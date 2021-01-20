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Цены рванули вверх: пять продуктов, которые за год подорожали больше всего

Есть и такие, у кого цена упала — вы не поверите, есть и такие

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К отмеченному Росстатом росту цен можно добавить подорожавшую с начала года молочную продукцию&nbsp;

К отмеченному Росстатом росту цен можно добавить подорожавшую с начала года молочную продукцию 

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В Новосибирске сильнее всего подорожали продукты первой необходимости

Росстат опубликовал данные по изменению розничных цен на продукты питания в Новосибирске. Больше десятка наименований продуктов первой необходимости подорожали за год более чем на 20%. Средняя зарплата в прошлом году, по данным статистики, выросла менее чем на 7%. Впрочем, есть и хорошие новости — целый ряд продуктов за год подешевел, некоторые — довольно существенно. Обозреватель НГС Стас Соколов ознакомился с очередным отчетом статистиков и сравнил их данные с теми ценами, что можно встретить на полках супермаркетов двух торговых сетей с самым большим количеством магазинов в Новосибирске — «Марии-Ра» и «Пятёрочке».

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Что подорожало

Анализ средних розничных цен в декабре 2020-го и 2019 годов показывает, что подорожало практически всё, причем стоимость более 30 видов продукции выросла больше чем на 10%. Лидером в ценовой гонке 2020 года стала гречка — в декабре средняя цена за килограмм этой крупы взлетела почти до 89 рублей, еще год назад она стоила около 60 рублей (рост — 49%). Для сравнения, в 2014 году цена на гречку колебалась в районе 35 рублей за килограмм. Впрочем, цены на гречку регулярно ходят вверх-вниз. Так, летом 2016 года они поднимались до 88 рублей 15 копеек, чтобы затем упасть до 41 рубля с небольшим. Декабрьская цена, к слову, не рекордная. Дороже всего гречка стоила в ноябре — тогда она достигла рекордного показателя в 90 рублей 74 копейки.

Нужно отметить, впрочем, что статистики учитывают некую усредненную цену. Так, в магазине сети «Пятёрочка» удалось обнаружить одновременно гречку от 61,25 (собственная марка) до 125 (бренда «Мистраль») рублей за килограмм. В «Марии-Ра» самая дешевая гречка стоила 75 рублей за килограмм (причем это была акционная цена).

На втором месте (рост — 46,7%) — сахар. В декабре, по данным Росстата, средняя цена на него превысила 50 рублей за килограмм. Однако и здесь речь идет о колебаниях, поскольку цена на этот товар уже поднималась почти до 60 рублей за килограмм (это было в 2016 году), но потом снова падала ниже 40 рублей. И цены позапрошлого декабря соответствуют уровню 2014 года.

В «Пятёрочке» сахар-песок доступен в двух видах — 63 и 46 рублей за килограмм (в последнем случае, впрочем, цена акционная), а самый дорогой стоил и вовсе 152 рубля. В «Марии-Ра» цена начиналась также с 46 рублей. Причем второй вариант (за 49,9) предлагался по акции. Видимо, это какой-то особенно ценный сахар, раз обычно он стоит 77 рублей.

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Более чем на треть подорожали и рыбные консервы (те, где используется растительное масло) — там рост превысил 37%. Сейчас банка в 350 граммов стоит в среднем больше 132 рублей, и это рекордный показатель с января 2014 года. Этот рост в целом коррелирует с падением курса рубля. Рыба — товар экспортный, причем ее потенциальные иностранные покупатели расположены существенно ближе к месту добычи, чем львиная доля территории России.

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Росстат ведет свою статистику, видимо, по каким-то старым методикам, банку рыбных консервов весом 350 граммов сейчас на полках придется поискать. Но в переводе на этот размер упаковки цены в «Пятерочке» на этот вид товара колебались от 67 рублей (собственная марка) до 243 рублей. В «Марии-Ра» собственной марки рыбных консервов пока нет. Так что здесь цена стартует со 140 рублей. Правда, стоит уточнить, что речь идет о массе содержимого банки. Сколько в ней собственно рыбы, можно узнать только вскрыв упаковку.

