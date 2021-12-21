Министр образования НСО рассказал, как решать межэтнические конфликты в школах

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал НГС о том, как решать межэтнические конфликты в школах Новосибирска. По его словам, для решения таких проблем существуют специальные программы.
Ответственность за межэтнические конфликты в учебных заведениях, считает министр, лежит на родителях школьников:
— Сегодня появляется целый ряд новых проектов, как «Одинаково разные», когда можно совершенно спокойно эти вещи решать. Школам оказывается необходимая методическая помощь. Главный вопрос другой. Нам самим не нужно развивать определенные формы ксенофобии. Согласитесь, что не всё спокойно в этом отношении в обществе. Когда независимо от того, по какой причине произошел тот или иной случай, начинают обобщать, говорить, мол, это потому, что люди такой национальности. Но так не бывает. Люди разных национальностей разные. Нужно оценивать их человеческие качества.
Помимо этого, сообщил Сергей Федорчук, проблема кроется в разных уровнях владения русским языком и в отличии народных культур.
— Для школы иногда трудно, когда дети приходят учиться, но не владеют русским. Не всегда их знания соответствуют той параллели, в которую они приходят учиться. Не всегда совпадает культурная среда у детей — культура разных народов разная. На мой взгляд, важно, чтобы родители это понимали. Они несут ответственность за то, чтобы ребенок пришел в школу и соблюдал требования, которые предъявляются в наших школах. Если это требование будет соблюдаться на 100% и оно будет одинаково для всех, то конфликтов будет меньше, — пояснил он.
При этом министр образования отметил, что в «динамичном мире» конфликты всё равно будут возникать по причине социального неравенства:
— Сегодня это очень легко культивируется. Кто-то очень часто использует это в своих личных целях, зарабатывая на этом или политический, или экономический капитал. Такого рода конфликты очень легко раздувать, ведь это конфликты непонимания. Я вас уверяю, я работал с разными детьми разных национальностей — чаще всего у детей на этой почве конфликтов нет. Они идут чаще всего из семьи.
Сотрудникам школ, которые сталкиваются с подобными конфликтами, Сергей Федорчук посоветовал обращаться в институт повышения квалификации — Городской центр развития образования.
Помимо прочего, министр образования НСО заявил сегодня о возможности продления зимних каникул для школьников.