«Спасибо, что побыли моим папой»: как «усатый нянь» воспитывает детей одиноких матерей и чем ему помогает борода

Пластилин в руках
Николай снимает блокировку с телефона, чтобы посмотреть время, а на экране появляется Криштиану Роналду — недавний запрос, который «гуглил» нянь. Он пришел на интервью прямиком от маленького клиента, который просил его нарисовать спортсмена.
— Рисовал, старался для мальчика, а он потом вот так вот взял и всё несколькими движениями руки закрасил. Тут и понимаешь: твой труд абсолютно обесценен, — смеется Николай и достает из сумки пачку цветных карандашей и блокнот, которые он носит с собой всегда — на всякий случай.
Обычно дети обращаются к нему с просьбой изобразить человечков из LEGO, гоночные тачки, героев современных мультфильмов или котиков. Он делает это с легкостью и очень симпатично, ведь за плечами оконченная в школьные годы «художка». Полученные когда-то навыки, несомненно, пригождаются ему в профессии.
Вообще Николай учился в ОмГУ имени Достоевского на финансиста, но по семейным обстоятельствам был вынужден бросить университет. Потом он поступил в педагогический, где получил экономическое образование. Во время учебы и после нее он работал сторожем в салоне видеопроката, помощником флориста, менеджером, занимался интернет-продажами и всё никак не мог понять, кем именно он хочет стать. А пять лет назад устроился в сервис, где предоставляют услуги няни. Его пригласили на работу две подруги, открывшие общий бизнес.
— Они сказали: «Коля, ты любишь детей, у тебя нет работы. Давай пробуй». Ну я и попробовал — мне понравилось. Моя бабушка всю жизнь проработала воспитателем. С
Он помнит своего первого маленького клиента, пятилетнего Тёму. Он работал с ним на протяжении года почти каждый день — с 09:00 до 18:00. Отводил его на кружки — скалолазание и шахматы. Из-за трудностей общения со сверстниками в детский сад его не отдавали, и нянь занимался с ним дома. Мать мальчика на тот момент родила еще одного ребенка, и ей было сложно уследить за двумя, а его отец много работал. Последний фактор, со слов Николая, становится основной причиной того, почему родители обращаются к нему. А еще нередко посидеть с детьми просят одинокие матери.
— Очень много семей, где папа либо ушел в закат, либо ездит на Север, либо просто много работает, потому что надо кормить семью. С одним мальчиком мы ездили гулять в центр, а когда возвращались на автобусе домой, он мне сказал: «Спасибо, что побыли моим папой». Меня это слегка смутило. Очень много детей, у которых папа воскресный. Вообще детям нужен пример мужской и женской фигуры, — считает Николай.
Обязанности у няня могут быть разными: отвести ребенка на кружок, в школу, забрать его оттуда, помочь с уроками, иногда его приглашают как репетитора. Если это младенец, погулять на улице с коляской. Бывает и такое, что ему приходится брать на себя обязанности повара.
— Помню, одна мама сказала: «Там в морозилке пельмешки есть» — и ушла. А сколько их варить ребенку? Ну я оценил его объемы, сварил штук 15, а потом выяснилось, что он обычно пять штук ест. А со мной у него аппетит развился, — хохочет Николай. — Однажды меня позвали как репетитора, а ребенок был совсем заброшен. Мама занималась личной жизнью, с папой в разводе. У них был постоянно пустой холодильник. В таких случаях ты сам покупаешь продукты и ребенку готовишь. Я могу сварить борщ, сделать котлетки или гренки. Это, конечно, потом всё компенсируется. В общем, умение готовить в моем деле очень пригождается.
Вообще перед встречей с ребенком нянь оговаривает с родителями все нюансы. Для одних важна его религия, для других умение развлечь. На вопрос о том, доверяют ли родители мужчине-няне, Николай отвечает, что этот момент прорабатывается еще на этапе подбора специалиста. Если семья его пригласила, то уже доверяет. Нянь добавляет, что у некоторых есть волнение, но, когда мамы и папы наблюдают, как он общается с детьми, страхи уходят.
В работе няни, считает он, самое главное — установить контакт с ребенком. Для этого он приходит за 15 минут до того, как уйдут взрослые: познакомиться и выяснить, какой подход применить к новому подопечному. Его борода детей ничуть не пугает, а даже, наоборот, повышает доверие. «Дяденек с растительностью на лице слушают в два раза лучше», — шутит Николай и добавляет, что в его работе больше важны внутренние качества, нежели внешние, — если ты добрый, то дети это чувствуют.
— Я никогда не стараюсь заменить родителей, а наоборот, за то, чтобы ребенок налаживал с ними контакты. Один мальчишка мне говорит: «Николай, а я знаете кого больше всего ненавижу? Папу! Он с мамой развелся, постоянно пьет». А я у него спрашиваю: «А он прям постоянно пьяный?» Он задумался, ответил, что нет. И, возможно, в этот момент в его голове что-то поменялось на более позитивный настрой. Другой парень говорит: «А папа пообещал мне сделать маску Крипера (зеленое существо из компьютерной игры. — Прим. ред.), когда мне было
Еще он считает, что хороший нянь должен иметь терпение — иногда дети по нескольку раз просят разыграть с ними одну и ту же ситуацию, например, как мальчик спасает куклу из огня, — значит, для них это важно. Одним из немаловажных критериев он в шутку называет физическую выносливость: нередко от переизбытка чувств его подопечные могут не только крепко обнять, но и укусить.
Нянь работает в основном только с мальчиками. Иногда ребята обращаются к нему на «вы», но чаще на «ты», называя Николаем.
— По отчеству никто не обращается. Я вроде еще молодая няня, — снова шутит мужчина. — Один мальчик меня называл Николаюшка. Он, кстати, меня спрашивал, помню: «Ты будешь работать с нами, пока не умрешь?» Вообще меня позиционируют как нянь Коль — это уже почти бренд.
Нянь Коль признается, что в последнее время заказов у него не очень много по сравнению, например, с прошлым или позапрошлым годами — услуги воспитателя стали для родителей накладными. Сейчас он получает около 18 тысяч в месяц, а раньше могло выходить более 40. За один час работы ему платят до 500 рублей. Всё зависит от количества времени, проведенного с ребенком. Минимальный заказ —
— Мне легко с детьми, я от них заряжаюсь энергией. Ты приходишь домой не уставший. Ты учишь чему-то их, а они тебя. Я люблю свою работу.