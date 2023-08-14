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«Я пожертвовал многим, но иначе никак»: как 11-классника пригласили на встречу с Мишустиным, а теперь зовут работать в правительстве

Интервью с учеником лицея, которого после победы на международной олимпиаде пригласил к себе работать глава республики

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Вадим Харисов

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Этого школьника недавно узнала вся страна, его пригласили на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, его зовут работать в региональном правительстве. А ведь ему нет и 18 лет. Вадим Харисов — ученик башкирского лицея, который одержал победу на международной олимпиаде по химии в Швейцарии. При этом мальчика воспитывает одна мама, а ему самому пришлось многим пожертвовать ради победы. Читайте подробности в материале UFA1.RU.

Родился в закрытом городе

Вадим — уроженец ЗАТО Межгорье, в Уфу переехал перед началом учебы в седьмом классе РИЛИ. Он рассказал, что поступил в лицей благодаря настойчивости и поддержке мамы. Отбор в интернат проходит с помощью вступительных экзаменов. Вадим хорошо написал инженерную полиолимпиаду, которая состоит из шести предметов.

Увлекаться химией вундеркинд начал как раз в седьмом классе, после уроков брал дополнительные занятия. Он говорил, что эта наука была для него чем-то неизведанным, а в лицее, который оснащен целой лабораторией, заниматься было удовольствием. Преподает у Вадима Лиза Агадуллина, которая удостоена звания «Народный учитель».

Вопросы олимпиады вызвали у других химиков-школьников панику

Вопросы олимпиады вызвали у других химиков-школьников панику

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Параллельно школьник по своему желанию зубрил математику за старшие классы, чтобы решать сложные химические задачи. По словам педагогов, алгебра давалась мальчику лучше всех в классе. Но так, как химия, математика ему не покорилась — Вадим проходил только на городские этапы школьных олимпиад.

Уже через год школьник проявил себя на олимпиаде по химии. При усиленной подготовке он еще успевал учиться на отлично. Каникул и нормального отдыха у школьника не было, вместо этого — учебные сборы и самоподготовка. По его словам, это сказалось даже на физической форме, за которой он тщательно следит, потому не употребляет алкоголь и не курит.

— С алкоголем и сигаретами я никаких знакомств не желаю из-за понимания их влияния и довольно большого количества негативных примеров, — объясняет старшеклассник. — Я больше увлечен видеоиграми, играю в футбол и слежу за профессиональными лигами, посещаю тренажерный зал с друзьями и в целом провожу с ними много времени на улице — иногда за играми, но от всего этого пришлось отказаться в пользу подготовки. Я пожертвовал многим, но иначе никак. Приходилось жить в темпе участника олимпиады. Это сказалось и на посещаемости школы, и на том, что, помимо подготовки, я практически ничего не делал. Я отстаю по многим предметам в школе, просел в физической форме. Сейчас стремлюсь всё это наверстать.

Победа и приглашение в правительство

В старшей школе Вадим начал учебу в профильном химическом классе. Любимый химик у Вадима — Айнур Гумеров, учитель в лицее и основатель ассоциации наставников олимпиадного движения. Сам Вадим два года подряд выигрывал всероссийскую олимпиаду школьников, одержал победу на Менделеевской и Всемирной олимпиадах.

Вадим с командой на олимпиаде в Цюрихе

Вадим с командой на олимпиаде в Цюрихе

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— Учебу в РИЛИ (Республиканский инженерный лицей-интернат) тяжело оценить из-за того, что я пропустил большую часть школы за последние два года. Сравнить я могу лишь со своей прошлой школой. Я бы сказал, что в РИЛИ лучше на 15%, — рассказал UFA1.RU Вадим.

После победы его пригласили на встречу в правительство России. Но на нее Вадим не попал — у парня выявили коронавирус. Зато до этого глава Башкирии Радий Хабиров, узнав о победе парня, пригласил его работать в правительство после окончания вуза.

— Такие головастые молодые люди нам в команду нужны, — заявил руководитель региона.

Однако Вадим встретил это предложение с удивлением. Как мальчик сказал журналисту UFA1.RU, он пока ничего конкретного о будущей профессии не думал, даже не определился с местом, где продолжит обучение после лицея.

— Я пока не сужал круг поиска вуза, поэтому даже приблизительно сказать не могу. С выбором профессии то же самое, но точно могу сказать, что чисто химией заниматься не планирую, — поделился вундеркинд.

Впрочем, судя по всему, молодой человек планирует все-таки остаться в Башкирии. Как он сам говорит, его на это своим примером вдохновил немецкий футболист Марок Ройс, который всю карьеру провел в «Боруссии», несмотря на многочисленные предложения от клубов рангом выше.

С выбором профессии Вадим еще не определился

С выбором профессии Вадим еще не определился

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Спасибо маме

Своим главным достижением Вадим считает вовсе не победу в Швейцарии. По его словам, гораздо ценнее факт вхождения в состав участников на всемирную олимпиаду, которую он тоже «затащил». Такую тягу к изучению науки можно объяснить тем, что мама Вадима — педагог и, по словам сына, без ее настойчивости у него бы ничего не получилось.

Женщина воспитывает Вадима и его брата одна, она сама окончила педуниверситет в челябинском Магнитогорске, но работала сначала в паспортном столе. Позже стала учить детей английскому и немецкому языкам, нянчилась с малышами в детском саду, а в итоге вместе с Вадимом приехала в Уфу и стала воспитателем в РИЛИ (Республиканский инженерный лицей-интернат).

— Я всегда буду благодарен ей за всё, что она для меня делает, хоть я и не часто ей это говорю. Могу точно сказать, что если бы не ее настойчивость, то этой победы бы не было, — говорит Харисов.

За свои победы Вадим благодарит маму

За свои победы Вадим благодарит маму

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Если вас вдохновляют такие истории успеха, то прочитайте о 100-балльнице по русскому и английскому языкам из Уфы. Она поделилась ощущениями и опытом от сдачи ЕГЭ.

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