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«Не лихачу, но соточку по трассе могу»: как пенсионерка в 70 лет научилась водить машину и получила права

Она рассекает по городу не только на автомобиле, но и на велосипеде

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За рулем Альбина Александровна очень сосредоточена

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Омичке Альбине Александровне 74 года. Четыре года назад, уже в «золотом возрасте», она решила исполнить давнюю мечту: научиться водить. Откладывала на потом целых 15 лет, потому что дети всё время были против. Но мечта взяла свое: пенсионерка сдала на права. И ни капли при этом не боялась. Мы решили встретиться с Альбиной Александровной, чтобы спросить: каково это, сдавать на права в столь почтенном возрасте?

— Девочки, в 70 лет я сдала экзамены. И теорию, и практику. У меня был нормальный психологический настрой. А чего мне бояться гаишников? Пусть они меня боятся. Вот таким макаром! — начала она свой рассказ.

Четыре колеса — не упадешь

Альбина Александровна много шутит: называет юных водителей «молодыми старичками» и подмигивает им, стоя на светофоре. Юмор — одна из ее жизненных ценностей.

— А что? Возраст он мой не знает, я взяла и подмигнула. Человек рассмеялся, заулыбался. По-другому уже смотрит на жизнь. Если человек юмор не понимает, то жить недолго осталось. Мне 75-й год, а я всё юморю, — рассмеялась она.

Юмор всегда помогал пенсионерке в жизни

Юмор всегда помогал пенсионерке в жизни

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Пенсионерка живет в городе, но ездит не каждый день. На машине она доезжает до родственников, в том числе и в деревнях. Больше всего она любит выезжать на трассу рано утром: и поток не такой большой, и скорость можно чуть поднабрать.

— Еду по прямой, и прекрасно. В городе тоже, но с опасочкой, потому что меня могут «старички» 20-летние подставить. А еще на велосипеде люблю ездить: по магазинам, так сказать, по «Бродвею» проехаться. Езжу и в дальние районы города. Внук еще говорит: «Баба, я так горжусь, когда еду с тобой на велосипеде. Все бабки старые, которые моложе тебя, идут с тросточками, а ты на велике рассекаешь». А я как горжусь! Но на машине комфортнее: всё-таки четыре колеса, не упадешь, — рассказала Альбина Александровна.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Альбина Александровна уверяет, что вождение — одно из самых любимых ее занятий

Видео: NGS55.RU

«Вот тебе нате, бабка села за руль и управляет»

Училась пенсионерка несколько месяцев сразу на автомате. Помогла ей дочка, которая отвела ее к знакомому инструктору. Специалист поговорил с Альбиной Александровной, потренировал ее водить, вышел и сказал дочери, которая тоже обучает омичей управлению автомобилем: «Может. Учите».

— Я смотрю: сколько же в городе женщин ездит за рулем! И близко к моему возрасту есть дамы. А чем я хуже? Отучилась, пошла потом на медкомиссию сразу с дочерью. Дочь на категорию прав CD, а я на «бэшку». Врач говорит: «От ста отнимите три, и так далее». Я и пошла отнимать. Смехом прошла комиссию. Дочери сказали: «А у вас мама быстрее считает», — вспоминает Альбина Александровна.

Омичка учила правила дорожного движения, практиковалась, решала билеты, а затем выехала в город. В итоге сдать на права удалось с первого раза. Альбина Александровна жалеет только, что не поговорила по душам с сотрудником ГИБДД, который принимал у нее экзамен: очень была сосредоточена на сдаче.

Альбина Александровна получила права несколько лет назад

Альбина Александровна получила права несколько лет назад

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— И сейчас езжу с большим-большим удовольствием. Вот тебе нате, бабка села за руль и управляет, — смеется пенсионерка.

Несмотря на свою легкость, Альбина Александровна водит очень осторожно, спокойно и сосредоточенно. Каждое движение она проговаривает шепотом. На дороге, по ее мнению, не место лихачам и трусам.

