В новосибирских маршрутках подорожает проезд — смотрим, где и на сколько

В конце декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Разбираемся, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.

По данным перевозчика, с 24 декабря будет установлен тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 35 рублей по маршруту маршрутного такси № 73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».



А с 25 декабря стоимость проезда увеличится до 35 рублей сразу по нескольким маршрутам:

№ 14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5»;

