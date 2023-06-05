В девяти школах Первомайского района ученики недоедали: список мест с нарушениями

Прокуратура выявила нарушения организации питания учеников в девяти школах Первомайского района Новосибирска.
Поставщики получили представления прокуратуры, поставщикам питания и одному из директоров выписали штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.
— Прокуратурой Первомайского района проведены проверки организации питания обучающихся в 9 районных школах, в ходе которых установлено, что суммарный объем порций, которые получают ученики, не соответствует нормативам, — занижен. Руководство одного из образовательных учреждений, где питание органиовано самостоятельно, а также поставщики питания привлечены к административной ответственности по 6.6 КоАП РФ, — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным источника НГС, нарушения выявили в школах с номерами 140, 144, 117, 141, 142, 147, 328, 214 и гимназия №8. Собеседник не смог уточнить, в какой из них питание организовано своими силами.
— Департаментом образования и Роспотребнадзором был выявлен недовес поставленного питания нормативам, об этом нам известно. Попрошу уточнить: мы, как школа предоставляем детям столовую, а кормит детей комбинат питания. Мы предоставляем столовую, а кормит детей комбинат питания. Именно он и был привлечен к ответственности, — сообщила НГС директор гимназии №8 Александра Вильман.
НГС направил запрос с просьбой прокомментировать выявленный недовес в МАУ «Комбинат Питания». На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее НГС подготовил тест о том, какие продукты разрешены в школьных столовых. Проверьте, вдруг вашего ребенка кормят запрещенной едой.