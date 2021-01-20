Цены рванули вверх: пять продуктов, которые за год подорожали больше всего

Что подорожало



Анализ средних розничных цен в декабре 2020-го и 2019 годов показывает, что подорожало практически всё, причем стоимость более 30 видов продукции выросла больше чем на 10%. Лидером в ценовой гонке 2020 года стала гречка — в декабре средняя цена за килограмм этой крупы взлетела почти до 89 рублей , еще год назад она стоила около 60 рублей (рост — 49%). Для сравнения, в 2014 году цена на гречку колебалась в районе 35 рублей за килограмм. Впрочем, цены на гречку регулярно ходят вверх-вниз. Так, летом 2016 года они поднимались до 88 рублей 15 копеек , чтобы затем упасть до 41 рубля с небольшим. Декабрьская цена, к слову, не рекордная. Дороже всего гречка стоила в ноябре — тогда она достигла рекордного показателя в 90 рублей 74 копейки .