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Из-за сбоя будильника красноярский пятиклассник ушел в школу в три часа ночи

Мальчик уверенно шел на уроки, когда его заметили полицейские

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Мальчика увезли домой на патрульной машине

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В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью. Такую историю рассказали в краевом главке МВД.

Мальчик с рюкзаком шел по обочине в поселке Балахта, когда его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС, — это было в три часа ночи. Полицейские поинтересовались у ребенка, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки.

— Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить, — пояснили в полиции. — Инспекторы объяснили сонному школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой к матери «досыпать сны».

Мама мальчика спала и не слышала, как сын ушел из дома. Она была сильно удивлена, увидев ребенка с полицейскими на пороге.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, часы на телефоне мальчика перевелись на сахалинское время.

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