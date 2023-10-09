Из-за сбоя будильника красноярский пятиклассник ушел в школу в три часа ночи

В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью. Такую историю рассказали в краевом главке МВД.



Мальчик с рюкзаком шел по обочине в поселке Балахта, когда его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС, — это было в три часа ночи. Полицейские поинтересовались у ребенка, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки.