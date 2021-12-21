Министр образования НСО заявил о возможности продления зимних каникул для школьников

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о возможности продления зимних каникул для школьников. Об этом он сказал в прямом эфире НГС.
По словам министра, каникулы начнутся как положено — с 28 по 30 декабря 2021 года.
— Пока мы планируем выходить 10 января 2022 года. Вполне возможно, что на какое-то время их придется продлить. Пока динамика заболеваемости стабилизировалась: на протяжении нескольких дней не растет, а дальше снижается, — пояснил Сергей Федорчук.
Министр добавил, что если в ближайшие две недели заболеваемость не вырастет, то всё пойдет по запланированному графику.
Ранее мы рассказывали, что школьникам Новосибирска предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте в период каникул.