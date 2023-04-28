«Ментально на Западе находится»: Совет отцов Новосибирской области потребовал закрыть частную школу и колледж

Руководитель общественной организации Сергей Майоров в разговоре с НГС уточнил, что есть и вторая сторона проблемы.



— Я знаком с руководителем «Новоколледжа» (Сергеем Чернышовым — прим. Редакции), мы вместе ранее состояли в общественном совете при минобразования НСО. Это человек не совсем понимает, что происходит вокруг. Он настроен категорично по отношению к нашему Отечеству. Ментально он на Западе находится, где свобода, равенство, демократия, последние три слова возьмите в кавычки! — сказал Майоров. — Этот человек ненавидит все русское. Нами подана жалоба в Министерство образования Новосибирской области.

