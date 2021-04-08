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В Новосибирске взлетела стоимость яиц — нашелся даже магазин, где цена превысила 100 рублей за десяток

А по сравнению с апрелем 2020 года рост превышает уже 20%

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Так изменилась цена на яйца в одном и том же магазине сети «Ярче!»

Так изменилась цена на яйца в одном и том же магазине сети «Ярче!»

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В Новосибирске нашлась цена на яйца, превысившая сто рублей за десяток

В новосибирских магазинах вновь повысились цены на яйца. Всего за месяц с небольшим они увеличились в среднем на 10%. На столько же цены увеличились за весь 2020 год.

Данных Росстата по ценам в Новосибирске за апрель еще нет (последние цифры отражают ситуацию в феврале), но НГС проверил, сколько сейчас стоят яйца в наиболее массовых сетях города — «Мария-Ра», «Пятёрочка» и «Ярче!» — и сравнил с показателями конца февраля.

Замеры проводились в одних и тех же торговых точках, расположенных в центре. Так что цифры на ценниках конкретных магазинов в других районах города могут отличаться. Приводим данные только для размера С1, но для прочих размеров динамика такая же.

В «Марии Ра» за десяток просят уже 80 рублей (ранее цена была 72 рубля, рост 11%). В «Пятёрочке» даже в категории «Красная цена» (собственный бренд сети) цены начинаются с 77 рублей (было 72 рубля — рост 6,9%). В сети «Ярче!» Инской птицефабрики яйца в феврале стоили 70 рублей, а теперь за них просят уже 79 рублей (рост 13%). А в супермаркете «Лента» покупателю без дисконтной карты придется заплатить за десяток яиц (размера С1) 81,5 рубля.

Найти десяток яиц размера С1 дешевле 77 рублей в Новосибирске теперь затруднительно. Еще год назад он стоил порядка 64 рублей

Найти десяток яиц размера С1 дешевле 77 рублей в Новосибирске теперь затруднительно. Еще год назад он стоил порядка 64 рублей

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До этого речь шла о крупных сетях, которые способны предложить самые низкие цены. В одиночном «Универсаме» на Ленина цена уже превысила 100 рублей.

В одиночных магазинах цены уже перевалили за 100 рублей

В одиночных магазинах цены уже перевалили за 100 рублей

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Цены в сети «Мегас»

Цены в сети «Мегас»

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Сами ритейлеры объясняют рост сложением временных факторов. Во-первых, на рынке птицы и яиц до сих пор сказывается фактор птичьего гриппа, который был выявлен не только на европейской части России, но уже и в Омской области. Это снижает предложение в этих регионах и создает повышенный спрос даже там, где болезнь не зафиксирована. Кроме того, на эту ситуацию наложился обычный рост спроса на яйца перед Пасхой, рассказал корреспонденту НГС на условиях анонимности сотрудник одной из федеральных сетей.

Рост цен на яйца случился в НСО в этом году не первый раз. В начале марта НГС рассказывал, что, по данным новосибирского областного правительства, средняя цена на этот продукт в регионе в конце февраля поднялась до 72,3 рубля. В начале декабря прошлого года яйца стоили 67,7 рубля, а год назад в конце февраля — 59,7 рубля. Сами птицеводы комментировать рост цен не спешат. На птицефабриках «Евсинская» и «Инская» на запросы НГС, которые были отправлены перед прошлой публикацией, не ответили.

По данным Росстата, за весь 2020 год средняя цена на яйца (без учета размера) поднялась всего на 10% — с 64,5 до 70,5 рубля, в 2019 году она фактически не менялась.

6 апреля Федеральная антимонопольная служба уже распространила заявление, в котором говорится, что ведомство получает сигналы о росте цен на куриные яйца из разных регионов. Подорожало также мясо птицы.

— ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков, — говорится в заявлении.

10% рост всего за месяц — это много даже на фоне рекордсменов прошлого года. Тогда пять продуктов за 12 месяцев прибавили в цене от 28 до 49%.

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рост ценяйца
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