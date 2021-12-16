Морковь догоняет курицу: мы сравнили цены на продукты в начале и конце года (и нам теперь очень грустно)

Иван Федяков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline, спикер и модератор крупнейших конференций в сфере ритейла.

Что касается проблем с логистикой, то они, по словам Федякова, тоже вызваны пандемией. Он говорит, что большое количество внешнеэкономической деятельности завязано на потоки из Европы и Китая, были ограничения по передвижению, которые привели к перебоям в обороте контейнеров, в работе транспортных артерий. И там тоже играет роль фактор низкоквалифицированного персонала: не хватает грузчиков, не хватает водителей, это тоже сказывается.



Экономист Георгий Остапкович считает, что инфляция создается не только за счет этих объективных факторов, но и из-за монополии крупных торговых сетей.



— Торговые сети аккумулируют порядка 40% всего товарооборота продуктов, это много, поэтому они могут ставить цены, — говорит Георгий Остапкович. — И видите риторика какая: везде все дорожает. Естественно, психологически, и производители, и торговые сети думают: если дорожает все в мире — почему я сижу, я тоже поставлю подороже. Зависит, конечно, и от доходности региона. Например, если ты в Москве или на Ямале — ты можешь поставить высокую цену, но в Тыве или Ингушетии если ты поставишь по 300 помидоры — у тебя их никто не купит, потому что там нет таких доходов.

