1000 проверок в неделю: новосибирские власти показали, как они борются с ростом цен на продукты

Власти НСО объявили о 1000 проверок продуктовых магазинов в неделю
Новосибирское областное правительство рассказало, что делает для сдерживания роста цен на ключевые продукты питания. Как выяснилось, чиновники проводят огромное количество проверок магазинов и даже подключили к работе ФАС и прокуратуру. Но виновных в росте цен найти пока не удалось.
Для показательного выездного мероприятия — такие городские и областные власти проводят регулярно — был выбран новый магазин бердской компании «Продсиб», открывшийся недавно на месте закрывшегося «Холди» в микрорайоне Шлюз.
В ожидании приезда министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова тележурналисты с камерами охотились за немногочисленными в это время покупателями. Они спрашивали посетителей, насколько всё подорожало и чувствуют ли они заботу властей. Покупатели деликатно отвечали в духе «денег нет, но мы держимся».
Руководитель «Продсиба» Алексей Болтрукевич рассказал, что принятые в декабре прошлого года соглашения настоятельно рекомендуют ограничить розничную цену на сахар (46 рублей за килограмм) и растительное масло (110 рублей за литр). «Продсиб» эту «рекомендацию» выполняет, но, как признался Болтрукевич, крупные федеральные сети сейчас находятся в более выигрышной ситуации, поскольку имеют возможность получать у поставщиков более низкие цены за счет объемов.
— Мы наценку делаем 8–9%, а они могут и больше 15%, — говорит бердский ритейлер.
В целом руководитель «Продсиба» относится к действиям властей с одобрением, хотя и признает, что они могут сдержать только временные колебания, вызванные ажиотажным спросом.
Приехал министр, и хозяин «Продсиба» повел его по торговому залу, заодно демонстрируя достоинства своей сети, пока не очень известной в Новосибирске. Пройдя мимо витрин полуфабрикатов, чиновник остановился у стеллажа с растительным маслом. На полках теснились бутылки разных производителей, среди которых скромно, но на самом видном месте стояло масло «Урожайное» по
Убедившись, что торговая точка выполняет требования по ограничению цен еще и в отношении сахара (цены на него в магазине начинались с
По словам Андрея Гончарова, областное правительство «мониторит ситуацию» еще с весны прошлого года, а после того как на федеральном уровне было подписано соглашение о временном замораживании цен на сахар и растительное масло, эта работа ведется в интенсивном режиме.
— За неделю обследуем порядка 1000 магазинов — как сетевых, так и отдельных. Весной у нас на ровном месте люди побежали за гречкой, туалетной бумагой и консервами. Нужно было понять, как с этим необоснованным ажиотажем бороться, — сообщил министр.
По его словам, к этой непростой работе подключены сотрудники Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. Правда, на вопрос, удалось ли поймать каких-то злоумышленников, которые поднимают цены специально, чиновник ответил отрицательно.
НГС уже подробно писал о том, какие именно продукты питания подорожали за прошлый год больше всего. В первой пятерке оказались гречка, сахар, растительное масло, рыбные консервы и красная икра.