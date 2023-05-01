Пицца против рыбных котлет. Какие продукты разрешены в школьных столовых — хитрый тест

Дети часто жалуются на школьную еду, и их можно понять: невкусные котлеты из рыбы, холодный суп и несоленая гречка — кому же такое понравится? Конечно, бургеры и картошка фри куда вкуснее, но и вреднее для юных желудков. Все-таки именно в школьных столовых должны готовить полезную еду с учетом СанПиН.
Но бывает, что эти правила не соблюдают, и тогда жалобы на питание могут быть обоснованными. Проверьте, как хорошо вы знаете, чем можно, а чем нельзя кормить детей в школе. Вдруг вашему ребенку дают запрещенные продукты?
О том, чем еще разрешено и запрещено кормить учеников, а также о самых частых нарушениях вы можете почитать здесь.