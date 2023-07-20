Стало известно, в каких школах Новосибирска больше всего стобалльников ЕГЭ

В мэрии Новосибирска назвали школы, среди выпускников которых больше всего стобалльников ЕГЭ. На первом месте оказалась физматшкола при НГУ.
По информации департамента образования, 12 выпускников специализированного научного центра НГУ (СУНЦ НГУ) получили по 100 баллов за ЕГЭ. Второе место занял образовательный центр «Горностай». Там наивысший балл заработали пять школьников.
По три стобалльника — у школ
Всего стобалльниками ЕГЭ в Новосибирске стали 93 человека, один из которых — выпускник прошлых лет.
При этом шесть одиннадцатиклассников получили 100 баллов сразу по двум предметам.
Один из новосибирских школьников Тимофей Горошников, получивший сто баллов по двум ЕГЭ, рассказал НГС, как он это сделал и куда собирается поступать.