1000 проверок в неделю: новосибирские власти показали, как они борются с ростом цен на продукты

В ожидании приезда министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова тележурналисты с камерами охотились за немногочисленными в это время покупателями. Они спрашивали посетителей, насколько всё подорожало и чувствуют ли они заботу властей. Покупатели деликатно отвечали в духе «денег нет, но мы держимся».



Руководитель «Продсиба» Алексей Болтрукевич рассказал, что принятые в декабре прошлого года соглашения настоятельно рекомендуют ограничить розничную цену на сахар (46 рублей за килограмм) и растительное масло (110 рублей за литр). «Продсиб» эту «рекомендацию» выполняет, но, как признался Болтрукевич, крупные федеральные сети сейчас находятся в более выигрышной ситуации, поскольку имеют возможность получать у поставщиков более низкие цены за счет объемов.



— Мы наценку делаем 8–9%, а они могут и больше 15%, — говорит бердский ритейлер.



В целом руководитель «Продсиба» относится к действиям властей с одобрением, хотя и признает, что они могут сдержать только временные колебания, вызванные ажиотажным спросом.