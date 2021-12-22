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Тема дняВ Новосибирске утвердили бюджет на 2022 год
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В школах Новосибирска обнаружилась нехватка 30 тысяч мест

В ближайшие три года планируется строительство только на 15 тысяч учеников, и не все школы появятся в городе

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В ближайшие годы нехватку мест в школах хотят уменьшить

В ближайшие годы нехватку мест в школах хотят уменьшить

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В Новосибирске не хватает около 30 000 мест в школах. Новые собираются создать по проекту государственно-частного партнерства.

— За три года, включая нынешний, в Новосибирской области создадим около 15 000 мест. Много это или мало? Мало. Только по Новосибирску нехватка составляет около 30 000. А из 15 000 не все будут в Новосибирске, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук в интервью НГС.

Глава регионального Минобра уточнил, что самая сложная ситуация сложилась Октябрьском и Ленинском районах. Новые школы собираются построить там до конца 2022 года.

— В следующем году в НСО планируют построить 9 школ примерно на 7000 мест, в 2023-м — 6 школ на 5000 мест. Школы будут открывать в Новосибирске и районах области, например, в Болотном, — сообщил министр.

Накануне, 21 декабря, Сергей Федорчук ответил на вопросы читателей НГС в эфире на нашей странице в Instagram. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции. Он рассказал, будут ли отстранять от работы непривитых учителей и как в школах решают межэтнические конфликты.

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