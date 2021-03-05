Птичий грипп или жадность? Почему в Новосибирске сильно подорожали яйца и когда это кончится

В Новосибирске резко подорожал один из базовых продуктов — яйца. Ритейлеры объясняют это птичьим гриппом и ростом цен на корма для птиц и предупреждают, что цены вырастут еще больше в ближайшее время. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал выяснить причину этого подорожания и проверил, сколько стоят яйца в разных магазинах уже сегодня.

Как подорожали яйца