Цены рванули вверх: пять продуктов, которые за год подорожали больше всего

В Новосибирске сильнее всего подорожали продукты первой необходимости
Росстат опубликовал данные по изменению розничных цен на продукты питания в Новосибирске. Больше десятка наименований продуктов первой необходимости подорожали за год более чем на 20%. Средняя зарплата в прошлом году, по данным статистики, выросла менее чем на 7%. Впрочем, есть и хорошие новости — целый ряд продуктов за год подешевел, некоторые — довольно существенно. Обозреватель НГС Стас Соколов ознакомился с очередным отчетом статистиков и сравнил их данные с теми ценами, что можно встретить на полках супермаркетов двух торговых сетей с самым большим количеством магазинов в Новосибирске — «Марии-Ра» и «Пятёрочке».
Что подорожало
Анализ средних розничных цен в декабре 2020-го и 2019 годов показывает, что подорожало практически всё, причем стоимость более 30 видов продукции выросла больше чем на 10%. Лидером в ценовой гонке 2020 года стала гречка — в декабре средняя цена за килограмм этой крупы взлетела почти до
Нужно отметить, впрочем, что статистики учитывают некую усредненную цену. Так, в магазине сети «Пятёрочка» удалось обнаружить одновременно гречку от 61,25 (собственная марка) до 125 (бренда «Мистраль») рублей за килограмм. В «Марии-Ра» самая дешевая гречка стоила
На втором месте (рост — 46,7%) — сахар. В декабре, по данным Росстата, средняя цена на него превысила
В «Пятёрочке» сахар-песок доступен в двух видах — 63 и
Более чем на треть подорожали и рыбные консервы (те, где используется растительное масло) — там рост превысил 37%. Сейчас банка в
Росстат ведет свою статистику, видимо, по каким-то старым методикам, банку рыбных консервов весом
Почти так же, как рыбные консервы, подорожало и растительное масло (рост — около 35%). Своей рекордной цены (
Цены на разные марки растительного масла могут отличаться очень существенно (особенно если принимать во внимание масло из разного сырья — оливковое, кунжутное и
Замыкает пятерку более всего подорожавших продуктов красная икра, цена на которую именно в декабре прошлого года достигла пикового значения в
Среди других лидеров роста — томатные консервы (27%), сухое вино (26%), рис (23,5%), замороженные овощи (22%) и вермишель (21%). Заметно (почти на 18%) подорожали также брынза, фруктовые консервы для детского питания и мука.
Налетай, подешевело
Несмотря на очевидный общий тренд, есть товары, цены на которые за год почти не изменились или даже упали. Так, мороженные кальмары, по данным Росстата, стоили в декабре
В «Пятерочке» этот продукт удалось найти только в одном варианте, и стоил он (даже по акции) 336 рублей за килограмм (это брендированный, упакованный продукт). Зато «Мария-Ра» готова порадовать кальмарами на развес по
Остальные продукты подешевели более сдержанно. Так, пшено теперь стоит
Подешевела бескостная свинина (4%), которая, по версии Росстата, теперь стоит в среднем
Доходы не радуют
По данным на сентябрь (более свежих пока нет), среднемесячные доходы на душу населения (с учетом детей, подростков, пенсионеров, инвалидов) в Новосибирской области в прошлом году составили
Рост цен был отмечен еще осенью прошлого года. О том, каким он был и что подорожало тогда больше всего, можно прочитать в декабрьском материале НГС.