Птичий грипп или жадность? Почему в Новосибирске сильно подорожали яйца и когда это кончится

В Новосибирске подорожали яйца
В Новосибирске резко подорожал один из базовых продуктов — яйца. Ритейлеры объясняют это птичьим гриппом и ростом цен на корма для птиц и предупреждают, что цены вырастут еще больше в ближайшее время. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал выяснить причину этого подорожания и проверил, сколько стоят яйца в разных магазинах уже сегодня.
Как подорожали яйца
Пока власти боролись с ценами на сахар и растительное масло, из-под контроля вышли цены на яйца. По данным новосибирского областного правительства, средняя цена на этот продукт в конце февраля поднялась
За год десяток яиц стал дороже в среднем на 22%.
Реальные цены в супермаркетах соответствуют данным облправительства. Так, в сети «Мария-Ра» (у нее сейчас больше всего магазинов в Новосибирске) упаковка из десяти самых дешевых яиц (
В «Пятёрочке» (вторая по численности сеть в городе) десяток яиц бренда «Красная цена» также стоил
«Лента» предлагает яйца дешевле всего (по 57,99 за десяток С2), но есть нюанс: у вас должна быть карта сети, и вам придется купить их мелким оптом — сразу пять упаковок.
В сети «Ярче!», которая торгует яйцами одного производителя (а поэтому может добиваться низких отпускных цен)
Подорожала и курятина. В конце февраля 2020 года тушка стоила в Новосибирске в среднем
Почему выросли цены
Ритейлеры объясняют это ростом цен производителей. Однако по поводу того, почему эти цены выросли, мнения разошлись.
Так, руководитель компании «Продсиб» (40 супермаркетов в Бердске и Новосибирске) Алексей Болтуркевич говорит, что поставщики объясняют рост цен тем, что «производимого объема яйца не хватает».
— Только непонятно, с чем это связано: или объемы производства снизили, или спрос увеличился, — недоумевает ритейлер.
Говорить открыто о причинах представители торговых сетей не решаются, поскольку при любом росте цен крайней оказывается именно розница. Но на условиях анонимности представитель одной из федеральных сетей отметил: птицеводы начали постепенно повышать цены уже в январе, и к концу февраля этот рост составил порядка 10%.
— Они объясняют это увеличение тем, что в европейской части России несколько птицефабрик были полностью или частично закрыты из-за птичьего гриппа и часть местной продукции ушла туда. Кроме того, подорожали корма, — говорит собеседник НГС.
Сотрудник еще одной крупной сети говорит, что поставщики объясняют рост цен холодной зимой и возросшими поэтому издержками птицефабрик.
— Но трудно понять, чего тут больше — объективных причин или желания заработать в ситуации неопределенности, — считает ритейлер.
Крупные сети, впрочем, имеют возможность добиться более плавного повышения цен. Каждая обеспечивает для конкретной птицефабрики значительные объемы и вообще может, в случае необходимости, завезти продукцию из другого региона. А вот оптовым покупателям поменьше приходится труднее.
Совладелец кондитерской «Анна Павлова» Светлана Грязнова говорит, что оптовые цены выросли с декабря
— Бывает, что поставщик принимает заявку по 60 рублей за десяток, а на следующий день привозит
Сами птицеводы комментировать рост цен не спешат. В птицефабриках «Евсинская» и «Ново-Барышевская» (входит в агрокомплекс «Птицефабрика "Октябрьская"») и в птицефабрике «Инская» на запрос НГС не ответили.
Яйца, увы, далеко не единственный продукт, который сильно подорожал за последнее время.