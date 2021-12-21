Министр образования НСО рассказал, как решать межэтнические конфликты в школах

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал НГС о том, как решать межэтнические конфликты в школах Новосибирска. По его словам, для решения таких проблем существуют специальные программы.

Ответственность за межэтнические конфликты в учебных заведениях, считает министр, лежит на родителях школьников:

— Сегодня появляется целый ряд новых проектов, как «Одинаково разные», когда можно совершенно спокойно эти вещи решать. Школам оказывается необходимая методическая помощь. Главный вопрос другой. Нам самим не нужно развивать определенные формы ксенофобии. Согласитесь, что не всё спокойно в этом отношении в обществе. Когда независимо от того, по какой причине произошел тот или иной случай, начинают обобщать, говорить, мол, это потому, что люди такой национальности. Но так не бывает. Люди разных национальностей разные. Нужно оценивать их человеческие качества.