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10 школ находятся в процессе строительства в Новосибирске в 2022 году

Начнут строить четыре школы, параллельно будут достраивать четыре ранее начатых учреждения

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В 2021 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию две школы

В 2021 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию две школы

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10 школ будут строить в Новосибирске в 2022 году, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Шесть из них начнут возводить в рамках пилотного проекта по программе государственно-частного партнерства. В рамках соглашения, заключенного между областным правительством и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», мэрией подготовлены участки для строительства шести школ суммарно на 5775 мест. Участки расположены в районах комплексной застройки — «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко. Параллельно будут достраивать четыре ранее начатых учреждения.

— Проблема дефицита школьных мест существует. Количество детей школьного возраста в Новосибирске каждый год увеличивается на 6–7 тысяч. В этом году количество школьников достигло почти 201 тысячи, и, согласно прогнозам, такие темпы прироста сохранятся ближайшие пять лет, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр уточнил, что в 2021 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию две школы.

В 2022 году в Новосибирске продолжится строительство школы № 54 в Центральном районе на 249 мест, гимназии № 3 в Академгородке на 1100 мест, школы № 220 в микрорайоне «Европейский берег» на 875 мест. Готовится к сдаче школа № 219 в микрорайоне «Родники» на 1100 мест — ведется документальное оформление, после чего начнется процесс получения лицензии. Начнется строительство нового здания для лицея № 185 в Октябрьском районе на 975 мест.

В конце прошлого года власти заявили, что в школах Новосибирска обнаружилась нехватка 30 тысяч мест.

Ранее родители заступились за директора, которую судят за переполненную школу № 76. Жители «Европейского берега» готовы собирать деньги на оплату штрафа Надежды Равлюк.

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строительство школы
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