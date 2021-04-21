Пасха ни при чем? Почему на самом деле подорожали яйца

Чем ближе Пасха, тем больше волнуют всех, кто ее отмечает, цены на куриные яйца. В этом году сильное подорожание яиц начали замечать задолго до праздника, который состоится только 2 мая. А десяток яиц тем временем еще в марте, по данным Росстата, стоил 81 рубль — на 20 рублей дороже, чем годом ранее. Это в среднем по стране, а в отдельных регионах цены еще выше — в новосибирских магазинах могут запросить и больше сотни рублей за десяток. Мы изучили статистику и поговорили с экспертами, чтобы разобраться — что происходит и будут ли цены расти дальше.
Пасха на цены на яйцо действительно влияет. По словам бывшего директора птицефабрики Сергея Дерендяева, яйца — продукт сезонный, а пиковые цены приходятся на Пасху и Новый год. Летом потребление яиц падает — соответственно, снижается цена. В прошлом году, судя по данным Росстата, именно так и было: в апреле десяток стоил 66 рублей, в июне — 58.
Помимо сезона стоимость яиц зависит от множества цен на ресурсы и расходные материалы, которые требуются для их производства.
— Первый момент — племенные яйца, из которых вылупляются курицы-несушки. Племенные яйца в основном покупаются за границей, — объясняет Дерендяев. — Второй момент — это коммунальные услуги. Производство яйца — это достаточно энергоемкий процесс, оборудование потребляет много электроэнергии. Сортировочные линии преимущественно импортные, потому что мы пока не умеем делать такие хорошие, так что и тут стоимость комплектующих тоже может зависеть от курса валют. Стоимость ГСМ впрямую влияет на стоимость яиц, потому что продукт нужно перевезти.
И, наконец, существенная часть затрат на производство идет на покупку кормов.
— Корма мы производим сами, почти ничего не покупаем [за рубежом], — говорит экономист Василий Узун. — Комбикорма делаются из зерна с использованием соевого шрота и так далее. То есть основные компоненты у нас производятся, мы их не завозим. Есть завоз биологических добавок, которые занимают в комбикорме маленькую долю, но их роль очень важна, потому что они стимулируют быстрый рост.
Василий Узун — доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.
Цены на зерно на мировых рынках стали расти с августа прошлого года. Тогда эксперты объясняли это тем, что участники рынка опасаются засушливой погоды и неурожая в России и США в следующем году. Василий Узун говорит, что следом за мировым рынком потянулся и российский.
— Сейчас дефицита зерна нет, но так реагирует биржа, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Пшеница придет в норму, когда люди отладят реакцию на пандемическую атаку. Сейчас большая неопределенность: никто не знает, как, что, во что вкладываться. Поэтому на всякий случай всё дорожает.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Из-за роста цен на зерно подорожали не только яйца, но и курица — по данным Росстата, в прошлом марте килограмм стоил 140 рублей, в этом — уже 165.
— Факты роста цены на куриную продукцию связаны с тем, что в этом году стало тяжело прокармливать куриц, увеличился в цене комбикорм, — рассказала порталу E1.RU коммерческий директор сети магазинов «Жизньмарт» Эля Халили. — Плюс зима в этом году в России была морозной, в отличие от прошлых лет, и больше денег стало уходить на отопление курятников. В среднем повышение цен на курицу за последние два месяца составило около 15–20%.
Остапкович отмечает, что цены растут не только на куриную продукцию, но и на другие продукты. Но в меньшей степени, поэтому не так заметны.
— Продолжаться это будет где-то до конца года, пока производители и потребители не найдут равновесие спроса и предложения, эти колебания в продовольственной инфляции будут достаточно заметны, — считает Остапкович. — Общая продовольственная инфляция, наверное, составит в пределах 6%, а может и 7%. Но обязательно какие-то продукты вылетят в 15–20%. Имеют значение урожайность и курс рубля.
Пока же он прогнозирует еще большее увеличение цен на яйца — до Пасхи они могут подорожать еще на 20%. Но еще остается надежда, что сработает сезонность и в мае они действительно пойдут на спад.
В прошлом году сильней всего дорожали другие продукты — сахар и подсолнечное масло. В конце концов правительство разработало комплекс мер по снижению цен на продовольствие, среди которых — соглашения с участниками рынка о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По закону правительство может «заморозить» цены и на некоторые другие продукты, но экономисты считают, что длительно продолжать регулировать цены в текущих условиях неэффективно. В этом материале мы разбираемся почему.