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Обзор

Учу и плачу: рейтинг самых дорогих вузов страны

Московские заведения мы в него не взяли — с ними и так всё понятно

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За диплом зачастую приходится платить не только нервами в сессию, но и настоящими рублями

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Средняя стоимость обучения в российских вузах в 2023 году составила 183 тысячи рублей. Выглядит довольно бюджетно, но мы с вами понимаем, что эту цифру сформировали как самые доступные учебные заведения, так и те, год учебы в которых стоит как отечественный автомобиль (пусть и самый простой). Можно поступить в вуз в белгородском Губкине и спокойно себе платить за учебу 67 тысяч рублей в год, а можно намылить лыжи в МГИМО, если готовы выложить в 11 раз больше. Понятно, что Москва — не Россия, поэтому для столицы у нас есть отдельный рейтинг стоимости обучения, а сейчас расскажем о 10 самых дорогих вузах остальной страны.

Десятое место. Камчатский государственный технический университет

Открывает нашу подборку небюджетных вузов КамчатГТУ. Университет расположен в Петропавловске-Камчатском и в первую очередь заинтересует тех, кто увлечен экологией, рыболовством и природообустройством. Ну и тех, кто не боится учиться на восточном берегу России. Несмотря на удаленность от Москвы, цены на платное обучение серьезные: за год обучения на факультете биотехнологии, промышленного рыболовства или продуктов питания животного происхождения придется заплатить 317 090 рублей.

Девятое место. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета

На девятом месте нашего вуз-парада: филиал СВФУ в Якутии. Точнее — в городе Мирном. Здесь есть такие направления, как математика и механика, электро- и теплоэнергетика, нефтегазовое и горное дело. Среди всего этого технического многообразия немного даже неожиданно выглядят филология и педагогическое образование. Самое драгоценное направление — горное дело. За год обучения по профилям подземная разработка рудных месторождений, обогащение полезных ископаемых, горные машины и оборудование просят 341 тысячу рублей. Учеба на кафедре «Электроэнергетика и электротехника» обойдется в 69 тысяч рублей в год.

Восьмое место. Дальневосточный государственный институт искусств

Дальневосточный государственный институт искусств, попавший на восьмое место в нашем рейтинге, располагается во Владивостоке. Учебное заведение предлагает 18 направлений, среди которых актерское дело, музыкальное искусство эстрады, дирижирование, живопись и другие. Чтобы стать профессиональным дирижером, вокалистом, живописцем или актером, придется выложить 327 600 рублей в год. Заочка обойдется гораздо дешевле — 60 тысяч рублей. Но там всего три направления: музыкознание и музыкально-прикладное искусство, дирижирование и музыкально-инструментальное искусство.

Седьмое место. Санкт-Петербургский государственный университет

Средний проходной балл в СПбГУ — 279. Так что тем, кто не добрал, но мечтает учиться здесь, придется раскошелиться. Самое дорогое направление — международный менеджмент. Год обучения по нему обойдется в 600 600 рублей. Самое бюджетное — философия, где за год нужно заплатить 237 400 рублей. Недалеко от философии ушло религиоведение (247 700 рублей) и туризм (249 600). Но в основном в 250–360 тысяч можно уложиться. Разнообразие направлений впечатляет — их в университете 62, среди которых как технические, так и гуманитарные специальности.

Шестое место. Филиал Тюменского индустриального университета в Нижневартовске и Сургуте

Югра — это нефть и газ. Поэтому и факультеты в большинстве вузов Ханты-Мансийского автономного округа соответствующие. Одно из таких учебных заведений — филиал Тюменского индустриального университета. Такие филиалы есть в Нижневартовске и Сургуте. Причем в нижневартовском всего две кафедры — нефтегазовое дело и гуманитарно-экономические и естественнонаучные дисциплины. В Сургуте выбор богаче — есть кафедра среднего профессионального образования. А вот условия и расценки одинаковы: 337 000 рублей в год, если не смогли попасть на бюджет.

Пятое место. Петрозаводская государственная консерватория

Цены на обучение в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова — просто песня. Стоимость годового обучения здесь составляет в среднем 355 010 рублей. В целом это можно сравнить с гонораром артистов третьего эшелона за один концерт. Так что если хорошо учиться, в будущем можно достаточно быстро отбить траты. Вуз предлагает девять направлений бакалавриата, связанных с музыкальным искусством: музыкальное искусство эстрады, музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство, дирижирование, музыковедение, композиция и другие.

Четвертое место. Арктический государственный институт культуры и искусств

Как можно догадаться из названия этого университета, расположенного в Якутске, в первую очередь его стоит рассматривать гуманитариям. Вуз предлагает 15 направлений бакалавриата. Среди них — искусствоведение, театральное и музыкальное искусство, дизайн и декоративно-прикладное искусство народов Арктики. Но университет шагает в ногу со временем, и среди всех его гуманитарных направлений затесалась одна техническая кафедра — информатики. Бюджетных мест в вузе всего 157, а тем, кто не поступил на бюджет, придется заплатить до 405 757 рублей за год обучения.

Третье место. НИУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге

Петербургский филиал московской Высшей школы экономики расположился на третьем месте. 13 направлений бакалавриата, 593 бюджетных места и специализации на самый разный вкус: от социальных наук до искусств и от физико-математических наук до экономики и менеджмента. Будущим студентам, мечтающим поступить в питерский ВШЭ и не набравшим необходимые баллы на ЕГЭ, придется платить до 427 857 рублей в год.

Второе место. Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета

«Серебро» в первенстве самых дорогих вузов занимает филиал Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова, расположившийся в городе Анадырь. В вузе всего три направления: информатика и вычислительная техника, теплоэнергетика и теплотехника, а также электроэнергетика и электротехника. Бюджетных мест — всего 55. Желающие учиться в Чукотском автономном округе на платном отделении филиала СВФУ должны будут заплатить до 446 000 рублей в год.

Первое место. Горный университет (СПГУ)

Самым дорогим нестоличным вузом оказался Санкт-Петербургский горный университет. Он предлагает своим студентам 34 направления подготовки и 1917 бюджетных мест. Университет в первую очередь заинтересует студентов, увлеченных точными науками. Среди факультетов выделяются горный, математико-машиностроительный, нефтегазовый. Но если вы гуманитарий, то можете рассмотреть для себя факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин. Те, кто не попал на бюджет, могут поступить на платное. Стоимость обучения доходит до 600 000 рублей в год.

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