Таинственный инвестор отремонтировал школьный стадион в Новосибирске и закрыл на замок — теперь его сдают в аренду взрослым

Строительство, по словам Оксаны, шло с рекордной для бюджетной сферы скоростью: в июне рабочие уже лили бетон, а в июле новые футбольные поля были вполне готовы к проведению на них уроков физкультуры на свежем воздухе. Правда, родители обрадоваться этому факту не успели:



— Уроки физкультуры у сына есть, но проходят они в спортзале в здании школы, — утверждает отец местного четвероклассника Сергей Чунарев. — На стадионе они не занимались ни разу.



7«Б» классу, где учится ребенок Оксаны Костюковой, повезло больше: на новом футбольном поле провели, по словам женщины, аж целый один урок в сентябре. Затем детей вернули в старый зал: якобы школьники приходят неправильно одетыми, чтобы заниматься на улице, а погода не особенно хороша.

