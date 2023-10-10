«Сторож был в шоке»: новосибирцы вспомнили, как путали время и по ночам приходили в школу — забавные истории

В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью — оказалось, что в такую ситуацию попадали и многие новосибирцы. Они поделились своими историями с НГС.
Мы выбрали несколько из них. А остальные вы можете прочесть в нашем Телеграм-аккаунте. Не забудьте подписаться
— Я один раз легла подремать после школы. Просыпаюсь, за окном темно, в квартире тихо. Время примерно 10 вечера. Торшер в соседней комнате горит, как утром обычно. Уверенно пошла умываться, одеваться и собираться в школу. Уйти, слава богу, далеко не дали, — вспоминает одна из читательниц.
— Я уходила в школу в 2 часа ночи. Я лунатила и если просыпалась ночью, то на часах видела либо совсем другое время, либо путала время суток. Так однажды я проснулась, на часах 2:00. Решила что это 14:00, что я школу проспала, но могу успеть на ЛФК. Зима. Меня не смутило, что тьма тьмущая. Голова наполовину спит, на половину бодрствует. В общем меня остановила бабушка, когда я уже выходила из квартиры, — отметила подписчица Наталья.
— Ладно школа, я так в универ один раз приперлась в праздничный выходной. Зато какая счастливая на трамвае потом ехала, — вспоминает одна из читательниц.
— Я пришла домой после работы и рухнула спать, открываю глаза 9:00, ну, блин опоздала на работу. В голове оправдания, собралась на скорости, потом дошло что 9:00 вечера. Была рада прерада, — поделилась историей читательница Лариса.
— Со мной было тоже в 3 ночи зимой ушла в школу. Очень было страшно. Темно. Народа нет. Сторож был в шоке, когда открыл мне дверь. Положил спать до утра, — рассказала пользовательница Людмила.
— А я уставший с учёбы приехал и уснул. Просыпаюсь. Ё-моё, на остановку бежать уже нужно. Выбегаю, на улице по-зимнему темно. Бегу на остановку, автобус по минутам ходит. Подбегаю — никого. Вот, блин, ушёл! Жду. Через 12 минут следующий. Жду. Никто не подходит. Да и транспорта подозрительно мало (90-е годы). Жду. Нет автобуса. И тут на морозе мозг просыпается и начинает доходить, — смеется читатель НГС.
— У меня мама в советское время так в 12 ночи зимой побежала на электричку. Прозвучал гимн по радио, и она думала, что 6 утра. Когда прибежала, по перрону шел мужчина. Она спросила про электричку, а он сказал, что ночь. Обратно шла, боялась, — отметила читательница НГС.
— Нас с братом в средней ступени школьных лет (не помню в каком классе) отец отправил в школу в 4 утра в первый день апреля. А так как у нас ещё не было телефонов и часов, то до школы мы все же дошли, хорошо, что это было соседнее здание. Смеялся он от души, а мы только спустя много лет, — вспоминает пользовательница Наталья.
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