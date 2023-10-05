Сибиряк заплатил 45 тысяч за курсы вождения, но остался без практики — автошкола не торопится возвращать деньги

Найти другого инструктора

В апреле Кирилл решил пойти учиться вождению, выбрал автошколу «Автолидер» и заключил с ней договор (копия есть в распоряжении НГС). По нему сибиряк заплатил автошколе 45 тысяч рублей за обучение вождению на права категории «В» и получил квитанцию об оплате (также имеется в распоряжении НГС). Сразу после этого у его группы начались теоретические занятия, но начало практики неоднократно переносили.

— Занятия по теории шли относительно стабильно, а вот с практическими были проблемы: их сроки постоянно сдвигались, и, плюсом к этому, автошкола не спешила с регистрацией группы в ГИБДД, — уверяет Кирилл.