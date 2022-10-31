«Вы издеваетесь над нашими исконными традициями!»: новосибирские студенты сделали гробы для мух — НГС посмотрел на странное действо

Необычный мастер-класс прошел в учебном заведении не вместо Хеллоуина, а вместе с ним. Именно поэтому гробики из морковки, тыквы и кабачка вырезали мертвые невесты, лепреконы и лично граф Дракула — он же директор ООО «Новоколледж» Сергей Чернышев.

— Эту идею нам подали замечательные родители наши. Сказали: а что это вы празднуете какие-то непонятные западные праздники? [...] Вот, например, Симеон-летопроводец, — рассказал Сергей Чернышов. — Мы им теперь отправим фото [...]: вот, мы делаем гробики для мух, очень мило.