— Тише едешь, дальше будешь. Я не лихачу, но соточку по трассе могу. А в городе больше 60 нельзя, у меня замечаний нет от гаишников. Вообще, учиться никогда не поздно, особенно любимому делу. А молодым я просто хочу сказать: «Коль вы боитесь гаишника, то зачем вы хотите сесть за руль? Не надо бояться. Чем вы будете увереннее, тем лучше. Если вы экзамен боитесь сдать, как вы поедете?»

Перед камерами пенсионерка немного смущалась

Перед камерами пенсионерка немного смущалась

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«Лихачам говорю: "Подождешь"»

Поначалу Альбине Александровне было тяжело расслабиться, когда она выезжала на дорогу. Дочь порекомендовала ей начать петь за рулем, и это помогло пенсионерке. Но в практике вождения случались и стрессовые моменты, в которых было совсем не до песен.

— Дочка спиливала дерево электропилой на участке. Пила отскочила, и на левой руке мизинец резануло. Кровь как из барана лилась. Надо было ехать в травмпункт. Говорит: «Мама, садись за руль, я не могу». Конечно, села за руль, и поехали. Держала свою линию. Стресс на дороге имеет место.

В городе встречаются и те, кто замечает бабушку за рулем. Смотрят, заглядывают, улыбаются. Находятся и недовольные. Их Альбина Александровна называет «лихачами»: они всюду норовят обогнать, подрезать или покричать на дороге.

За рулем всё внимание приковано к дороге

За рулем всё внимание приковано к дороге

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— Ну что ты мне сигналишь? В задницу вперся и сигналишь. Я таким всегда говорю: «Подождешь». На дороге главное — безопасность, — сурово заметила Альбина Александровна.

«Я живу до 150 лет»

Фраза «активная жизненная позиция» в нашем разговоре звучала много раз. Так себя характеризует Альбина Александровна. Она много лет работала монтажницей на телевизионном заводе, затем в райкоме партии занималась выпиской партийных документов. После работала инспектором по жалобам. На пенсии женщина занялась общественной работой: помогала проводить газ в свой микрорайон Радуга в Ленинском районе.

На парковке мы отдохнули и поговорили с Альбиной Александровной о ее увлечениях

На парковке мы отдохнули и поговорили с Альбиной Александровной о ее увлечениях

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— Облгаз мне говорил: «Альбина Александровна, мы вам завидуем. Вы единственная женщина, которая занималась газификацией». Остальные мужики не потянули. Это очень серьезное и ответственное дело. Тяжелое бремя, деньги. Ко мне до сих пор люди идут и просят помощи, не отказываю. Документы правильно оформить? Дать контакты нужных людей? Нет электричества? Спрашивают: «Альбина Александровна, а почему нет?» Как будто мне кто-то сообщает свыше, почему нет воды, электричества, газа, — рассмеялась пенсионерка.

В 70 лет Альбина Александровна научилась плавать, а еще она освоила карвинг (фигурное вырезание из овощей и фруктов). Как самая настоящая бабушка, Альбина Александровна занимается огородом и любит читать своим внукам сказки.

На вырезание из арбуза или дыни пенсионерка тратит несколько часов. Посмотрите, какая красота!

На вырезание из арбуза или дыни пенсионерка тратит несколько часов. Посмотрите, какая красота!

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— Хочу создать канал в «Телеграме»: я бы читала сказки и записывала бы подкасты. У меня интерес к жизни не потерян. Поставила себе цель: я живу до 150 лет. Сколько Бог отпустит, столько и проживу. Но цель — 150 лет. Кто поставил себе цель 42 года, тот в 42 года и окочурится. А я буду жить дальше. Не надо ставить перед собой какие-то мелкие цели. К большой цели нужно идти. Пешком, ползком, не имеет значения, — уверена омичка.

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