В школах Новосибирска обнаружилась нехватка 30 тысяч мест

В Новосибирске не хватает около 30 000 мест в школах. Новые собираются создать по проекту государственно-частного партнерства.

— За три года, включая нынешний, в Новосибирской области создадим около 15 000 мест. Много это или мало? Мало. Только по Новосибирску нехватка составляет около 30 000 . А из 15 000 не все будут в Новосибирске, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук в интервью НГС.



Глава регионального Минобра уточнил, что самая сложная ситуация сложилась Октябрьском и Ленинском районах. Новые школы собираются построить там до конца 2022 года.

