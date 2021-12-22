В школах Новосибирска обнаружилась нехватка 30 тысяч мест

В Новосибирске не хватает около
— За три года, включая нынешний, в Новосибирской области создадим около
Глава регионального Минобра уточнил, что самая сложная ситуация сложилась Октябрьском и Ленинском районах. Новые школы собираются построить там до конца 2022 года.
— В следующем году в НСО планируют построить 9 школ примерно на 7000 мест, в
Накануне, 21 декабря, Сергей Федорчук ответил на вопросы читателей НГС в эфире на нашей странице в Instagram. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции. Он рассказал, будут ли отстранять от работы непривитых учителей и как в школах решают межэтнические конфликты.