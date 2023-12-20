«Подрядчика вытягивали за уши, лишь бы не умер»: губернатор раскритиковал строителей нового ЛДС, говоря о сдаче школ

— Можно надеяться, что часть из 6 школ будут введены в эксплуатацию, работы ведут. С единственной оговоркой — жизнь есть жизнь. Мы видим ситуацию, когда подрядчики или частные партнеры, переоценив силы, вдруг сдуваются, уходят в банкротство. Риски есть, причем не только в отношении концессионного проектов, но и в отношении по прямому госконтракту. Раньше мы старались за уши дотянуть каждого, пример — новая ледовая арена. Мы подрядчика вытягивали за уши, лишь бы не умер и довел проект до конца. Сегодня занимаем более жесткую позицию. Не смогла — так не смогла, — рассказал губернатор.

