В Новосибирске взлетела стоимость яиц — нашелся даже магазин, где цена превысила 100 рублей за десяток

В Новосибирске нашлась цена на яйца, превысившая сто рублей за десяток
В новосибирских магазинах вновь повысились цены на яйца. Всего за месяц с небольшим они увеличились в среднем на 10%. На столько же цены увеличились за весь 2020 год.
Данных Росстата по ценам в Новосибирске за апрель еще нет (последние цифры отражают ситуацию в феврале), но НГС проверил, сколько сейчас стоят яйца в наиболее массовых сетях города — «Мария-Ра», «Пятёрочка» и «Ярче!» — и сравнил с показателями конца февраля.
Замеры проводились в одних и тех же торговых точках, расположенных в центре. Так что цифры на ценниках конкретных магазинов в других районах города могут отличаться. Приводим данные только для размера С1, но для прочих размеров динамика такая же.
В «Марии Ра» за десяток просят уже 80 рублей (ранее цена была 72 рубля, рост 11%). В «Пятёрочке» даже в категории «Красная цена» (собственный бренд сети) цены начинаются с 77 рублей (было 72 рубля — рост 6,9%). В сети «Ярче!» Инской птицефабрики яйца в феврале стоили 70 рублей, а теперь за них просят уже 79 рублей (рост 13%). А в супермаркете «Лента» покупателю без дисконтной карты придется заплатить за десяток яиц (размера С1)
До этого речь шла о крупных сетях, которые способны предложить самые низкие цены. В одиночном «Универсаме» на Ленина цена уже превысила 100 рублей.
Сами ритейлеры объясняют рост сложением временных факторов. Во-первых, на рынке птицы и яиц до сих пор сказывается фактор птичьего гриппа, который был выявлен не только на европейской части России, но уже и в Омской области. Это снижает предложение в этих регионах и создает повышенный спрос даже там, где болезнь не зафиксирована. Кроме того, на эту ситуацию наложился обычный рост спроса на яйца перед Пасхой, рассказал корреспонденту НГС на условиях анонимности сотрудник одной из федеральных сетей.
Рост цен на яйца случился в НСО в этом году не первый раз. В начале марта НГС рассказывал, что, по данным новосибирского областного правительства, средняя цена на этот продукт в регионе в конце февраля поднялась до
По данным Росстата, за весь 2020 год средняя цена на яйца (без учета размера) поднялась всего на 10% — с 64,5 до
— ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков, — говорится в заявлении.
10% рост всего за месяц — это много даже на фоне рекордсменов прошлого года. Тогда пять продуктов за 12 месяцев прибавили в цене от 28 до 49%.