Пасха ни при чем? Почему на самом деле подорожали яйца

Помимо сезона стоимость яиц зависит от множества цен на ресурсы и расходные материалы, которые требуются для их производства.



— Первый момент — племенные яйца, из которых вылупляются курицы-несушки. Племенные яйца в основном покупаются за границей, — объясняет Дерендяев. — Второй момент — это коммунальные услуги. Производство яйца — это достаточно энергоемкий процесс, оборудование потребляет много электроэнергии. Сортировочные линии преимущественно импортные, потому что мы пока не умеем делать такие хорошие, так что и тут стоимость комплектующих тоже может зависеть от курса валют. Стоимость ГСМ впрямую влияет на стоимость яиц, потому что продукт нужно перевезти.

