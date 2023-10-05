Сибиряк заплатил 45 тысяч за курсы вождения, но остался без практики — автошкола не торопится возвращать деньги

В апреле житель Новосибирска Кирилл заплатил больше 40 тысяч рублей за обучение в автошколе «Автолидер». Вместе с группой он посещал теоретические занятия, но практических, по его словам, так и не дождался. Летом сибиряку назначили инструктора по вождению, но Кирилл утверждает, что тот не стал проводить занятия и рекомендовал ему обратиться в автошколу, чтобы там ему подобрали нового инструктора. Кирилл написал в ее адрес претензию и потребовал полного возврата уплаченной суммы. Но в «Автолидере» заявили, что готовы вернуть только часть денег — ведь теоретический курс Кирилл все-таки прошел. В ситуации разобралась корреспондент НГС.
Найти другого инструктора
В апреле Кирилл решил пойти учиться вождению, выбрал автошколу «Автолидер» и заключил с ней договор (копия есть в распоряжении НГС). По нему сибиряк заплатил автошколе 45 тысяч рублей за обучение вождению на права категории «В» и получил квитанцию об оплате (также имеется в распоряжении НГС). Сразу после этого у его группы начались теоретические занятия, но начало практики неоднократно переносили.
— Занятия по теории шли относительно стабильно, а вот с практическими были проблемы: их сроки постоянно сдвигались, и, плюсом к этому, автошкола не спешила с регистрацией группы в ГИБДД, — уверяет Кирилл.
Летом «Автолидер» назначил ему инструктора по вождению, но они не могли договориться о времени проведения занятий. Тогда инструктор рекомендовал Кириллу обратиться в автошколу, чтобы там ему подобрали кого-то другого: «В автошколу звоните. Там найдут», — процитировал сообщение в переписке новосибирец. В автошколе Кириллу ответили, что не знают, когда смогут предоставить нового инструктора, и попросили подождать.
— Мы можем заменить инструктора один раз, но в данный момент они все перегружены. Нужно ждать, — написали Кириллу в WhatsApp.
«Нет практики — верните деньги»
В индивидуальной книжке учета вождения, копия которой также есть в распоряжении редакции, указано, что обучение Кирилла в автошколе началось 24 апреля и должно было закончиться 3 августа. Он говорит, что в течение этого времени так и не дождался начала практических занятий. Представители автошколы, по его словам, объяснили, что в некоторых случаях срок обучения может увеличиваться.
— При заключении договора мы сразу уточняем, что срок обучения может быть и больше трех месяцев, так как занятость по вождению у всех в своем режиме, — отметил представитель автошколы в переписке.
Но Кирилл с этим не согласен. 29 августа он написал претензию к «Автолидеру», в которой потребовал расторгнуть договор и сделать полный возврат заплаченной им суммы.
— Если претензия не будет удовлетворена в добровольном порядке, то я буду вынужден обратиться в суд, прокуратуру и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. Тогда я также потребую компенсации морального вреда, — сказано в тексте претензии, копию которой он предоставил редакции.
Готовы вернуть только часть суммы
По словам Кирилла, после получения претензии руководство автошколы пригласило его к себе для обсуждения проблемы. Ему предложили несколько вариантов того, как можно ее решить. В первом автошкола предоставляет инструктора, и мужчина завершает курс вождения. Во втором школа выдает сертификат о прохождении теоретического курса и возвращает Кириллу 20 тысяч, половину стоимости обучения. Третий вариант — мужчине возвращают всю заплаченную им сумму, 45 тысяч рублей. Правда, подтвердить эти предложения документально Кирилл не смог.
При этом он говорит, что настаивал на том, чтобы ему вернули деньги полностью. В конце концов руководство автошколы предложило Кириллу другой вариант — взамен трех указанных ранее.
— Ранее от вас не поступало претензий, относящихся к отсутствию практических занятий. Также был подписан акт выполненных работ по договору, согласно которому на 3 августа у вас не было претензий к исполнителю, — указано в письме, которое получил сибиряк (копия имеется в распоряжении НГС). — По очно-заочной форме обучения стоимость прохождения теоретического курса — 31 тысяча рублей. Стоимость практических занятий — 14 тысяч рублей, готовы вернуть эту сумму. Дополнительно сообщаем, что автошкола готова в кратчайшие сроки, с 22 сентября, назначить вам прохождение практических занятий и в дальнейшем выпустить на сдачу экзаменов в ГИБДД после сдачи внутреннего экзамена по вождению. Возвратить всю сумму, оплаченную по договору, не имеем возможности в силу понесенных расходов [по предоставлению теоретического курса].
При этом в договоре нет расчетов стоимости теоретического и практического курса по отдельности. Хотя сумма в 14 тысяч рублей указана: именно столько составляет второй взнос за обучение, который ученик обязан выплатить через две недели после первого занятия.
Кроме того, как уверяет Кирилл, акт выполненных работ по договору он не подписывал — только договор и книжку учета.
Что говорят в автошколе
По данным «Контур.Фокус», автошкола «Автолидер» принадлежит Вячеславу и Ольге Азановым. При этом это уже второе юрлицо Азановых с таким названием: еще одно было ликвидировано совсем недавно, 21 сентября 2023 года. Компания занималась техобслуживанием и ремонтом транспорта и была зарегистрирована в одном здании с действующим «Автолидером», в соседнем офисе. Также у компаний был один сайт — автошколы. На конец 2022 года выручка действующего «Автолидера» составила 31,2 миллиона, а чистая прибыль — 3,3 миллиона рублей.
Вячеслав Азанов ответил на звонок журналиста НГС и сообщил, что находится на отдыхе и подробно прокомментировать ситуацию сейчас не может.
— Читайте ответ [автошколы], пожалуйста, в нем все четко расписано. Он [Кирилл] получил теоретический курс, и фактически предприятие понесло затраты. Мы предложили ему пройти практические — то он мог, то он не мог, — сказал учредитель автошколы.
По одному из номеров «Автолидера» в WhatsApp по одному из номеров представители автошколы попросили направить письменный запрос, пообещав ответить в установленные законом сроки. К моменту публикации ответ от компании не поступил.
Мнение юриста
Новосибирский юрист Максим Колесников считает, что Кирилл в своих требованиях прав.
— Во-первых, в соответствии с договором стоимость услуг определена общей суммой. То есть договором не предусмотрено, сколько стоит теоретическая, а сколько — практическая часть обучения, поэтому автошкола не вправе ссылаться на это обстоятельство, — объяснил юрист. — Во-вторых, выдать документ, подтверждающий окончание обучения, можно, только если услуга оказана в полном объеме. Сам по себе факт прохождения теоретической части не имеет никакой ценности для потребителя. В случае расторжения договора клиент будет вынужден обратиться в другую автошколу и заново проходить обучение в полном объеме — следовательно, понесет убытки и вправе требовать их возмещения. Есть и другой вариант: законом «О защите прав потребителя» предусмотрено право потребовать неустойку за просрочку по оказанию услуг. Ее размер — 3% от цены, установленной договором за каждый день просрочки.
Далеко не всегда истории обучения в автошколах заканчиваются неудачно. Недавно НГС рассказывал о пенсионерке, которая в 74 года сдала и теорию, и практику — теперь она рассекает по дорогам, но не лихачит.