В Новосибирске взлетела стоимость яиц — нашелся даже магазин, где цена превысила 100 рублей за десяток

В новосибирских магазинах вновь повысились цены на яйца. Всего за месяц с небольшим они увеличились в среднем на 10%. На столько же цены увеличились за весь 2020 год.



Данных Росстата по ценам в Новосибирске за апрель еще нет (последние цифры отражают ситуацию в феврале), но НГС проверил, сколько сейчас стоят яйца в наиболее массовых сетях города — «Мария-Ра», «Пятёрочка» и «Ярче!» — и сравнил с показателями конца февраля.

Замеры проводились в одних и тех же торговых точках, расположенных в центре. Так что цифры на ценниках конкретных магазинов в других районах города могут отличаться. Приводим данные только для размера С1, но для прочих размеров динамика такая же.