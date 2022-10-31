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«Вы издеваетесь над нашими исконными традициями!»: новосибирские студенты сделали гробы для мух — НГС посмотрел на странное действо

Жуткое видео с необычного мастер-класса

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Овощи студенты принесли с собой, дохлых мух пришлось добывать преподавателям

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В новосибирском «Новоколледже» для студентов провели мастер-класс по вырезанию гробиков из сырых овощей для мух и тараканов. Таким образом педагоги выполнили просьбу родителей учащихся отмечать не чуждый западный Хеллоуин, а исконно русские народные праздники. В итоге часть взрослых всё равно осталась недовольна: о том, что иные славянские традиции по степени жути могут дать фору любому зарубежному празднику, они даже не подозревали. Но большинство оценило затею по достоинству. Журналисты НГС тоже вырезали гробик из картофелины, а заодно сняли много фотографий и жутковатое видео.

Необычный мастер-класс прошел в учебном заведении не вместо Хеллоуина, а вместе с ним. Именно поэтому гробики из морковки, тыквы и кабачка вырезали мертвые невесты, лепреконы и лично граф Дракула — он же директор ООО «Новоколледж» Сергей Чернышев.

— Эту идею нам подали замечательные родители наши. Сказали: а что это вы празднуете какие-то непонятные западные праздники? [...] Вот, например, Симеон-летопроводец, — рассказал Сергей Чернышов. — Мы им теперь отправим фото [...]: вот, мы делаем гробики для мух, очень мило.

Недовольные закономерно нашлись: когда о том, что праздник состоится, Чернышов написал в соцсетях, реакция родителей не замедлила ждать:

— Они сказали: в такое время вы издеваетесь над нашими исконными традициями, — смеется директор. — А если серьезно, некоторые люди думают, что на Западе — кровь, скелеты и всё такое, а русские праздники — это мужики в белых рубашках, женщины в кокошниках идут, поют, хороводы водят... Все счастливые, радостные и голубоглазые. Но ведь это же не так!

Чтобы вырезать гробик, например, из морковки, придется постараться: превратить твердый корнеплод в изысканную поделку — совсем не просто

Чтобы вырезать гробик, например, из морковки, придется постараться: превратить твердый корнеплод в изысканную поделку — совсем не просто

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У затеи, больше похожей на жутковатую, но остроумную шутку — действительно богатейшая история: похоронами мух и тараканов в русских деревнях действительно провожали лето. Правда, делали это не 31 октября, а чуть раньше, с 14 сентября до 14 октября. Впрочем, несовпадения дат неудивительны: лето в средней полосе может закончиться не то что в сентябре — уже в августе.

Наши предки Ольгу Суткину бы не одобрили: для мушиного гроба такой кабачок слишком велик. Никакой экономии!

Наши предки Ольгу Суткину бы не одобрили: для мушиного гроба такой кабачок слишком велик. Никакой экономии!

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По словам специалиста внеучебной части колледжа Ольги Суткиной, и Хеллоуин, и Симеон-летопроводец — праздники, посвященные сбору урожая.

— Традиционно Хеллоуин был праздником, посвященным Дню Всех Святых и сбору урожая, и в нашей истории тоже есть такие праздники, разумеется. Более того, их довольно большое количество. Один из них — Осенины, второй день Осенин посвящен Семену Летопроводцу, который прощается с теплыми днями, завершает сбор урожая и готовится к зиме, — рассказала НГС специалист внеучебной части Ольга Суткина.

Традиционно маленькие гробики вырезали девушки, но в «Новоколледже» к ним присоединились парни

Традиционно маленькие гробики вырезали девушки, но в «Новоколледже» к ним присоединились парни

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Девушка открывает студентам секреты и сложности вырезания овощных гробиков, а заодно рассказывает историю этой странной традиции:

— В первую очередь эта подготовка происходит в доме, и чтобы привести его к зиме в порядок, есть такой чудесный обряд по избавлению от насекомых: их похороны.

Если овощи студенты принесли с собой, то собирать дохлых мух пришлось преподавателям

Если овощи студенты принесли с собой, то собирать дохлых мух пришлось преподавателям

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Впрочем, по словам Ольги, у похорон мух есть куда более практический смысл: чтобы вырезать из небольшого корнеплода маленький гробик нужна недюжинная ловкость рук. Так что под предлогом похорон можно было устроить смотрины и выбрать из юных резчиц (участвовали в обряде непременно незамужние девушки) самую ловкую и хозяйственную.

Правда, для чего бы эпическое действо ни устраивали, заканчивалось оно всё равно одинаково — театрализованными похоронами с плачем и надгробными речами.

В колледже честь произнести речь над гробом покойной мухи досталась самому Сергею Чернышову — в итоге и он сам, и остальные присутствующие не смогли сдержать слез. От смеха

В колледже честь произнести речь над гробом покойной мухи досталась самому Сергею Чернышову — в итоге и он сам, и остальные присутствующие не смогли сдержать слез. От смеха

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Впрочем, устроили мастер-класс не только для развлечения. По словам Сергея Чернышова, для большинства студентов Симеон-летопроводец стал не только проводником в историю, но и источником новых знаний об окружающем их современном мире — наравне с Хеллоуином.

— В реальности прийти в таком костюме в колледж требует от человека мужества: а вдруг засмеют? — объясняет Сергей Чернышов, — это нам проще, а в 15 лет? Чтобы принести эту морковку [на гробик], ее сначала надо купить. Это может звучать смешно, но всё это маленькие навыки самоорганизации.

При взгляде на эту красоту даже не скажешь, что это такое

При взгляде на эту красоту даже не скажешь, что это такое

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По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирской области зарегистрировано два юрлица под названием «Новоколледж»: автономное некоммерческое учреждение профессионального образования и общество с ограниченной ответственностью. Директор АНО — Маликов Дамир Гафурович, директор и единственный учредитель ООО — Чернышов Сергей Андреевич. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, чистый убыток на конец 2021 года составил 1,3 миллиона рублей.

Хеллоуин сегодня празднуют и в классическом виде, без гробов и других душевных русских традиций. Читатели НГС прислали нам столько фото, что получился целый онлайн: в карнавальные костюмы люди нарядили даже котиков.

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Народные традицииХеллоуин в НовосибирскеНовоколледж
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