Почти так же, как рыбные консервы, подорожало и растительное масло (рост — около 35%). Своей рекордной цены (131 рубль за литр) масло достигло в прошлом году, но в декабре цены немного упали — до 124 рублей. Растительное масло также активно поставляется на экспорт (в прошлом году он вырос почти на треть). И объемы этого экспорта также напрямую зависят от курса рубля. Чем он ниже относительно основных мировых валют, тем выше мотивация экспортеров. Ведь покупают сырье и платят зарплату и налоги они в рублях.

Цены на разные марки растительного масла могут отличаться очень существенно (особенно если принимать во внимание масло из разного сырья — оливковое, кунжутное и т. д.). Но если брать только недорогое, на упаковке которого часто даже не пишется, из чего именно оно получено, то в «Марии-Ра» цены начинаются с 89,5 рубля за литр, а в «Пятерочке» — со 100 рублей.

Сахар и растительное масло вошли в пятерку продуктов, которые больше всего подорожали в прошлом году

Сахар и растительное масло вошли в пятерку продуктов, которые больше всего подорожали в прошлом году

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Замыкает пятерку более всего подорожавших продуктов красная икра, цена на которую именно в декабре прошлого года достигла пикового значения в 4954 рубля за килограмм (рост — 28,6%). Последний раз резкое подорожание этого продукта наблюдалось в 2017 году — тогда цена достигла 4742 рублей.

Среди других лидеров роста — томатные консервы (27%), сухое вино (26%), рис (23,5%), замороженные овощи (22%) и вермишель (21%). Заметно (почти на 18%) подорожали также брынза, фруктовые консервы для детского питания и мука.

Налетай, подешевело

Несмотря на очевидный общий тренд, есть товары, цены на которые за год почти не изменились или даже упали. Так, мороженные кальмары, по данным Росстата, стоили в декабре 181 рубль за килограмм, и это самый низкий показатель за всю историю наблюдений (в таблицах Росстата для этого вида продуктов есть данные только за последние три года). Столь ощутимое падение цен связано, скорее всего, с резко возросшими в прошлом году объемами вылова кальмара на Дальнем Востоке. По данным портала fishprice.ru, например, добыча кальмара за первые девять месяцев прошлого года выросла более чем на 60%.

В «Пятерочке» этот продукт удалось найти только в одном варианте, и стоил он (даже по акции) 336 рублей за килограмм (это брендированный, упакованный продукт). Зато «Мария-Ра» готова порадовать кальмарами на развес по 159 рублей 90 копеек за килограмм.

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Остальные продукты подешевели более сдержанно. Так, пшено теперь стоит 56,7 рубля за килограмм (падение — 6,6%), а «неразделанная мороженная рыба» — 173 рубля (падение — 4,4%). В случае с рыбой, впрочем, речь идет о целой категории продуктов, куда попадают и довольно дорогой палтус, и дешевый минтай. Так что снижение может быть достигнуто просто расширением ассортимента доступных видов.

Хоть немного, но подешевела свинина

Хоть немного, но подешевела свинина

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Подешевела бескостная свинина (4%), которая, по версии Росстата, теперь стоит в среднем 362 рубля за килограмм. Причиной этого снижения могли стать более активные поставки этого вида мяса из других регионов крупными сетями. Среди продуктов, у которых также зафиксировано небольшое снижение цены (от 2,1 до 2,8%), оказались карамель, кофе в зернах, какао и вареная колбаса.

Доходы не радуют

По данным на сентябрь (более свежих пока нет), среднемесячные доходы на душу населения (с учетом детей, подростков, пенсионеров, инвалидов) в Новосибирской области в прошлом году составили 29,6 тысячи рублей. В денежном выражении это почти столько же, сколько годом ранее, но с учетом роста цен реальные доходы сократились на 2%.

Рост цен был отмечен еще осенью прошлого года. О том, каким он был и что подорожало тогда больше всего, можно прочитать в декабрьском материале НГС.

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рост ценцены на продукты
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