«Я пожертвовал многим, но иначе никак»: как 11-классника пригласили на встречу с Мишустиным, а теперь зовут работать в правительстве

Родился в закрытом городе

Вадим — уроженец ЗАТО Межгорье, в Уфу переехал перед началом учебы в седьмом классе РИЛИ. Он рассказал, что поступил в лицей благодаря настойчивости и поддержке мамы. Отбор в интернат проходит с помощью вступительных экзаменов. Вадим хорошо написал инженерную полиолимпиаду, которая состоит из шести предметов.

Увлекаться химией вундеркинд начал как раз в седьмом классе, после уроков брал дополнительные занятия. Он говорил, что эта наука была для него чем-то неизведанным, а в лицее, который оснащен целой лабораторией, заниматься было удовольствием. Преподает у Вадима Лиза Агадуллина, которая удостоена звания «Народный учитель».