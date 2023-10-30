Просрочена на год: автошкола взяла с учеников деньги за обучение — почему они не могут получить права

В ведомстве добавили, что информация о том, что у автошколы нет действующей образовательной программы, направлялась в Минпросвещения.



Недавно НГС рассказывал историю сибиряка, который тоже 45 тысяч автошколе «Автолидер» и остался без практики — учебное заведение также не торопится возвращать деньги.

