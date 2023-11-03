Таинственный инвестор отремонтировал школьный стадион в Новосибирске и закрыл на замок — теперь его сдают в аренду взрослым

Школа №96 только за первую четверть 2023–2024 учебного года несколько раз попадала в зону пристального внимания СМИ, департамента образования мэрии Новосибирска и даже надзорных органов. Сначала один из учеников снял на видео свой обед и необычные живые ингридиенты в нем, но в мэрии пришли к выводу, что это был фейк. А теперь родители и вовсе заподозрили, что в школе занимаются коммерческой деятельностью прямо в стенах учебного заведения. Точнее, возле этих стен. На школьном стадионе мамы и папы школьников заметили взрослых спортсменов, а их дети пожаловались, что им доступ на поле закрыт. Журналист НГС выслушала обеспокоенных родителей, поговорила с директрисой, а заодно нашла коммерсанта, который, по-видимому, и сдает футбольное поле чудес в аренду всем желающим.
«На стадионе не занимались ни разу»: версия родителей
Впервые о том, что в школе №96 приведут в порядок давно заросший сорняками стадион, председатель Совета родителей школы Оксана Костюкова услышала весной 2023 года. Поначалу она даже не поняла, о чем идет речь: очень уж странно, по словам женщины, звучали слова директрисы — якобы школа нашла некоего «инвестора». Но директор Галина Резванова не обманула. Незадолго до конца учебного года на территорию школы действительно зашла техника.
— Работы начались в конце апреля, может быть, в мае. Заехала техника, начали ровнять землю, — припомнила женщина.
Строительство, по словам Оксаны, шло с рекордной для бюджетной сферы скоростью: в июне рабочие уже лили бетон, а в июле новые футбольные поля были вполне готовы к проведению на них уроков физкультуры на свежем воздухе. Правда, родители обрадоваться этому факту не успели:
— Уроки физкультуры у сына есть, но проходят они в спортзале в здании школы, — утверждает отец местного четвероклассника Сергей Чунарев. — На стадионе они не занимались ни разу.
7«Б» классу, где учится ребенок Оксаны Костюковой, повезло больше: на новом футбольном поле провели, по словам женщины, аж целый один урок в сентябре. Затем детей вернули в старый зал: якобы школьники приходят неправильно одетыми, чтобы заниматься на улице, а погода не особенно хороша.
Но стадион отнюдь не пустовал: на поле, по словам родителей, регулярно появлялись вполне взрослые команды футболистов-любителей, и состояли они не из старшеклассников и их друзей или родственников, а из совершенно незнакомых мужчин.
— Родители нашли в интернете объявления, что эти поля сдаются в аренду. Кому? А неопределенному кругу лиц, — негодует Оксана. — Какие-то люди предлагали принять участие в соревнованиях по футболу в Лиге офисов на этих полях. И взрослые мужчины иногда прямо во время учебного процесса играли. Конечно, ненормативную лексику употребляли в игре.
Изначально стадион и основная часть школьной территории, по словам родителей школьников, составляли единое пространство, но затем для футболистов появился отдельный вход, причем запирается он на замок. Так что погонять мяч возле учебного заведения дети, по словам родителей, не могут не только на уроке физкультуры, но и после занятий.
— Теперь на эти поля отдельный вход, там отдельные раздевалки и душевые. Кроме того, в одном из объявлений указано, что есть парковочные места. Где они есть? Вокруг негде парковаться, только территория школы, — недоумевает председатель Совета родителей. — А как они подключили свет и воду? От коммуникаций школы?
Согласно публичной кадастровой карте, новые, современные, красивые футбольные поля расположены как раз на территории учебного комплекса. Но дети, утверждают родители, на них могут разве что любоваться.
— Насколько мы поняли, школа не может себе такие сооружения позволить. И была такая мысль вкинута, что эти поля построены не на бюджетные средства, а неким инвестором. Но о нем нет никакой информации, — рассказала председатель совета родителей. — Когда родители задали прямые вопросы директору, пытались выяснить, что происходит и откуда этот стадион, она ответила скупо и грубо: «Не лезьте в мой карман».
9 октября родители учеников 7«Б» школы №96 обратились в прокуратуру Дзержинского района Новосибирска: в заявлении они опасаются, что их дети останутся вообще без стадиона. 27 октября, по словам Оксаны Костюковой, они также побывали на приеме у главы департамента образования мэрии Новосибирска.
Ответа на первое обращение председатель Совета родителей еще с нетерпением ждет. Разговор в мэрии она оценила как конструктивный, но произошедший слишком недавно, чтобы дать конкретные результаты.
