Учу и плачу: рейтинг самых дорогих вузов страны

Средняя стоимость обучения в российских вузах в 2023 году составила 183 тысячи рублей. Выглядит довольно бюджетно, но мы с вами понимаем, что эту цифру сформировали как самые доступные учебные заведения, так и те, год учебы в которых стоит как отечественный автомобиль (пусть и самый простой). Можно поступить в вуз в белгородском Губкине и спокойно себе платить за учебу 67 тысяч рублей в год, а можно намылить лыжи в МГИМО, если готовы выложить в 11 раз больше. Понятно, что Москва — не Россия, поэтому для столицы у нас есть отдельный рейтинг стоимости обучения, а сейчас расскажем о 10 самых дорогих вузах остальной страны.