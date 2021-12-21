Будут ли отстранять непривитых сотрудников школ? Отвечает министр образования НСО

В интервью с НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что непривитых сотрудников школ отстранять не планируют. Об этом решении он подробно рассказал в прямом эфире НГС.
По словам министра, сфера образования относится к одной из самых дисциплинированных в вопросах вакцинации.
— Нет, на сегодняшний день у нас нет ни таких намерений, ни желаний. Мы имеем возможность практически не прибегать к каким-либо запретительным мерам, потому что, если брать учителей, то у нас примерно 80% [вакцинированных]. А если брать со всеми переболевшими, то людей с антителами примерно 85%. Я надеюсь на сознательность людей. У нас очень много тех, кто, как оказалось, переболели. Как оказалось, у многих были антитела. Не знаю, хорошо это или плохо, что люди даже не заметили, как переболели. Наверное, хорошо, если здоровье не ухудшилось. Тем не менее у нас одна из самых дисциплинированных сфер, — пояснил Сергей Федорчук НГС.
Министр также добавил, что ситуация упростилась с введением процессов ревакцинации:
— Я честно скажу, что я не вижу смысла в этом сегодня никакого. Мы запустили процессы ревакцинации. Ну и давайте будем откровенны, в некоторых образовательных организациях нет возможности заменить учителя. Особенно, если речь идет о сельской местности. Поэтому мне по внутренним соображениям не хотелось бы этого делать. Надеюсь, что мы этого делать не будем. Только если не выйдет соответствующий документ об этом.
Помимо прочего, министр образования НСО заявил сегодня о возможности продления зимних каникул для школьников.