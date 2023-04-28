«Ментально на Западе находится»: Совет отцов Новосибирской области потребовал закрыть частную школу и колледж

Совет отцов Новосибирской области потребовал закрытия частных учебных учреждений в Новосибирске: «Новошколы» и «Новоколледжа». У общественной организации появился ряд вопросов к организации учебного процесса. В учреждениях НГС заявили о необоснованности требования.
— Помещения колледжа непригодны для занятий, аудитории маленькие, занятия проводятся даже в коридоре. Воспитательной работы тоже никакой нет. Студенты курят в помещении, а о манере разговаривать вообще не хочется говорить. Прошу навести порядок в учреждении. Его пора закрыть, — говорится в посте в паблике «Совета отцов» «ВКонтакте».
Руководитель общественной организации Сергей Майоров в разговоре с НГС уточнил, что есть и вторая сторона проблемы.
— Я знаком с руководителем «Новоколледжа» (Сергеем Чернышовым — прим. Редакции), мы вместе ранее состояли в общественном совете при минобразования НСО. Это человек не совсем понимает, что происходит вокруг. Он настроен категорично по отношению к нашему Отечеству. Ментально он на Западе находится, где свобода, равенство, демократия, последние три слова возьмите в кавычки! — сказал Майоров. — Этот человек ненавидит все русское. Нами подана жалоба в Министерство образования Новосибирской области.
Директор «Новошколы» и учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов заявил НГС, что его взгляды не имеют отношения к учебному процессу.
— У нас в колледже есть преподаватели самых разных взглядов, которые они оставляют у входа в аудиторию. Они занимаются не пропагандой, а обучением, — говорит Чернышов. — Пусть Сергей Майоров открывает свое учебное заведение и даёт детям то, что считает нужным. Мы, в свою очередь, никак не будем этому препятствовать и требовать закрытия. Мы полагаем, что учебные заведения должны быть разными: либеральными, монархическими, какими угодно!
По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирской области зарегистрировано два юрлица под названием «Новоколледж»: автономное некоммерческое учреждение профессионального образования и общество с ограниченной ответственностью. Директор АНО — Маликов Дамир Гафурович, директор и единственный учредитель ООО — Чернышов Сергей Андреевич. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, чистый убыток на конец 2021 года составил 1,3 миллиона рублей.
Ранее Совет отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Вскоре изображение солиста «Сплина» исчезло с афиши.