«Не лихачу, но соточку по трассе могу»: как пенсионерка в 70 лет научилась водить машину и получила права

Омичке Альбине Александровне 74 года. Четыре года назад, уже в «золотом возрасте», она решила исполнить давнюю мечту: научиться водить. Откладывала на потом целых 15 лет, потому что дети всё время были против. Но мечта взяла свое: пенсионерка сдала на права. И ни капли при этом не боялась. Мы решили встретиться с Альбиной Александровной, чтобы спросить: каково это, сдавать на права в столь почтенном возрасте?
— Девочки, в 70 лет я сдала экзамены. И теорию, и практику. У меня был нормальный психологический настрой. А чего мне бояться гаишников? Пусть они меня боятся. Вот таким макаром! — начала она свой рассказ.
Четыре колеса — не упадешь
Альбина Александровна много шутит: называет юных водителей «молодыми старичками» и подмигивает им, стоя на светофоре. Юмор — одна из ее жизненных ценностей.
— А что? Возраст он мой не знает, я взяла и подмигнула. Человек рассмеялся, заулыбался. По-другому уже смотрит на жизнь. Если человек юмор не понимает, то жить недолго осталось. Мне 75-й год, а я всё юморю, — рассмеялась она.
Пенсионерка живет в городе, но ездит не каждый день. На машине она доезжает до родственников, в том числе и в деревнях. Больше всего она любит выезжать на трассу рано утром: и поток не такой большой, и скорость можно чуть поднабрать.
— Еду по прямой, и прекрасно. В городе тоже, но с опасочкой, потому что меня могут «старички» 20-летние подставить. А еще на велосипеде люблю ездить: по магазинам, так сказать, по «Бродвею» проехаться. Езжу и в дальние районы города. Внук еще говорит: «Баба, я так горжусь, когда еду с тобой на велосипеде. Все бабки старые, которые моложе тебя, идут с тросточками, а ты на велике рассекаешь». А я как горжусь! Но на машине комфортнее: всё-таки четыре колеса, не упадешь, — рассказала Альбина Александровна.
«Вот тебе нате, бабка села за руль и управляет»
Училась пенсионерка несколько месяцев сразу на автомате. Помогла ей дочка, которая отвела ее к знакомому инструктору. Специалист поговорил с Альбиной Александровной, потренировал ее водить, вышел и сказал дочери, которая тоже обучает омичей управлению автомобилем: «Может. Учите».
— Я смотрю: сколько же в городе женщин ездит за рулем! И близко к моему возрасту есть дамы. А чем я хуже? Отучилась, пошла потом на медкомиссию сразу с дочерью. Дочь на категорию прав CD, а я на «бэшку». Врач говорит: «От ста отнимите три, и так далее». Я и пошла отнимать. Смехом прошла комиссию. Дочери сказали: «А у вас мама быстрее считает», — вспоминает Альбина Александровна.
Омичка учила правила дорожного движения, практиковалась, решала билеты, а затем выехала в город. В итоге сдать на права удалось с первого раза. Альбина Александровна жалеет только, что не поговорила по душам с сотрудником ГИБДД, который принимал у нее экзамен: очень была сосредоточена на сдаче.
— И сейчас езжу с большим-большим удовольствием. Вот тебе нате, бабка села за руль и управляет, — смеется пенсионерка.
Несмотря на свою легкость, Альбина Александровна водит очень осторожно, спокойно и сосредоточенно. Каждое движение она проговаривает шепотом. На дороге, по ее мнению, не место лихачам и трусам.
— Тише едешь, дальше будешь. Я не лихачу, но соточку по трассе могу. А в городе больше 60 нельзя, у меня замечаний нет от гаишников. Вообще, учиться никогда не поздно, особенно любимому делу. А молодым я просто хочу сказать: «Коль вы боитесь гаишника, то зачем вы хотите сесть за руль? Не надо бояться. Чем вы будете увереннее, тем лучше. Если вы экзамен боитесь сдать, как вы поедете?»
«Лихачам говорю: "Подождешь"»
Поначалу Альбине Александровне было тяжело расслабиться, когда она выезжала на дорогу. Дочь порекомендовала ей начать петь за рулем, и это помогло пенсионерке. Но в практике вождения случались и стрессовые моменты, в которых было совсем не до песен.
— Дочка спиливала дерево электропилой на участке. Пила отскочила, и на левой руке мизинец резануло. Кровь как из барана лилась. Надо было ехать в травмпункт. Говорит: «Мама, садись за руль, я не могу». Конечно, села за руль, и поехали. Держала свою линию. Стресс на дороге имеет место.
В городе встречаются и те, кто замечает бабушку за рулем. Смотрят, заглядывают, улыбаются. Находятся и недовольные. Их Альбина Александровна называет «лихачами»: они всюду норовят обогнать, подрезать или покричать на дороге.
— Ну что ты мне сигналишь? В задницу вперся и сигналишь. Я таким всегда говорю: «Подождешь». На дороге главное — безопасность, — сурово заметила Альбина Александровна.
«Я живу до 150 лет»
Фраза «активная жизненная позиция» в нашем разговоре звучала много раз. Так себя характеризует Альбина Александровна. Она много лет работала монтажницей на телевизионном заводе, затем в райкоме партии занималась выпиской партийных документов. После работала инспектором по жалобам. На пенсии женщина занялась общественной работой: помогала проводить газ в свой микрорайон Радуга в Ленинском районе.
— Облгаз мне говорил: «Альбина Александровна, мы вам завидуем. Вы единственная женщина, которая занималась газификацией». Остальные мужики не потянули. Это очень серьезное и ответственное дело. Тяжелое бремя, деньги. Ко мне до сих пор люди идут и просят помощи, не отказываю. Документы правильно оформить? Дать контакты нужных людей? Нет электричества? Спрашивают: «Альбина Александровна, а почему нет?» Как будто мне кто-то сообщает свыше, почему нет воды, электричества, газа, — рассмеялась пенсионерка.
В 70 лет Альбина Александровна научилась плавать, а еще она освоила карвинг (фигурное вырезание из овощей и фруктов). Как самая настоящая бабушка, Альбина Александровна занимается огородом и любит читать своим внукам сказки.
— Хочу создать канал в «Телеграме»: я бы читала сказки и записывала бы подкасты. У меня интерес к жизни не потерян. Поставила себе цель: я живу до 150 лет. Сколько Бог отпустит, столько и проживу. Но цель — 150 лет. Кто поставил себе цель 42 года, тот в 42 года и окочурится. А я буду жить дальше. Не надо ставить перед собой какие-то мелкие цели. К большой цели нужно идти. Пешком, ползком, не имеет значения, — уверена омичка.