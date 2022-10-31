«Вы издеваетесь над нашими исконными традициями!»: новосибирские студенты сделали гробы для мух — НГС посмотрел на странное действо
Жуткое видео с необычного мастер-класса
В новосибирском «Новоколледже» для студентов провели мастер-класс по вырезанию гробиков из сырых овощей для мух и тараканов. Таким образом педагоги выполнили просьбу родителей учащихся отмечать не чуждый западный Хеллоуин, а исконно русские народные праздники. В итоге часть взрослых всё равно осталась недовольна: о том, что иные славянские традиции по степени жути могут дать фору любому зарубежному празднику, они даже не подозревали. Но большинство оценило затею по достоинству. Журналисты НГС тоже вырезали гробик из картофелины, а заодно сняли много фотографий и жутковатое видео.
Необычный мастер-класс прошел в учебном заведении не вместо Хеллоуина, а вместе с ним. Именно поэтому гробики из морковки, тыквы и кабачка вырезали мертвые невесты, лепреконы и лично граф Дракула — он же директор ООО «Новоколледж» Сергей Чернышев.
— Эту идею нам подали замечательные родители наши. Сказали: а что это вы празднуете какие-то непонятные западные праздники? [...] Вот, например, Симеон-летопроводец, — рассказал Сергей Чернышов. — Мы им теперь отправим фото [...]: вот, мы делаем гробики для мух, очень мило.
Недовольные закономерно нашлись: когда о том, что праздник состоится, Чернышов написал в соцсетях, реакция родителей не замедлила ждать:
— Они сказали: в такое время вы издеваетесь над нашими исконными традициями, — смеется директор. — А если серьезно, некоторые люди думают, что на Западе — кровь, скелеты и всё такое, а русские праздники — это мужики в белых рубашках, женщины в кокошниках идут, поют, хороводы водят... Все счастливые, радостные и голубоглазые. Но ведь это же не так!
У затеи, больше похожей на жутковатую, но остроумную шутку — действительно богатейшая история: похоронами мух и тараканов в русских деревнях действительно провожали лето. Правда, делали это не 31 октября, а чуть раньше, с 14 сентября до 14 октября. Впрочем, несовпадения дат неудивительны: лето в средней полосе может закончиться не то что в сентябре — уже в августе.
По словам специалиста внеучебной части колледжа Ольги Суткиной, и Хеллоуин, и Симеон-летопроводец — праздники, посвященные сбору урожая.
— Традиционно Хеллоуин был праздником, посвященным Дню Всех Святых и сбору урожая, и в нашей истории тоже есть такие праздники, разумеется. Более того, их довольно большое количество. Один из них — Осенины, второй день Осенин посвящен Семену Летопроводцу, который прощается с теплыми днями, завершает сбор урожая и готовится к зиме, — рассказала НГС специалист внеучебной части Ольга Суткина.
Девушка открывает студентам секреты и сложности вырезания овощных гробиков, а заодно рассказывает историю этой странной традиции:
— В первую очередь эта подготовка происходит в доме, и чтобы привести его к зиме в порядок, есть такой чудесный обряд по избавлению от насекомых: их похороны.
Впрочем, по словам Ольги, у похорон мух есть куда более практический смысл: чтобы вырезать из небольшого корнеплода маленький гробик нужна недюжинная ловкость рук. Так что под предлогом похорон можно было устроить смотрины и выбрать из юных резчиц (участвовали в обряде непременно незамужние девушки) самую ловкую и хозяйственную.
Правда, для чего бы эпическое действо ни устраивали, заканчивалось оно всё равно одинаково — театрализованными похоронами с плачем и надгробными речами.
Впрочем, устроили мастер-класс не только для развлечения. По словам Сергея Чернышова, для большинства студентов Симеон-летопроводец стал не только проводником в историю, но и источником новых знаний об окружающем их современном мире — наравне с Хеллоуином.
— В реальности прийти в таком костюме в колледж требует от человека мужества: а вдруг засмеют? — объясняет Сергей Чернышов, — это нам проще, а в 15 лет? Чтобы принести эту морковку [на гробик], ее сначала надо купить. Это может звучать смешно, но всё это маленькие навыки самоорганизации.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирской области зарегистрировано два юрлица под названием «Новоколледж»: автономное некоммерческое учреждение профессионального образования и общество с ограниченной ответственностью. Директор АНО — Маликов Дамир Гафурович, директор и единственный учредитель ООО — Чернышов Сергей Андреевич. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, чистый убыток на конец 2021 года составил
Хеллоуин сегодня празднуют и в классическом виде, без гробов и других душевных русских традиций. Читатели НГС прислали нам столько фото, что получился целый онлайн: в карнавальные костюмы люди нарядили даже котиков.