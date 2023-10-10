«Сторож был в шоке»: новосибирцы вспомнили, как путали время и по ночам приходили в школу — забавные истории

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— Я один раз легла подремать после школы. Просыпаюсь, за окном темно, в квартире тихо. Время примерно 10 вечера. Торшер в соседней комнате горит, как утром обычно. Уверенно пошла умываться, одеваться и собираться в школу. Уйти, слава богу, далеко не дали, — вспоминает одна из читательниц.