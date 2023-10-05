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Сибиряк заплатил 45 тысяч за курсы вождения, но остался без практики — автошкола не торопится возвращать деньги

Автошкола готова вернуть своему курсанту только часть суммы

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Новосибирец Кирилл заплатил автошколе 45 тысяч рублей за обучение, но так и не дождался практических занятий

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В апреле житель Новосибирска Кирилл заплатил больше 40 тысяч рублей за обучение в автошколе «Автолидер». Вместе с группой он посещал теоретические занятия, но практических, по его словам, так и не дождался. Летом сибиряку назначили инструктора по вождению, но Кирилл утверждает, что тот не стал проводить занятия и рекомендовал ему обратиться в автошколу, чтобы там ему подобрали нового инструктора. Кирилл написал в ее адрес претензию и потребовал полного возврата уплаченной суммы. Но в «Автолидере» заявили, что готовы вернуть только часть денег — ведь теоретический курс Кирилл все-таки прошел. В ситуации разобралась корреспондент НГС.

Найти другого инструктора

В апреле Кирилл решил пойти учиться вождению, выбрал автошколу «Автолидер» и заключил с ней договор (копия есть в распоряжении НГС). По нему сибиряк заплатил автошколе 45 тысяч рублей за обучение вождению на права категории «В» и получил квитанцию об оплате (также имеется в распоряжении НГС). Сразу после этого у его группы начались теоретические занятия, но начало практики неоднократно переносили.

— Занятия по теории шли относительно стабильно, а вот с практическими были проблемы: их сроки постоянно сдвигались, и, плюсом к этому, автошкола не спешила с регистрацией группы в ГИБДД, — уверяет Кирилл.

Летом «Автолидер» назначил ему инструктора по вождению, но они не могли договориться о времени проведения занятий. Тогда инструктор рекомендовал Кириллу обратиться в автошколу, чтобы там ему подобрали кого-то другого: «В автошколу звоните. Там найдут», — процитировал сообщение в переписке новосибирец. В автошколе Кириллу ответили, что не знают, когда смогут предоставить нового инструктора, и попросили подождать.

— Мы можем заменить инструктора один раз, но в данный момент они все перегружены. Нужно ждать, — написали Кириллу в WhatsApp.

По словам Кирилла, инструктор по вождению рекомендовал ему обратиться в автошколу, чтобы там подобрали другого инструктора

По словам Кирилла, инструктор по вождению рекомендовал ему обратиться в автошколу, чтобы там подобрали другого инструктора

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«Нет практики — верните деньги»

В индивидуальной книжке учета вождения, копия которой также есть в распоряжении редакции, указано, что обучение Кирилла в автошколе началось 24 апреля и должно было закончиться 3 августа. Он говорит, что в течение этого времени так и не дождался начала практических занятий. Представители автошколы, по его словам, объяснили, что в некоторых случаях срок обучения может увеличиваться.

— При заключении договора мы сразу уточняем, что срок обучения может быть и больше трех месяцев, так как занятость по вождению у всех в своем режиме, — отметил представитель автошколы в переписке.

Но Кирилл с этим не согласен. 29 августа он написал претензию к «Автолидеру», в которой потребовал расторгнуть договор и сделать полный возврат заплаченной им суммы.

— Если претензия не будет удовлетворена в добровольном порядке, то я буду вынужден обратиться в суд, прокуратуру и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. Тогда я также потребую компенсации морального вреда, — сказано в тексте претензии, копию которой он предоставил редакции.

Готовы вернуть только часть суммы

По словам Кирилла, после получения претензии руководство автошколы пригласило его к себе для обсуждения проблемы. Ему предложили несколько вариантов того, как можно ее решить. В первом автошкола предоставляет инструктора, и мужчина завершает курс вождения. Во втором школа выдает сертификат о прохождении теоретического курса и возвращает Кириллу 20 тысяч, половину стоимости обучения. Третий вариант — мужчине возвращают всю заплаченную им сумму, 45 тысяч рублей. Правда, подтвердить эти предложения документально Кирилл не смог.

