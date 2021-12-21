21 декабря вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 7/10
usd 74.29
eur 83.62
СрочноРост тарифов ЖКХ составил больше 5%
Все новости
Все новости

Министр образования НСО заявил о возможности продления зимних каникул для школьников

Пока по графику каникулы закончатся 10 января 2022 года

1 087
16Обсудить

Поделиться

Каникулы у школьников начнутся в конце декабря

Каникулы у школьников начнутся в конце декабря

Поделиться

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о возможности продления зимних каникул для школьников. Об этом он сказал в прямом эфире НГС.

По словам министра, каникулы начнутся как положено — с 28 по 30 декабря 2021 года.

— Пока мы планируем выходить 10 января 2022 года. Вполне возможно, что на какое-то время их придется продлить. Пока динамика заболеваемости стабилизировалась: на протяжении нескольких дней не растет, а дальше снижается, — пояснил Сергей Федорчук.

Министр добавил, что если в ближайшие две недели заболеваемость не вырастет, то всё пойдет по запланированному графику.

Ранее мы рассказывали, что школьникам Новосибирска предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте в период каникул.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

каникулыминистр образованияшколышкольники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter