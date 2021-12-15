В новосибирских маршрутках подорожает проезд — смотрим, где и на сколько

В конце декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Разбираемся, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.
По данным перевозчика, с 24 декабря будет установлен тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 35 рублей по маршруту маршрутного такси № 73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».
А с 25 декабря стоимость проезда увеличится до 35 рублей сразу по нескольким маршрутам:
№ 14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5»;
№ 29 «ул. Александра Чистякова — м. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова (кольцевой)»;
№ 29а «ул. Александра Чистякова — ул. Петухова — ул. Александра Чистякова (кольцевой)»;
№ 44 «Новосибирский автовокзал-Главный — м. «Березовая роща» — Новосибирский автовокзал-Главный (кольцевой)»;
№ 44а «Цветущая Плющиха — Дом Ленина — Цветущая Плющиха (кольцевой)»;
№ 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК "Большая Медведица"»;
№ 54 «Затулинский ж/м — ул. Спортивная»;
№ 63 «Ключ-Камышенское плато — ул. Дюканова»;
№ 19 «ПАТП-9 — ПКиО "Заельцовский"»;
№ 18 «ПАТП-9 — микрорайон "Чистая Слобода"».
Также с сегодняшнего дня подорожал проезд в маршрутке № 34 «автопорт "Калининский" — вокзал "Новосибирск-Главный"» — его стоимость теперь составляет 26 рублей.
Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд на всех видах городского общественного транспорта.
Решение повысить тариф в общественном транспорте вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Представители сферы транспорта посчитали рост тарифов всего на один рубль возмутительным решением, так как сфера в плачевном состоянии и таких денег на поддержку и развитие транспорта не хватит.
Информация о возможном повышении тарифов появилась еще в октябре. Как правило, в документах перевозчиков, отправленных в Департамент по тарифам, желаемый тариф выше. Например, ГЭТ в этом году подал заявку на тариф в 30 рублей. Автобусные перевозчики предложили тариф еще выше. Недавно заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в интервью НГС рассказал, что есть идея сделать единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая городскую электричку.