены в эксплуатацию, работы ведут. С единственной оговоркой — жизнь есть жизнь. Мы видим ситуацию, когда подрядчики или частные партнеры, переоценив силы, вдруг сдуваются, уходят в банкротство. Риски есть, причем не только в отношении концессионного проектов, но и в отношении по прямому госконтракту. Раньше мы старались за уши дотянуть каждого, пример — новая ледовая арена. Мы подрядчика вытягивали за уши, лишь бы не умер и довел проект до конца. Сегодня занимаем более жесткую позицию. Не смогла — так не смогла, — рассказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, есть риски смены исполнителя. Но объекты планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Ответы губернатора на другие вопросы журналистов мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

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СтроительствоСтроительство школКонцессияНовосибирская областьАндрей Травников
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