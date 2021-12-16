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Тема дняВ новосибирских маршрутках подорожает проезд
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Школьникам Новосибирска предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте в период каникул

Для бесплатного проезда на новогодних каникулах потребуется справка из школы

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Бесплатный проезд будет возможен только на муниципальных маршрутах

Бесплатный проезд будет возможен только на муниципальных маршрутах

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Новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

— Бесплатный проезд будет доступен только на муниципальном транспорте: в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах (кроме маршруток): № 20, 21, 23, 36, 38, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Школьнику для бесплатного проезда нужно будет показать кондуктору справку из школы, подтверждающую статус ученика.

Накануне, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд на всех видах городского общественного транспорта. Цены на проезд выросли на один рубль. Поездка в автобусе теперь стоит 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей. До 27 рублей подорожал проезд в новосибирском метрополитене.

13 декабря в Новосибирске показали новые автобусы транспортного предприятия ПАТП-4. 50 отечественных машин марки «Вектор» 8.8 (ПАЗ 320415–14) производства Павловского автомобильного завода поставят на маршруты с небольшим пассажиропотоком.

В конце декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. НГС разобрался, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.

Дорожает не только транспорт, но и практически все продукты. Мы сравнили цены на еду в начале и конце года (и нам стало очень грустно).

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