«Все дети там занимаются»: версия директора школы
Школу №96 с углубленным изучением английского языка возглавляет учительница математики Галина Афанасьевна Резванова. За плечами педагога, согласно официальному сайту школы, 48 лет профессионального стажа, а пришла она в учебное заведение еще в 1992 году на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Спустя 11 лет Галина Резванова стала директором, и за это время получила многочисленные благодарности от мэрии Новосибирска.
Услышав, что журналистов интересует конфликт, который возник вокруг футбольного поля, Галина Афанасьевна ответила, что на стадионе регулярно проводят занятия, и площадка огорожена вовсе не от школьников. Да и вообще, все дети знают, как туда попасть.
— Поле это в аренду не сдается. Все занятия — школьные, урочные, внеурочная деятельность проходит на поле. Наши дети вечером, во внеучебное дело, без преподавателей или с преподавателями играют, — заявила Галина Резванова. — Про это поле кто-то что-то придумал.
— Проход на поле закрывают?
— Замки там спокойно открываются. Во-первых, дети приходят туда с тренерами. Во-вторых, все, кто хочет, знает, что там за замочек. Мы закрыли, чтобы там был порядок. Когда этого поля не было, там жильцы прогуливались с собаками, и родители жаловались, — объяснила директриса. — Наше поле никому не сдается, детки там занимаются. У нас просто есть группа родителей, которые не владеют информацией и просто плюют мне в душу за все хорошее, что я уже четвертый десяток лет делаю.
— А на какие деньги обустроен такой прекрасный стадион? Это бюджетные средства?
— Нет. Пришли, сказали: «Мы хотим сделать вот такое футбольное поле. Не возражаете?» Нет, не возражаем.
— Вы можете уточнить, кто именно к вам пришел?
— Я сейчас не могу вам дать эту информацию, потому что я не в кабинете.
В разговоре Галина Афанасьевна несколько раз подчеркнула, что спортивную площадку в аренду не сдают.
Тайная жизнь футбольного поля
Увы, сервисы пользовательских отзывов и объявлений противоречат словам Галины Резвановой. Например, на сервисе novosib.scorers.ru площадку на Фрунзе, 63/1 характеризуют как идеальное место для проведения досуга с детьми, а помимо услуг раздевалки и парковки предлагают взять в аренду инвентарь. Поиграть здесь в футбол можно совсем не дорого: от 2,5 тысячи рублей в час.
Более того, растяжка, предлагающая за деньги поиграть в футбол на поле, висит прямо на заборе, который огораживает площадку.
По одному из указанных на ней номеров (в некоторых объявлениях он помечен как «по вопросам аренды») ответил мужчина по имени Александр Карпов. На вопрос о том, сдается ли в аренду футбольное поле возле школы №96, он спокойно ответил, что нет, но только из-за сезона:
— Там сейчас все закрыто, — объяснил мужчина.
— Вы не планируете там зимой каток заливать?
— Мы посчитали, что-то это будет очень дорого. Планировали, но че-то как-то это круто получается.
Конструктивный диалог закончился, как только Александр понял, что имеет дело с журналистом. Он посоветовал позвонить по второму номеру своему начальнику Сергею Александровичу, заявив, что он — всего лишь помощник. Номер начальника оказался недоступен.
По данным сервиса otzywy.com, футбольное поле по адресу Фрунзе, 96/1 сдает в аренду некий спортивный клуб «Взлет». Сервис RusProfile легко находит юридическое лицо с таким названием: ООО «СК Взлёт» находится в стадии ликвидации, в связи с решением владельца и директора микропредприятия Сергея Александровича Лукьянова. Единственным видом деятельности компании была указана деятельность спортивных клубов, данных о финансовых показателях ООО «СК Взлёт» в сервисе нет.
Кроме того, в Новосибирске с 10 сентября 2023 года работает индивидуальный предприниматель Сергей Лукьянов, также занимающийся деятельностью спортивных клубов. Дата его регистрации в ЕГРИП совпала с принятием решения о ликвидации ООО «СК Взлёт».
Через несколько минут после разговора страница Александра Карпова во «ВКонтакте» была удалена, однако журналист НГС успела изучить его фотографии и список друзей. Среди них нашелся и человек по имени Сергей Лукьянов. Неоднократные попытки дозвониться до него результатов не дали.
На вопрос, знает ли она человека с таким именем, и не он ли был щедрым спонсором школы, Галина Резванова ответила, что никаких отношений с этим человеком она не имеет и посоветовала обратиться к ней после ноябрьских праздников, когда она вернется в свой кабинет.
НГС направил запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы узнать, известно ли в муниципалитете о ситуации с футбольным полем школы №96, а так же проводится ли проверка по факту конфликтной ситуации.
Ранее НГС писал о том, как учительница пригрозила снять со своей ученицы штаны и опозорить ее. В мэрии заявили, что школьница материлась при учительнице.