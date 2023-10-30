Просрочена на год: автошкола взяла с учеников деньги за обучение — почему они не могут получить права

В Новосибирской области коченевская автошкола «Сибирь-авто» не допустила до экзамена в ГИБДД группу почти из 30 человек: как выяснилось, у учебного заведения просрочена образовательная программа. До октября 2023 этого года автошкола не обращалась в Госавтоинспекцию за согласованием новой программы, сообщили в ГУ МВД региона в ответ на запрос НГС.
На прошлой неделе редакция рассказывала о том, что с февраля по июнь группа сибиряков прошла в автошколе обучение на права категории «В», включая теорию и практику. Согласно договору, копия которого есть в распоряжении НГС, всего курсы стоили по 45 тысяч рублей на ученика. По итогам обучения людям были выданы свидетельства о профессии водителя. Однако до экзамена в ГИБДД так и не дошло: автошкола неоднократно переносила его дату.
В итоге сотрудница автошколы Арина К. написала ученикам WhatsApp о том, что экзамена не будет, и их свидетельства аннулированы из-за нарушения сроков обучения. Люди пытаются вернуть заплаченные ими деньги и обратились в полицию.
С 1 сентября 2022 года в силу вступил приказ Минпросвещения «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей». По нему автошколы должны были привести в порядок свои программы обучения, а затем согласовать их с Госавтоинспекцией. То, что водительские свидетельства аннулированы, может быть основанием для отказа в допуске к экзаменам.
— У ООО «Сибирь-авто» есть программа, действовавшая до 1 сентября 2022-го. Информацию о том, что ее нужно привести в соответствие, неоднократно передавали руководству организации. До октября этого года автошкола не обращалась в Госавтоинспекцию НСО по вопросам согласования новой программы, — говорится в ответе ГУ МВД.
В ведомстве добавили, что информация о том, что у автошколы нет действующей образовательной программы, направлялась в Минпросвещения.
Недавно НГС рассказывал историю сибиряка, который тоже 45 тысяч автошколе «Автолидер» и остался без практики — учебное заведение также не торопится возвращать деньги.