При этом он говорит, что настаивал на том, чтобы ему вернули деньги полностью. В конце концов руководство автошколы предложило Кириллу другой вариант — взамен трех указанных ранее.

— Ранее от вас не поступало претензий, относящихся к отсутствию практических занятий. Также был подписан акт выполненных работ по договору, согласно которому на 3 августа у вас не было претензий к исполнителю, — указано в письме, которое получил сибиряк (копия имеется в распоряжении НГС). — По очно-заочной форме обучения стоимость прохождения теоретического курса — 31 тысяча рублей. Стоимость практических занятий — 14 тысяч рублей, готовы вернуть эту сумму. Дополнительно сообщаем, что автошкола готова в кратчайшие сроки, с 22 сентября, назначить вам прохождение практических занятий и в дальнейшем выпустить на сдачу экзаменов в ГИБДД после сдачи внутреннего экзамена по вождению. Возвратить всю сумму, оплаченную по договору, не имеем возможности в силу понесенных расходов [по предоставлению теоретического курса].

При этом в договоре нет расчетов стоимости теоретического и практического курса по отдельности. Хотя сумма в 14 тысяч рублей указана: именно столько составляет второй взнос за обучение, который ученик обязан выплатить через две недели после первого занятия.

Кроме того, как уверяет Кирилл, акт выполненных работ по договору он не подписывал — только договор и книжку учета.

Автошкола предложила вернуть Кириллу 14 тысяч рублей, но он настаивает на полном возврате уплаченной им суммы

Автошкола предложила вернуть Кириллу 14 тысяч рублей, но он настаивает на полном возврате уплаченной им суммы

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Что говорят в автошколе

По данным «Контур.Фокус», автошкола «Автолидер» принадлежит Вячеславу и Ольге Азановым. При этом это уже второе юрлицо Азановых с таким названием: еще одно было ликвидировано совсем недавно, 21 сентября 2023 года. Компания занималась техобслуживанием и ремонтом транспорта и была зарегистрирована в одном здании с действующим «Автолидером», в соседнем офисе. Также у компаний был один сайт — автошколы. На конец 2022 года выручка действующего «Автолидера» составила 31,2 миллиона, а чистая прибыль — 3,3 миллиона рублей.

Вячеслав Азанов ответил на звонок журналиста НГС и сообщил, что находится на отдыхе и подробно прокомментировать ситуацию сейчас не может.

— Читайте ответ [автошколы], пожалуйста, в нем все четко расписано. Он [Кирилл] получил теоретический курс, и фактически предприятие понесло затраты. Мы предложили ему пройти практические — то он мог, то он не мог, — сказал учредитель автошколы.

По одному из номеров «Автолидера» в WhatsApp по одному из номеров представители автошколы попросили направить письменный запрос, пообещав ответить в установленные законом сроки. К моменту публикации ответ от компании не поступил.

Мнение юриста

Новосибирский юрист Максим Колесников считает, что Кирилл в своих требованиях прав.

— Во-первых, в соответствии с договором стоимость услуг определена общей суммой. То есть договором не предусмотрено, сколько стоит теоретическая, а сколько — практическая часть обучения, поэтому автошкола не вправе ссылаться на это обстоятельство, — объяснил юрист. — Во-вторых, выдать документ, подтверждающий окончание обучения, можно, только если услуга оказана в полном объеме. Сам по себе факт прохождения теоретической части не имеет никакой ценности для потребителя. В случае расторжения договора клиент будет вынужден обратиться в другую автошколу и заново проходить обучение в полном объеме — следовательно, понесет убытки и вправе требовать их возмещения. Есть и другой вариант: законом «О защите прав потребителя» предусмотрено право потребовать неустойку за просрочку по оказанию услуг. Ее размер — 3% от цены, установленной договором за каждый день просрочки.

Далеко не всегда истории обучения в автошколах заканчиваются неудачно. Недавно НГС рассказывал о пенсионерке, которая в 74 года сдала и теорию, и практику — теперь она рассекает по дорогам, но не лихачит.

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АвтошколаАвтолидерЗащита прав потребителейОбучение вождению
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