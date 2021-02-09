9 февраля вторник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 9/10
usd 74.26
eur 89.40
Тема дняКарта новых камер фиксации ПДД (будьте осторожны)

Все новости

Все новости

1000 проверок в неделю: новосибирские власти показали, как они борются с ростом цен на продукты

Главные усилия сосредоточены на контроле стоимости сахара и растительного масла

348
12Обсудить

Поделиться

Основной акцент в проверках был сделан на растительном масле и сахаре

Основной акцент в проверках был сделан на растительном масле и сахаре

Поделиться

Власти НСО объявили о 1000 проверок продуктовых магазинов в неделю

Новосибирское областное правительство рассказало, что делает для сдерживания роста цен на ключевые продукты питания. Как выяснилось, чиновники проводят огромное количество проверок магазинов и даже подключили к работе ФАС и прокуратуру. Но виновных в росте цен найти пока не удалось.

Для показательного выездного мероприятия — такие городские и областные власти проводят регулярно — был выбран новый магазин бердской компании «Продсиб», открывшийся недавно на месте закрывшегося «Холди» в микрорайоне Шлюз.

Крупные федеральные сети находятся в более выигрышной ситуации из-за того, что могут закупать большие объемы товара по сниженной цене

Крупные федеральные сети находятся в более выигрышной ситуации из-за того, что могут закупать большие объемы товара по сниженной цене

Поделиться

В ожидании приезда министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова тележурналисты с камерами охотились за немногочисленными в это время покупателями. Они спрашивали посетителей, насколько всё подорожало и чувствуют ли они заботу властей. Покупатели деликатно отвечали в духе «денег нет, но мы держимся».

Руководитель «Продсиба» Алексей Болтрукевич рассказал, что принятые в декабре прошлого года соглашения настоятельно рекомендуют ограничить розничную цену на сахар (46 рублей за килограмм) и растительное масло (110 рублей за литр). «Продсиб» эту «рекомендацию» выполняет, но, как признался Болтрукевич, крупные федеральные сети сейчас находятся в более выигрышной ситуации, поскольку имеют возможность получать у поставщиков более низкие цены за счет объемов.

— Мы наценку делаем 8–9%, а они могут и больше 15%, — говорит бердский ритейлер.

В целом руководитель «Продсиба» относится к действиям властей с одобрением, хотя и признает, что они могут сдержать только временные колебания, вызванные ажиотажным спросом.

Руководитель «Продсиба» Алексей Болтрукевич (справа) и министр Андрей Гончаров

Руководитель «Продсиба» Алексей Болтрукевич (справа) и министр Андрей Гончаров

Поделиться

Приехал министр, и хозяин «Продсиба» повел его по торговому залу, заодно демонстрируя достоинства своей сети, пока не очень известной в Новосибирске. Пройдя мимо витрин полуфабрикатов, чиновник остановился у стеллажа с растительным маслом. На полках теснились бутылки разных производителей, среди которых скромно, но на самом видном месте стояло масло «Урожайное» по 95 рублей 99 копеек.

Убедившись, что торговая точка выполняет требования по ограничению цен еще и в отношении сахара (цены на него в магазине начинались с 45 рублей 99 копеек), министр перешел к общению с прессой.

По словам Андрея Гончарова, областное правительство «мониторит ситуацию» еще с весны прошлого года, а после того как на федеральном уровне было подписано соглашение о временном замораживании цен на сахар и растительное масло, эта работа ведется в интенсивном режиме.

Цена на сахар в магазине оказалась на одну копейку ниже рекомендованного порога

Цена на сахар в магазине оказалась на одну копейку ниже рекомендованного порога

Поделиться

— За неделю обследуем порядка 1000 магазинов — как сетевых, так и отдельных. Весной у нас на ровном месте люди побежали за гречкой, туалетной бумагой и консервами. Нужно было понять, как с этим необоснованным ажиотажем бороться, — сообщил министр.

По его словам, к этой непростой работе подключены сотрудники Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. Правда, на вопрос, удалось ли поймать каких-то злоумышленников, которые поднимают цены специально, чиновник ответил отрицательно.

НГС уже подробно писал о том, какие именно продукты питания подорожали за прошлый год больше всего. В первой пятерке оказались гречка, сахар, растительное масло, рыбные консервы и красная икра.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

цены на продуктыгосрегулирование цен
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...