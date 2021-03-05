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Птичий грипп или жадность? Почему в Новосибирске сильно подорожали яйца и когда это кончится

Производители предпочитают не комментировать рост цен на продукты

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Стоимость яичницы выросла за год почти на четверть&nbsp;

Стоимость яичницы выросла за год почти на четверть 

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В Новосибирске подорожали яйца

В Новосибирске резко подорожал один из базовых продуктов — яйца. Ритейлеры объясняют это птичьим гриппом и ростом цен на корма для птиц и предупреждают, что цены вырастут еще больше в ближайшее время. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал выяснить причину этого подорожания и проверил, сколько стоят яйца в разных магазинах уже сегодня.

Как подорожали яйца

Пока власти боролись с ценами на сахар и растительное масло, из-под контроля вышли цены на яйца. По данным новосибирского областного правительства, средняя цена на этот продукт в конце февраля поднялась до 72,3 рубля. В начале декабря прошлого года яйца стоили 67,7 рубля, а год назад в конце февраля — 59,7.

За год десяток яиц стал дороже в среднем на 22%.

Реальные цены в супермаркетах соответствуют данным облправительства. Так, в сети «Мария-Ра» (у нее сейчас больше всего магазинов в Новосибирске) упаковка из десяти самых дешевых яиц (размер С1) стоила 71,9 рубля. Правда, здесь можно было купить яйца поштучно (одно яйцо стоит 6,1 рубля).

Столько яйца стоили в среднем еще три месяца назад. Сейчас это самая низкая цена по акции

Столько яйца стоили в среднем еще три месяца назад. Сейчас это самая низкая цена по акции

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В «Пятёрочке» (вторая по численности сеть в городе) десяток яиц бренда «Красная цена» также стоил 71,9 рубля. Но по акции можно было купить яйца размера С2 по 59,99 рубля.

«Лента» предлагает яйца дешевле всего (по 57,99 за десяток С2), но есть нюанс: у вас должна быть карта сети, и вам придется купить их мелким оптом — сразу пять упаковок.

В сети «Ярче!», которая торгует яйцами одного производителя (а поэтому может добиваться низких отпускных цен) размер С1 стоит уже 69,98 рубля. А в сетях поменьше цена подходит уже к 90 рублям. Так, «Фермер центр» предлагает яйца С1 по 88 рублей, а в одиночном «Универсаме» на Ленина они стоят 83 рубля (цена без скидки по карте магазина).

Подорожала и курятина. В конце февраля 2020 года тушка стоила в Новосибирске в среднем 137,2 рубля за килограмм, а в этом году — уже 150,8 (рост почти 10%).

В «Марии-Ра» теперь можно купить&nbsp;яйца поштучно

В «Марии-Ра» теперь можно купить яйца поштучно

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Почему выросли цены

Ритейлеры объясняют это ростом цен производителей. Однако по поводу того, почему эти цены выросли, мнения разошлись.

Так, руководитель компании «Продсиб» (40 супермаркетов в Бердске и Новосибирске) Алексей Болтуркевич говорит, что поставщики объясняют рост цен тем, что «производимого объема яйца не хватает».

— Только непонятно, с чем это связано: или объемы производства снизили, или спрос увеличился, — недоумевает ритейлер.

«Магнит» предлагает сэкономить, купив сразу всю ячейку <nobr class="_">из 30 штук</nobr>&nbsp;

«Магнит» предлагает сэкономить, купив сразу всю ячейку из 30 штук 

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Говорить открыто о причинах представители торговых сетей не решаются, поскольку при любом росте цен крайней оказывается именно розница. Но на условиях анонимности представитель одной из федеральных сетей отметил: птицеводы начали постепенно повышать цены уже в январе, и к концу февраля этот рост составил порядка 10%.

— Они объясняют это увеличение тем, что в европейской части России несколько птицефабрик были полностью или частично закрыты из-за птичьего гриппа и часть местной продукции ушла туда. Кроме того, подорожали корма, — говорит собеседник НГС.

Сотрудник еще одной крупной сети говорит, что поставщики объясняют рост цен холодной зимой и возросшими поэтому издержками птицефабрик.

— Но трудно понять, чего тут больше — объективных причин или желания заработать в ситуации неопределенности, — считает ритейлер.

В небольших сетях цена за десяток уже приближается <nobr class="_">к 100 рублям</nobr>

В небольших сетях цена за десяток уже приближается к 100 рублям

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Крупные сети, впрочем, имеют возможность добиться более плавного повышения цен. Каждая обеспечивает для конкретной птицефабрики значительные объемы и вообще может, в случае необходимости, завезти продукцию из другого региона. А вот оптовым покупателям поменьше приходится труднее.

Совладелец кондитерской «Анна Павлова» Светлана Грязнова говорит, что оптовые цены выросли с декабря на 10 рублей (16%) и измениться могут в любой день.

— Бывает, что поставщик принимает заявку по 60 рублей за десяток, а на следующий день привозит по 67 рублей. Иногда розничные цены в сетях оказываются ниже, — говорит кондитер.

Сами птицеводы комментировать рост цен не спешат. В птицефабриках «Евсинская» и «Ново-Барышевская» (входит в агрокомплекс «Птицефабрика "Октябрьская"») и в птицефабрике «Инская» на запрос НГС не ответили.

Яйца, увы, далеко не единственный продукт, который сильно подорожал за последнее время. В 2020 году сразу пять товаров первой необходимости выросли в цене больше чем на четверть.

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курицацены на продуктыяйца
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