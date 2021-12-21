Будут ли отстранять непривитых сотрудников школ? Отвечает министр образования НСО

В интервью с НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что непривитых сотрудников школ отстранять не планируют. Об этом решении он подробно рассказал в прямом эфире НГС.



По словам министра, сфера образования относится к одной из самых дисциплинированных в вопросах вакцинации.

— Нет, на сегодняшний день у нас нет ни таких намерений, ни желаний. Мы имеем возможность практически не прибегать к каким-либо запретительным мерам, потому что, если брать учителей, то у нас примерно 80% [вакцинированных]. А если брать со всеми переболевшими, то людей с антителами примерно 85%. Я надеюсь на сознательность людей. У нас очень много тех, кто, как оказалось, переболели. Как оказалось, у многих были антитела. Не знаю, хорошо это или плохо, что люди даже не заметили, как переболели. Наверное, хорошо, если здоровье не ухудшилось. Тем не менее у нас одна из самых дисциплинированных сфер, — пояснил Сергей Федорчук НГС.