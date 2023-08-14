«Я пожертвовал многим, но иначе никак»: как 11-классника пригласили на встречу с Мишустиным, а теперь зовут работать в правительстве

Этого школьника недавно узнала вся страна, его пригласили на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, его зовут работать в региональном правительстве. А ведь ему нет и 18 лет. Вадим Харисов — ученик башкирского лицея, который одержал победу на международной олимпиаде по химии в Швейцарии. При этом мальчика воспитывает одна мама, а ему самому пришлось многим пожертвовать ради победы. Читайте подробности в материале UFA1.RU.
Родился в закрытом городе
Вадим — уроженец ЗАТО Межгорье, в Уфу переехал перед началом учебы в седьмом классе РИЛИ. Он рассказал, что поступил в лицей благодаря настойчивости и поддержке мамы. Отбор в интернат проходит с помощью вступительных экзаменов. Вадим хорошо написал инженерную полиолимпиаду, которая состоит из шести предметов.
Увлекаться химией вундеркинд начал как раз в седьмом классе, после уроков брал дополнительные занятия. Он говорил, что эта наука была для него чем-то неизведанным, а в лицее, который оснащен целой лабораторией, заниматься было удовольствием. Преподает у Вадима Лиза Агадуллина, которая удостоена звания «Народный учитель».
Параллельно школьник по своему желанию зубрил математику за старшие классы, чтобы решать сложные химические задачи. По словам педагогов, алгебра давалась мальчику лучше всех в классе. Но так, как химия, математика ему не покорилась — Вадим проходил только на городские этапы школьных олимпиад.
Уже через год школьник проявил себя на олимпиаде по химии. При усиленной подготовке он еще успевал учиться на отлично. Каникул и нормального отдыха у школьника не было, вместо этого — учебные сборы и самоподготовка. По его словам, это сказалось даже на физической форме, за которой он тщательно следит, потому не употребляет алкоголь и не курит.
— С алкоголем и сигаретами я никаких знакомств не желаю из-за понимания их влияния и довольно большого количества негативных примеров, — объясняет старшеклассник. — Я больше увлечен видеоиграми, играю в футбол и слежу за профессиональными лигами, посещаю тренажерный зал с друзьями и в целом провожу с ними много времени на улице — иногда за играми, но от всего этого пришлось отказаться в пользу подготовки. Я пожертвовал многим, но иначе никак. Приходилось жить в темпе участника олимпиады. Это сказалось и на посещаемости школы, и на том, что, помимо подготовки, я практически ничего не делал. Я отстаю по многим предметам в школе, просел в физической форме. Сейчас стремлюсь всё это наверстать.
Победа и приглашение в правительство
В старшей школе Вадим начал учебу в профильном химическом классе. Любимый химик у Вадима — Айнур Гумеров, учитель в лицее и основатель ассоциации наставников олимпиадного движения. Сам Вадим два года подряд выигрывал всероссийскую олимпиаду школьников, одержал победу на Менделеевской и Всемирной олимпиадах.
— Учебу в РИЛИ (Республиканский инженерный лицей-интернат) тяжело оценить из-за того, что я пропустил большую часть школы за последние два года. Сравнить я могу лишь со своей прошлой школой. Я бы сказал, что в РИЛИ лучше на 15%, — рассказал UFA1.RU Вадим.
После победы его пригласили на встречу в правительство России. Но на нее Вадим не попал — у парня выявили коронавирус. Зато до этого глава Башкирии Радий Хабиров, узнав о победе парня, пригласил его работать в правительство после окончания вуза.
— Такие головастые молодые люди нам в команду нужны, — заявил руководитель региона.
Однако Вадим встретил это предложение с удивлением. Как мальчик сказал журналисту UFA1.RU, он пока ничего конкретного о будущей профессии не думал, даже не определился с местом, где продолжит обучение после лицея.
— Я пока не сужал круг поиска вуза, поэтому даже приблизительно сказать не могу. С выбором профессии то же самое, но точно могу сказать, что чисто химией заниматься не планирую, — поделился вундеркинд.
Впрочем, судя по всему, молодой человек планирует все-таки остаться в Башкирии. Как он сам говорит, его на это своим примером вдохновил немецкий футболист Марок Ройс, который всю карьеру провел в «Боруссии», несмотря на многочисленные предложения от клубов рангом выше.
Спасибо маме
Своим главным достижением Вадим считает вовсе не победу в Швейцарии. По его словам, гораздо ценнее факт вхождения в состав участников на всемирную олимпиаду, которую он тоже «затащил». Такую тягу к изучению науки можно объяснить тем, что мама Вадима — педагог и, по словам сына, без ее настойчивости у него бы ничего не получилось.
Женщина воспитывает Вадима и его брата одна, она сама окончила педуниверситет в челябинском Магнитогорске, но работала сначала в паспортном столе. Позже стала учить детей английскому и немецкому языкам, нянчилась с малышами в детском саду, а в итоге вместе с Вадимом приехала в Уфу и стала воспитателем в РИЛИ (Республиканский инженерный лицей-интернат).
— Я всегда буду благодарен ей за всё, что она для меня делает, хоть я и не часто ей это говорю. Могу точно сказать, что если бы не ее настойчивость, то этой победы бы не было, — говорит Харисов.
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