«Не лихачу, но соточку по трассе могу»: как пенсионерка в 70 лет научилась водить машину и получила права

— Девочки, в 70 лет я сдала экзамены. И теорию, и практику. У меня был нормальный психологический настрой. А чего мне бояться гаишников? Пусть они меня боятся. Вот таким макаром! — начала она свой рассказ.

Четыре колеса — не упадешь

Альбина Александровна много шутит: называет юных водителей «молодыми старичками» и подмигивает им, стоя на светофоре. Юмор — одна из ее жизненных ценностей.

— А что? Возраст он мой не знает, я взяла и подмигнула. Человек рассмеялся, заулыбался. По-другому уже смотрит на жизнь. Если человек юмор не понимает, то жить недолго осталось. Мне 75-й год, а я всё юморю, — рассмеялась она.