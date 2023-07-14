Учу и плачу: рейтинг самых дорогих вузов страны

Средняя стоимость обучения в российских вузах в 2023 году составила 183 тысячи рублей. Выглядит довольно бюджетно, но мы с вами понимаем, что эту цифру сформировали как самые доступные учебные заведения, так и те, год учебы в которых стоит как отечественный автомобиль (пусть и самый простой). Можно поступить в вуз в белгородском Губкине и спокойно себе платить за учебу 67 тысяч рублей в год, а можно намылить лыжи в МГИМО, если готовы выложить в 11 раз больше. Понятно, что Москва — не Россия, поэтому для столицы у нас есть отдельный рейтинг стоимости обучения, а сейчас расскажем о 10 самых дорогих вузах остальной страны.
Десятое место. Камчатский государственный технический университет
Открывает нашу подборку небюджетных вузов КамчатГТУ. Университет расположен в Петропавловске-Камчатском и в первую очередь заинтересует тех, кто увлечен экологией, рыболовством и природообустройством. Ну и тех, кто не боится учиться на восточном берегу России. Несмотря на удаленность от Москвы, цены на платное обучение серьезные: за год обучения на факультете биотехнологии, промышленного рыболовства или продуктов питания животного происхождения придется заплатить
Девятое место. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета
На девятом месте нашего вуз-парада: филиал СВФУ в Якутии. Точнее — в городе Мирном. Здесь есть такие направления, как математика и механика, электро- и теплоэнергетика, нефтегазовое и горное дело. Среди всего этого технического многообразия немного даже неожиданно выглядят филология и педагогическое образование. Самое драгоценное направление — горное дело. За год обучения по профилям подземная разработка рудных месторождений, обогащение полезных ископаемых, горные машины и оборудование просят 341 тысячу рублей. Учеба на кафедре «Электроэнергетика и электротехника» обойдется в 69 тысяч рублей в год.
Восьмое место. Дальневосточный государственный институт искусств
Дальневосточный государственный институт искусств, попавший на восьмое место в нашем рейтинге, располагается во Владивостоке. Учебное заведение предлагает 18 направлений, среди которых актерское дело, музыкальное искусство эстрады, дирижирование, живопись и другие. Чтобы стать профессиональным дирижером, вокалистом, живописцем или актером, придется выложить
Седьмое место. Санкт-Петербургский государственный университет
Средний проходной балл в СПбГУ — 279. Так что тем, кто не добрал, но мечтает учиться здесь, придется раскошелиться. Самое дорогое направление — международный менеджмент. Год обучения по нему обойдется в
Шестое место. Филиал Тюменского индустриального университета в Нижневартовске и Сургуте
Югра — это нефть и газ. Поэтому и факультеты в большинстве вузов Ханты-Мансийского автономного округа соответствующие. Одно из таких учебных заведений — филиал Тюменского индустриального университета. Такие филиалы есть в Нижневартовске и Сургуте. Причем в нижневартовском всего две кафедры — нефтегазовое дело и гуманитарно-экономические и естественнонаучные дисциплины. В Сургуте выбор богаче — есть кафедра среднего профессионального образования. А вот условия и расценки одинаковы:
Пятое место. Петрозаводская государственная консерватория
Цены на обучение в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова — просто песня. Стоимость годового обучения здесь составляет в среднем
Четвертое место. Арктический государственный институт культуры и искусств
Как можно догадаться из названия этого университета, расположенного в Якутске, в первую очередь его стоит рассматривать гуманитариям. Вуз предлагает 15 направлений бакалавриата. Среди них — искусствоведение, театральное и музыкальное искусство, дизайн и декоративно-прикладное искусство народов Арктики. Но университет шагает в ногу со временем, и среди всех его гуманитарных направлений затесалась одна техническая кафедра — информатики. Бюджетных мест в вузе всего 157, а тем, кто не поступил на бюджет, придется заплатить до
Третье место. НИУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге
Петербургский филиал московской Высшей школы экономики расположился на третьем месте. 13 направлений бакалавриата, 593 бюджетных места и специализации на самый разный вкус: от социальных наук до искусств и от физико-математических наук до экономики и менеджмента. Будущим студентам, мечтающим поступить в питерский ВШЭ и не набравшим необходимые баллы на ЕГЭ, придется платить до
Второе место. Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета
«Серебро» в первенстве самых дорогих вузов занимает филиал Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова, расположившийся в городе Анадырь. В вузе всего три направления: информатика и вычислительная техника, теплоэнергетика и теплотехника, а также электроэнергетика и электротехника. Бюджетных мест — всего 55. Желающие учиться в Чукотском автономном округе на платном отделении филиала СВФУ должны будут заплатить до
Первое место. Горный университет (СПГУ)
Самым дорогим нестоличным вузом оказался Санкт-Петербургский горный университет. Он предлагает своим студентам 34 направления подготовки и 1917 бюджетных мест. Университет в первую очередь заинтересует студентов, увлеченных точными науками. Среди факультетов выделяются горный, математико-машиностроительный, нефтегазовый. Но если вы гуманитарий, то можете рассмотреть для себя факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин. Те, кто не попал на бюджет, могут поступить на платное. Стоимость обучения доходит до