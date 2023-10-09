«Спасибо, что побыли моим папой»: как «усатый нянь» воспитывает детей одиноких матерей и чем ему помогает борода

— Рисовал, старался для мальчика, а он потом вот так вот взял и всё несколькими движениями руки закрасил. Тут и понимаешь: твой труд абсолютно обесценен, — смеется Николай и достает из сумки пачку цветных карандашей и блокнот, которые он носит с собой всегда — на всякий случай.

Обычно дети обращаются к нему с просьбой изобразить человечков из LEGO, гоночные тачки, героев современных мультфильмов или котиков. Он делает это с легкостью и очень симпатично, ведь за плечами оконченная в школьные годы «художка». Полученные когда-то навыки, несомненно, пригождаются ему в профессии.