Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

Дети часто жалуются на школьную еду, и их можно понять: невкусные котлеты из рыбы, холодный суп и несоленая гречка — кому же такое понравится? Конечно, бургеры и картошка фри куда вкуснее, но и вреднее для юных желудков. Все-таки именно в школьных столовых должны готовить полезную еду с учетом СанПиН.