10 школ находятся в процессе строительства в Новосибирске в 2022 году

10 школ будут строить в Новосибирске в 2022 году, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Шесть из них начнут возводить в рамках пилотного проекта по программе государственно-частного партнерства. В рамках соглашения, заключенного между областным правительством и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», мэрией подготовлены участки для строительства шести школ суммарно на 5775 мест. Участки расположены в районах комплексной застройки — «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко. Параллельно будут достраивать четыре ранее начатых учреждения.
— Проблема дефицита школьных мест существует. Количество детей школьного возраста в Новосибирске каждый год увеличивается на 6–7 тысяч. В этом году количество школьников достигло почти 201 тысячи, и, согласно прогнозам, такие темпы прироста сохранятся ближайшие пять лет, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр уточнил, что в 2021 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию две школы.
В 2022 году в Новосибирске продолжится строительство школы
В конце прошлого года власти заявили, что в школах Новосибирска обнаружилась нехватка 30 тысяч мест.
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