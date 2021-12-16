Школьникам Новосибирска предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте в период каникул

Новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.
— Бесплатный проезд будет доступен только на муниципальном транспорте: в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах (кроме маршруток):
Школьнику для бесплатного проезда нужно будет показать кондуктору справку из школы, подтверждающую статус ученика.
Накануне, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд на всех видах городского общественного транспорта. Цены на проезд выросли на один рубль. Поездка в автобусе теперь стоит 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей. До 27 рублей подорожал проезд в новосибирском метрополитене.
13 декабря в Новосибирске показали новые автобусы транспортного предприятия
В конце декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. НГС разобрался, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.
Дорожает не только транспорт, но и практически все продукты. Мы сравнили цены на еду в начале и конце года (и нам стало очень грустно).